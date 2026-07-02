Gela chiama, Milano risponde: il ruolo del clan Rinzivillo a Milano

Il clan Rinzivillo, storicamente governato dai fratelli Crocifisso, Salvatore e Antonio, ha assunto la guida di Cosa Nostra a Gela alla fine degli anni ottanta del Novecento, a seguito dell’eliminazione fisica del boss Salvatore Polara da parte della Stidda

La proiezione della criminalità organizzata gelese sull’area metropolitana di Milano e sulla Lombardia occidentale non costituisce un fenomeno recente o estemporaneo, ma rappresenta il coronamento di una strategia di espansione economica e territoriale pianificata da oltre un quarantennio. Il clan Rinzivillo, storicamente governato dai fratelli Crocifisso, Salvatore e Antonio, ha assunto la guida di Cosa Nostra a Gela alla fine degli anni ottanta del Novecento, a seguito dell’eliminazione fisica del boss Salvatore Polara da parte della Stidda. Quella cruenta guerra di mafia, che lasciò sul campo oltre centoventi vittime, spinse la consorteria mafiosa nissena a cercare una proiezione extra-territoriale per delocalizzare i propri capitali e sfuggire alla pressione investigativa siciliana. L’asse logistico si è così rapidamente consolidato verso il Nord Italia, individuando nella Lombardia, e in particolare nell’area compresa tra Milano e la provincia di Varese, con epicentro a Busto Arsizio, un territorio ideale di insediamento.

Nel corso dei decenni, la presenza dei Rinzivillo al Nord si è strutturata attraverso un doppio binario operativo: da un lato, il mantenimento di un controllo militare e di una pressante attività estorsiva sul territorio d’origine; dall’altro, la progressiva mimetizzazione all’interno del tessuto economico e commerciale lombardo, piemontese e ligure. La cattura di esponenti storici del clan in contesti apparentemente ordinari ne testimonia il livello di mimetizzazione. È il caso di Salvatore Fiorito, arrestato dalla Squadra Mobile all’interno di un appartamento adibito a laboratorio tessile nel varesotto, munito di una botola interrata predisposta per sottrarsi alle perquisizioni, prima di essere ristretto nel carcere milanese di Opera. Questa duplice anima, militare e imprenditoriale, ha permesso al clan di rigenerarsi costantemente, superando indagini storiche come l’operazione “Tagli pregiati” del 2006, che aveva portato al sequestro di ben ventidue imprese dislocate tra la Sicilia, il Lazio e la Lombardia.

Le grandi inchieste di coordinamento e le proiezioni internazionali

La reale forza di penetrazione del clan Rinzivillo è emersa in tutta la sua complessità attraverso una serie di operazioni coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia e realizzate in sinergia dalle Direzioni Distrettuali Antimafia di Caltanissetta, Roma e Milano. L’operazione “Extra Fines” dell’ottobre 2017, culminata nell’arresto di trentasette affiliati e nel sequestro di beni per oltre undici milioni di euro, ha svelato l’ascesa di Salvatore Rinzivillo. Approfittando dello stato di detenzione dei fratelli, egli aveva riorganizzato la cosca stabilendo la propria centrale operativa a Roma e proiettando gli interessi criminali in Lombardia e in Germania, in particolare a Colonia e Mannheim.

La successiva tranche investigativa, denominata “Extra Fines 2 – Cleandro”, condotta nel gennaio 2019 dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e dal GICO della Guardia di Finanza di Roma, ha documentato l’esistenza di una complessa cellula dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Questo canale, operativo tra la Germania e l’Italia, si avvaleva della collaborazione di reti criminali turche e della complicità di professionisti e rappresentanti delle istituzioni corrotti. Due appartenenti alle forze dell’ordine furono arrestati con l’accusa di aver effettuato accessi abusivi alle banche dati d’indagine per fornire informazioni riservate al clan e di aver agevolato il transito aeroportuale di ingenti somme di denaro destinate al reinvestimento in Russia.

