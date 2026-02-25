Nel nuovo spot TIM con Lopez, la telefonata diventa “connessione che allunga la vita”

Trent’anni dopo aver fatto breccia nel cuore di tutti gli italiani con lo spot ‘Una telefonata allunga la vita’ con Massimo Lopez, TIM rilancia sul piccolo schermo una nuova puntata in cui il mondo è completamente cambiato e interamente connesso. Così dopo avere nei giorni scorsi riproposto lo storico spot tv della “telefonata che allunga la vita“, con l’attore Massimo Lopez al telefono di fronte al plotone di esecuzione, il gruppo tlc guidato dall’amministratore delegato Pietro Labriola lancia il suo nuovo spot. Stesso set, stesso protagonista, ma nella versione “reloaded” ad allungare la vita è la connessione. A trent’anni dalla campagna ‘Una telefonata allunga la vita’, il fortino militare nel deserto torna come luogo simbolico, non per guardare indietro, ma per raccontare un presente fatto di tecnologie, intelligenza artificiale e nuovi modelli di relazione.

«“Una telefonata allunga la vita’ è una frase che ha segnato un’epoca. Ha raccontato un’Italia che iniziava a connettersi e un’azienda che costruiva infrastrutture. Oggi non celebriamo la nostalgia. Raccontiamo una trasformazione. TIM è cambiata con l’Italia e non smetterà di farlo. Siamo passati da un mondo in cui la connessione era solo voce a un ecosistema in cui la connettività è la base su cui costruiamo valore: connessioni ultraveloci e 5G, intelligenza artificiale, contenuti per l’intrattenimento, servizi digitali che vanno dall’energia alle assicurazioni. Tutto integrato in un’unica piattaforma. Per questo abbiamo fatto scelte coraggiose, ridisegnato il nostro perimetro e accelerato sull’innovazione. La tecnologia è il mezzo, non il fine», ha dichiarato Labriola. TIM che oggi è partecipata dal gruppo Poste Italiane, è questo: un Gruppo che unisce infrastruttura e servizi, tecnologia, innovazione e centralità delle persone. Il futuro si costruisce con visione e determinazione.

La campagna si sviluppa su più livelli, istituzionale e commerciale, con episodi dedicati che declinano i diversi mondi TIM: dai contenuti di intrattenimento di TimVision, l’aggregatore di streaming più completo sul mercato italiano, all’offerta TIM Energia powered by Poste Italiane.

Lo spot da 60” e 30’’ è on air sulle principali emittenti nazionali, anche durante il Festival di Sanremo, e sulle connected TV affiancato da una pianificazione videostrategy su web, social, nei cinema e all’interno dei punti vendita TIM.