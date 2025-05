FiberCop affianca gli studenti del Liceo Digitale “Enrico Fermi” di Gaeta nello studio di reti e cybersecurity

FiberCop, l’azienda che gestisce la più estesa rete di accesso in fibra ottica del Paese, affianca l’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Fermi” in un progetto all’avanguardia dedicato alla formazione digitale. Si tratta dell’Opzione Digitale del Liceo Scientifico Scienze Applicate: un modello innovativo che rappresenta un’evoluzione del tradizionale percorso liceale, perché integra il normale programma scolastico con contenuti e competenze avanzate legate al mondo digitale, con l’obiettivo di formare gli studenti non solo in ambito scientifico, ma anche nelle tecnologie emergenti.

L’iniziativa proseguirà anche nell’anno scolastico 2025-2026, con l’obiettivo di offrire continuità formativa e consolidare nel tempo le competenze digitali acquisite ed ha una doppia valenza: formativa e orientativa. Gli studenti vengono accompagnati in un percorso quinquennale che punta a rafforzare nel tempo la conoscenza delle reti di telecomunicazione e dei servizi digitali avanzati abilitati dalle connessioni a banda larga.

Oltre al potenziamento tecnico, il progetto punta anche all’orientamento post-diploma e al contrasto della dispersione scolastica, con l’obiettivo di valorizzare il talento degli studenti e prepararli a un futuro da protagonisti nel mondo dell’innovazione.

Particolarmente significative sono le visite nelle centrali telefoniche di FiberCop, per far conoscere agli studenti le infrastrutture di rete, gli apparati utilizzati per la trasmissione dei dati e confrontarsi con i professionisti del settore raccogliendo testimonianze su tecnologie, modelli operativi e innovazioni che caratterizzano il settore delle telecomunicazioni.

“In un contesto in continua trasformazione, è fondamentale rafforzare l’alleanza tra imprese e scuola. Collaborare per portare in aula esperienze concrete e contenuti tecnologici avanzati – come la cybersecurity, le reti ultrabroadband e l’innovazione digitale – significa contribuire attivamente alla formazione dei professionisti di domani” afferma Gabriella Raffaele, Head of Organization, Development e Compensation nelle Risorse Umane di FiberCop. “Solo così possiamo preparare le nuove generazioni ad affrontare con competenza le sfide del mondo del lavoro.”

Il programma prevede un modulo annuale di 20 ore di cui 16 di lezione in presenza presso l’Istituto e quattro di visite guidate presso centrali telefoniche FiberCop. I temi riguardano la Cybersecurity: sicurezza online, principali minacce informatiche, protezione dei dispositivi, privacy, uso sicuro della rete, autenticazione e crittografia; e Broadband Networks: reti ultrabroadband, fibra ottica, architetture FTTx, 5G ed evoluzione tecnologica dal GSM alle reti di nuova generazione. L’impegno di FiberCop nel campo dell’educazione si inserisce in un più ampio percorso di responsabilità sociale e conferma la volontà dell’azienda di costruire un ponte tra scuola e impresa, tra presente e futuro sostenendo la crescita delle nuove generazioni.