I legami logistici e le coperture interne sono stati ulteriormente approfonditi nell’indagine “Exitus” del settembre 2019. In questo contesto è emerso il ruolo chiave dell’avvocato Grazio Ferrara, esponente del Foro di Gela e uomo di fiducia di Salvatore Rinzivillo. Ferrara abusava del proprio status professionale per fungere da ufficiale di collegamento del boss detenuto, mostrandogli fogli scritti a mano durante i colloqui in carcere per eludere i sistemi di intercettazione e trasmettendo all’esterno le direttive destinate ai sodali liberi. L’inchiesta ha inoltre rivelato come storici appartenenti alla consorteria gelese, quali Emanuele Zuppardo, benché detenuti a Milano, riuscissero a sfruttare i permessi premio per riallacciare i contatti operativi e combinare incontri di altissimo livello tra Salvatore Rinzivillo e autorevoli esponenti di Cosa Nostra trapanese, come Paolo Rabito della famiglia di Salemi.

L’infiltrazione nella filiera agroalimentare e nei mercati generali

La strategia di penetrazione economica dei Rinzivillo a Milano si concentra storicamente su comparti commerciali caratterizzati da un’elevata movimentazione di contante e da una complessa rete di distribuzione, primo fra tutti il settore agroalimentare. L’interesse per la filiera delle carni e dei prodotti ortofrutticoli risponde a una duplice esigenza: riciclare in attività lecite i proventi derivanti dalle estorsioni e dal narcotraffico e, contemporaneamente, esercitare un monopolio parassitario sul mercato legale.

L’operazione “Exitus” ha disvelato l’operatività di imprenditori commerciali di rilievo come Benedetto Rinzivillo, detto “Peppe u curtu”, attivo nel settore della carne. Costui assicurava un costante sostegno economico ai detenuti del clan e favoriva l’infiltrazione economica attraverso il riciclaggio di capitali illeciti. Nei casi in cui la concorrenza minacciava le posizioni di dominanza del clan, il sodalizio non esitava a ricorrere a metodi violenti, come documentato dalle minacce di morte rivolte da Benedetto Rinzivillo a un imprenditore concorrente colpevole di offrire i medesimi prodotti di macellazione.

Nel comparto ittico, il radicamento del clan è stato sanzionato in via definitiva dalla Corte di Cassazione nei confronti di Emanuele Catania, titolare della storica azienda “Azzurra Pesca”. Le risultanze processuali hanno dimostrato come Catania fosse organico alla cosca gelese sin dai primi anni novanta, mettendo le proprie strutture aziendali a disposizione delle esigenze di riciclaggio del clan in cambio di una protezione mafiosa che gli consentiva di mantenere una posizione di assoluto monopolio commerciale nel mercato ittico settentrionale.

Il punto di ideale convergenza di queste dinamiche economiche e logistiche è rappresentato dall’Ortomercato di Milano, uno dei più grandi hub agroalimentari d’Europa. Sebbene la struttura di via Lombroso sia stata storicamente soggetta all’influenza della ‘ndrina calabrese dei Morabito-Bruzzaniti-Palamara, le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia milanese hanno evidenziato come l’Ortomercato funga da terreno di cooperazione e spartizione degli affari tra le diverse componenti mafiose. Attraverso l’acquisizione di società di trasporti e cooperative di facchinaggio fittizie, le consorterie criminali riescono non solo a imporre una tassa di protezione surrettizia sulle merci in transito, ma utilizzano la costante movimentazione di camion e tir per scaricare e stoccare ingenti carichi di sostanze stupefacenti da immettere nel mercato milanese, come già storicamente accertato fin dalle storiche inchieste “Gelo” e “Fortaleza”.

Il Consorzio mafioso lombardo e il processo Hydra

L’evoluzione più allarmante della criminalità organizzata settentrionale si compie nella metà degli anni duemilaventi con la progressiva strutturazione di quello che gli inquirenti definiscono il “Consorzio mafioso lombardo” o “sistema mafioso lombardo”, emerso grazie alla maxi-inchiesta “Hydra“. Questa indagine, che ha coinvolto oltre centocinquanta indagati e ha portato al sequestro preventivo di asset finanziari per oltre duecento milioni di euro, ha svelato l’esistenza di un’alleanza strutturale e orizzontale tra Cosa Nostra, la ‘ndrangheta e la camorra operanti a Milano. In questo direttorio criminale, finalizzato a massimizzare i profitti e a evitare conflitti armati che attirerebbero l’attenzione dello Stato, il clan Rinzivillo partecipa attivamente attraverso la famiglia Nicastro.

