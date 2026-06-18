telecomunicazioni
Extel: Labriola è il secondo miglior ceo delle telecomunicazioni in Europa
Nella classifica complessiva di tutte le società quotate italiane l’ad di TIM sale al quarto posto, dal diciannovesimo del 2025
TIM ottiene un forte riconoscimento nella Survey Extel 2026, l’indagine annuale della società di ricerca indipendente Extel basata sulle valutazioni di circa 1.500 investitori istituzionali e analisti finanziari internazionali.
L’amministratore delegato di TIM, Pietro Labriola, si colloca al secondo posto tra i migliori CEO del settore telecomunicazioni in Europa. Considerando il solo perimetro degli analisti sell-side, Labriola è il primo CEO del comparto in Europa.
Il riconoscimento si estende anche al confronto intersettoriale: nella classifica dei migliori CEO di tutte le società quotate italiane, Labriola sale al quarto posto, dal diciannovesimo del 2025, tra le progressioni più marcate dell’intero panel.
Devi fare login per commentareAccedi