FiberCop e Politecnico di Milano: partnership per lo sviluppo delle reti di nuova generazione

FiberCop, la società che gestisce l’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, e il Politecnico di Milano hanno avviato una collaborazione strategica per la progettazione e lo sviluppo delle infrastrutture di rete di nuova generazione.

FiberCop, la società che gestisce l’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, e il Politecnico di Milano hanno avviato una partnership strategica per la progettazione e lo sviluppo delle infrastrutture di rete di nuova generazione.

L’accordo prevede progetti di ricerca congiunti e iniziative di formazione, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione nel settore delle telecomunicazioni in Italia.

I quattro progetti di ricerca

Sono quattro i progetti di ricerca congiunti in diversi ambiti, in particolare:

– Connettività evoluta e nuovi servizi wholesale: il progetto valorizza la rete capillare di FiberCop come piattaforma aperta agli operatori, abilitando modelli di business innovativi basati su tecnologie edge cloud e la sperimentazione di soluzioni Network Digital Twin.

– Artificial Intelligence/Machine Learning per la progettazione di reti ottiche di nuova generazione, che permettono di ridurre i costi, aumentare la capacità trasmissiva e ottimizzare le risorse di rete.

– Crittografia quantistica su reti PON che punta a integrare tecnologie di sicurezza Quantum Key Distribution nelle reti ottiche passive di accesso Fiber To The Home (FTTH) di FiberCop, garantendo comunicazioni più sicure e resilienza contro le minacce informatiche del futuro.

– Applicazioni delle Hollow Core Fiber, fibre ottiche a nucleo cavo che consentono di trasmettere dati con una bassissima latenza e maggiore efficienza energetica, rispetto alle fibre tradizionali, per offrire connessioni più rapide, sostenibili e innovative.

“La collaborazione con il Politecnico di Milano – che fa seguito alla partnership già avviata nell’ambito dell’Osservatorio 5G & Connected Digital Industry – segna un passo concreto verso la realizzazione di un ecosistema di innovazione aperta, con l’obiettivo di sviluppare un’infrastruttura digitale più intelligente, sostenibile e sicura a supporto della trasformazione digitale del Paese”, dichiara Daniele Franceschini, Head of Technology & Innovation di FiberCop.

“Collaborazioni come quella con FiberCop permettono di connettere la ricerca accademica con problemi concreti legati allo sviluppo delle reti di nuova generazione. Lavorare su casi reali è essenziale per testare soluzioni tecnologiche e formare competenze avanzate”, afferma Antonio Capone, Professore Ordinario di Telecomunicazioni presso il Politecnico di Milano.

Dal sostegno alle eccellenze STEM alla formazione interna

Nel quadro della partnership sono numerose le iniziative congiunte avviate anche nell’ambito della valorizzazione dei talenti e nella formazione. FiberCop, infatti, partecipa all’iniziativa Girls@PoliMi finanziando una delle borse di studio triennali del valore di 8.000 euro annui destinate a studentesse che intendono immatricolarsi a corsi di Laurea in Ingegneria con bassa presenza femminile (Ingegneria Elettronica; Ingegneria Informatica; Ingegneria Meccanica; Ingegneria Elettrica; Ingegneria dell’Automazione; Ingegneria Fisica). Il Politecnico di Milano è inoltre tra gli atenei coinvolti nel Graduate Programme di FiberCop, il percorso di 12 mesi che offre ai neolaureati magistrali possibilità di inserimento stabile in azienda.

La collaborazione include inoltre iniziative di formazione per dipendenti FiberCop, tra cui il corso di perfezionamento “Broadband Telecom Networks”.