Gli sviluppi processuali dell’inchiesta Hydra hanno registrato una svolta cruciale all’inizio del 2026. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Milano, Emanuele Mancini, ha condannato sessantadue degli ottanta imputati che avevano scelto il rito abbreviato, confermando l’accusa di associazione mafiosa per ventiquattro persone. Tra le condanne spicca quella a sedici anni inflitta a Massimo Rosi, esponente apicale della ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo, il quale partecipava a summit riservati con i fratelli Dario e Fabio Nicastro per coordinare la spartizione delle attività economiche e delle estorsioni sul territorio lombardo.

L’indagine Hydra ha rivelato inoltre la capacità del consorzio di infiltrarsi nei canali amministrativi e politici locali. Le intercettazioni depositate nel corso delle udienze presso l’aula bunker di San Vittore hanno documentato tentativi di condizionamento elettorale. Figure come Filippo Crea si vantavano di disporre di pacchetti consistenti di voti da indirizzare verso liste civiche e candidati compiacenti, mentre nel giugno 2026 sono state depositate ulteriori intercettazioni relative a esponenti politici locali di partiti nazionali, definiti dagli indagati come soggetti pronti a “mettersi a disposizione” delle esigenze del sodalizio. Questa spiccata vocazione all’infiltrazione politico-economica ha spinto le amministrazioni comunali di Milano, Varese, Legnano e la stessa Regione Lombardia a costituirsi parti civili nel processo, sebbene l’ammissione sia stata talvolta rallentata da ritardi burocratici, come accaduto per il comune di Busto Arsizio.

La densità mafiosa e il controllo sociale nel varesotto

Se a Milano il clan Rinzivillo predilige l’infiltrazione finanziaria e societaria borderline, nei territori della provincia l’azione della famiglia Nicastro conserva intatti i tratti tipici dell’assoggettamento mafioso tradizionale. I verbali del collaboratore di giustizia Francesco Bellusci, ex esponente della ‘ndrangheta di Lonate Pozzolo, depositati nel giugno 2026, hanno gettato luce su quella che il pubblico ministero Alessandra Cerreti definisce come una “mafiosità immanente” che permea la società civile di Busto Arsizio.

Bellusci ha descritto uno scenario di profonda soggezione ambientale, in cui la comunità locale riconosceva l’autorità criminale di Dario Nicastro e Rosario Bonvissuto al punto da mettersi spontaneamente a loro disposizione. Nei bar del centro storico, le consumazioni degli esponenti gelesi venivano regolarmente saldate dagli altri clienti presenti in sala in segno di timore e rispetto, configurando una complicità diffusa dettata dall’evidente asimmetria di potere. Il controllo del territorio si manifestava anche attraverso brutali aggressioni fisiche consumate in pubblico, come il violento pestaggio commesso da Bonvissuto ai danni di un avventore all’interno di un bar-bowling affollato a Busto Arsizio; nonostante la gravità del gesto e il ferimento della vittima, nessuno dei numerosi presenti si oppose o richiese l’intervento delle forze dell’ordine, dimostrando un livello di omertà assoluto.

La pressione estorsiva si esercitava con particolare violenza nei confronti dei commercianti locali, come dimostrato dalle minacce rivolte a Francesco Picone, titolare di un bar a Busto Arsizio. A seguito del rifiuto di assecondare le pretese del figlio di Dario Nicastro, Francesco, il quale pretendeva di prelevare birre senza pagare, l’imprenditore e la consorte furono pesantemente minacciati dallo stesso capofamiglia con espressioni inequivocabili: “Ti strozzo con le mie mani”, “Appena vengo ti taglio la testa” e “Vedi che a Busto comando io”, mimando il gesto della gola tagliata.

Questo quadro di pervasiva penetrazione mafiosa è stato al centro di un aspro dibattito politico-giudiziario a seguito della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell’11 giugno 2026, la quale ha escluso la Lombardia dalle aree ad “alta densità mafiosa”, limitando tale qualifica alle regioni del Mezzogiorno. Questa lettura è stata duramente contestata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Durante l’udienza del 19 giugno 2026, il pubblico ministero Alessandra Cerreti ha replicato apertamente alla delibera in aula, sottolineando che in Lombardia la mafia non è affatto silente, ma minaccia, estorce e controlla interi territori, citando espressamente l’egemonia dei Nicastro a Busto Arsizio e la presenza storica di esponenti legati alla latitanza di Matteo Messina Denaro, come Paolo Aurelio Errante Parrino ad Abbiategrasso.

