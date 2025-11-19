Telsy (TIM) e Fortinet insieme contro le minacce quantistiche

Telsy (TIM Enterprise) entra nel programma Fortinet Fabric Ready e integra la tecnologia QKD nei firewall FortiGate per offrire soluzioni quantum-safe a imprese e PA

Telsy, la factory di cybersecurity, crittografia e quantum security attiva nell’ambito di TIM Enterprise, ha avviato una partnership tecnologica con Fortinet, leader globale della sicurezza informatica, per sviluppare soluzioni di rete avanzate e resistenti alle minacce quantistiche destinate a imprese e Pubblica Amministrazione. L’accordo segna l’ingresso di Telsy nel Fortinet Fabric Ready Technology Alliance Partner Program, abilitando l’integrazione delle tecnologie crittografiche “made in Italy” all’interno dei firewall di nuova generazione dell’azienda statunitense.

La collaborazione si fonda sull’integrazione della tecnologia Quell-X Quantum Key Distribution (QKD) di Telsy – sviluppata insieme alla controllata QTI (Quantum Telecommunications Italy) – con i firewall FortiGate (Next Generation Firewalls). La soluzione permette di abilitare VPN protette da minacce quantistiche e aderenti agli standard ETSI, offrendo a organizzazioni pubbliche e private una connessione “a prova di futuro” per la protezione dei dati critici. Il progetto evidenzia il ruolo di Telsy come realtà tecnologica nazionale in grado di competere su scala globale.

Grazie all’interoperabilità tra le soluzioni delle due aziende, è possibile generare e distribuire chiavi crittografiche quantistiche e utilizzarle per garantire riservatezza e integrità dei dati, oggi e in prospettiva. Le funzionalità quantum-safe integrate nativamente in FortiOS consentono un’implementazione plug-and-play semplice negli ambienti enterprise e nella Pubblica Amministrazione già dotati di tecnologie Fortinet, con una riduzione dei tempi di attivazione e dei rischi operativi.

L’accordo si inserisce nel più ampio Open Ecosystem di Fortinet, uno dei più grandi del settore cybersecurity. Il programma Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance Partner riunisce partner tecnologici globali con competenze specializzate, per offrire soluzioni integrate in grado di assicurare protezione completa e end-to-end.

Sulla collaborazione, Alessandra Michelini, amministratrice delegata di Telsy, ha dichiarato: “Questa collaborazione rappresenta un passo concreto nella costruzione di un ecosistema di sicurezza sempre più integrato e resiliente. Portare la nostra tecnologia quantistica in una piattaforma globale come quella di Fortinet significa trasformare l’innovazione italiana in valore operativo per imprese e Pubblica Amministrazione, contribuendo a una cybersecurity che non si limita a difendere ma abilita la trasformazione digitale del futuro”.

Massimo Palermo, vicepresidente Italia e Malta di Fortinet, ha aggiunto: “I partner tecnologici di Fortinet integrano le proprie soluzioni con i prodotti e le tecnologie Fortinet per aiutare i clienti a raggiungere un livello di sicurezza avanzato in tutta la loro infrastruttura, adottando un approccio end-to-end e soluzioni all’avanguardia. Siamo lieti di annoverare Telsy tra i nostri Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance Partner, contribuendo così allo sviluppo di soluzioni di cybersicurezza avanzate e quantum-safe. Insieme, aiutiamo i clienti ad affrontare le sfide della cybersecurity quantistica e a prepararsi per la ‘Quantum Era’”.

Con questa iniziativa, TIM Enterprise, Telsy e Fortinet promuovono un modello di cybersecurity integrata, in cui cloud, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche convergono per rafforzare la sicurezza dei dati e accompagnare la trasformazione digitale del paese.