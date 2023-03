Cibus Connecting Italy 2023 torna a Parma dal 29 al 30 marzo

15 Marzo 2023

La più importante fiera dedicata all’agroalimentare italiano in scena negli ultimi giorni del mese per connettere eccellenze del made in Italy e mondo del Food internazionale

Parma– Dal 29 al 30 marzo prossimi, negli spazi delle Fiere di Parma torna Cibus Connecting Italy 2023, la più importante vetrina espositiva del settore agroalimentare nazionale. Per questa edizione, il Salone internazionale dedicato all’alimentazione, metterà in stretta comunicazione il canale industriale con quello della distribuzione, per scoprire ed approfondire tutte le novità del mondo del Food. Un appuntamento imperdibile per far conoscere le eccellenze del made in Italy del momento e le realtà più importanti estere.

Due tipi di percorsi saranno possibili per chi prenderà parte alla kermesse. Un primo viaggio in cui immergersi e sperimentare direttamente il meglio di quanto creato e prodotto dal nostro agroalimentare , approcciandosi alle materie prime, i semilavorati e i prodotti finali trasformati, da assaporare per le centinaia di buyers stranieri attesi per l’occasione; ed il secondo percorso basato essenzialmente sull’attività di networking e reciprocità di scambi tra mercato italiano ed estero.

Uno spazio particolarmente rilevante e ampio sarà riservato al circuito del Foodservice, incentrato su come trasformare tutto quanto compone il settore, in strumenti utili al comparto di ristorazione e catering, oltre confine.

Quattro le aree dell’edizione 2023: ortofrutta con espositori della fiera di produttori italiani di frutta e verdura fresca, semilavorati per gelateria e pasticceria, prodotti rich in e plant-based.

In programma circa 40 eventi, di networking, mostre, seminari e l’immancabile “Cibus After“, il “DopoSalone del cibo.

Eventi consultabili su https://www.cibus.it/convegni-2023/ .