Le rotte bidirezionali del narcotraffico e l’innovazione tecnologica

Il canale finanziario e operativo tra la Sicilia e la Lombardia trova costante alimento nel traffico di stupefacenti, che negli ultimi anni ha assunto una fisionomia bidirezionale. Se storicamente Milano rappresentava la piazza di smercio finale per i capitali del Sud, le recenti risultanze investigative evidenziano come la Lombardia sia divenuta una primaria base di stoccaggio e approvvigionamento da cui le piazze di spaccio siciliane acquistano cocaina e hashish.

Nel settembre 2025, un’operazione condotta dai Carabinieri di Caltanissetta, nata come prosecuzione dell’indagine “Antiqua” del maggio 2024, ha portato all’arresto di quindici persone contigue al clan Rinzivillo. L’indagine ha disarticolato una fitta rete criminale responsabile della gestione di piazze di spaccio nell’area nissena, interamente rifornite attraverso spedizioni di stupefacenti provenienti da basi logistiche situate in Lombardia e Liguria.

La caratteristica di maggiore rilievo di questa rete è rappresentata dall’elevata capacità di adattamento tecnologico dei suoi membri. Tre degli indagati principali guidavano le operazioni di spaccio pur trovandosi ristretti in stato di detenzione all’interno del carcere di Gela. I detenuti riuscivano a comunicare costantemente con i fornitori milanesi e a coordinare i trasporti della droga grazie all’introduzione illecita di micro-telefoni cellulari e di sostanze stupefacenti all’interno del perimetro carcerario. Questa introduzione avveniva tramite l’utilizzo pianificato di droni telecomandati dall’esterno, i quali sorvolavano le mura di cinta per effettuare consegne mirate nelle ore notturne. Tale dinamica conferma la propensione delle moderne organizzazioni mafiose a integrare le risorse della tecnologia digitale e della robotica civile per massimizzare l’efficienza dei propri traffici e vanificare le tradizionali barriere di contenimento carcerario.

Sintesi analitica e dinamiche di coordinamento mafioso

L’esame complessivo delle risultanze giudiziarie aggiornate alla metà del 2026 delinea un quadro evolutivo in cui il clan Rinzivillo si pone come un attore di cerniera fondamentale tra la criminalità organizzata agraria e militare d’origine e i sofisticati network finanziari del Nord Italia. La capacità del clan di operare simultaneamente a diversi livelli di complessità ne costituisce il principale fattore di successo e di resilienza istituzionale.

A livello territoriale, la famiglia mafiosa gelese conserva una radicata capacità di esercitare il controllo sociale e l’assoggettamento psicologico della popolazione nelle aree di insediamento storico come Busto Arsizio, impiegando la violenza fisica e la minaccia estorsiva per sottomettere i commercianti e i piccoli imprenditori. A livello macro-economico, la cosca si muove con dinamiche prettamente imprenditoriali, mimetizzandosi all’interno di cooperative logistiche, società di distribuzione agroalimentare e aziende di commercializzazione ittica per riciclare fiumi di denaro di provenienza illecita e alterare i meccanismi di concorrenza del mercato lombardo.

Il dato più significativo è tuttavia rappresentato dal superamento dei confini identitari tradizionali all’interno del “Consorzio mafioso lombardo”. L’integrazione strutturale con la ‘ndrangheta e la camorra nell’area milanese dimostra che il clan Rinzivillo ha compreso come la massimizzazione dei profitti e la tutela dei patrimoni nell’era della finanza globale richiedano un modello confederativo basato sulla condivisione dei servizi illeciti, sulla cooperazione logistica e sulla corruzione sistematica delle reti professionali e istituzionali. Di fronte a questa minaccia parassitaria e transnazionale, l’azione di contrasto della magistratura e delle forze di polizia necessita di un costante adeguamento degli strumenti di tracciamento finanziario e di un coordinamento investigativo permanente, in grado di superare le barriere geografiche e di neutralizzare i canali tecnologici attraverso cui “Gela chiama e Milano risponde“.