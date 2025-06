Bper invece il premio AI Transformation for Italy di Google

Il prestigioso riconoscimento di Google è dedicato all’innovazione e ai progetti di intelligenza artificiale sviluppati in Italia grazie alla tecnologia Google Cloud

Bper si è aggiudicata il premio AI Transformation for Italy in occasione del Google Cloud AI Groundbreaker Award. Il prestigioso riconoscimento è dedicato all’innovazione e ai progetti di intelligenza artificiale sviluppati in Italia grazie alla tecnologia Google Cloud.

La giuria ha premiato, per la categoria “AI Transformation for Italy” , il progetto sviluppato internamente dalla Banca per l’ottimizzazione della gestione delle comunicazioni certificate (PEC).

Grazie all’implementazione di una soluzione avanzata basata su Intelligenza Artificiale di Google Cloud su Vertex AI, in grado di smistare le informazioni, automatizzare l’elaborazione documentale e supportare il censimento delle pratiche, il sistema sarà in grado di ridurre le inefficienze operative. La gestione efficiente di migliaia di comunicazioni mensili, attraverso un’architettura multi-agente supervisionata e automatizzata, permetterà elevati standard di compliance e sicurezza e libererà tempo per attività a maggior valore aggiunto.man

La celebrazione ufficiale del premio si è tenuta durante il Google Cloud Summit 2025 con una cerimonia di premiazione trasmessa in streaming sul sito del Google Cloud Summit, su Sky TG24 e sul canale TV 501.