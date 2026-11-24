Dopo l’arresto di Gianfranco Stracquadaini e il fallimento dell’offensiva del gruppo Gurrieri, Vittoria ha conosciuto una nuova redistribuzione del potere criminale. Le piazze di spaccio, un tempo dei Ventura, sono oggi governate da «u Puorcu» e dai Matriali.

La città che cambia padrone

Quando scende la sera su Vittoria, le strade del centro cominciano a svuotarsi, le ultime attività commerciali abbassano le saracinesche e intorno alla villa comunale la città conserva l’aspetto ordinario di una provincia siciliana che sembra avere consumato un’altra giornata uguale alle precedenti, mentre poco distante, tra il Forcone e le vie che conducono al mercato ortofrutticolo, continua a muoversi un’economia criminale nella quale gli uomini possono cambiare posizione, perdere influenza o essere costretti a farsi da parte senza che il commercio degli stupefacenti conosca necessariamente un’interruzione.

Il cambiamento non si misura soltanto attraverso le aggressioni, gli arresti e gli incendi che hanno segnato gli ultimi anni, ma soprattutto nella capacità di stabilire chi possa partecipare alla distribuzione della droga, a quali condizioni e attraverso quali rapporti, perché il potere criminale non appartiene necessariamente a chi occupa materialmente una strada, ma a chi riesce a garantire i rifornimenti, imporre le regole e riscuotere il denaro prodotto dalle piazze.

A Vittoria questo sistema ha assunto una nuova configurazione: «u Puorcu» e i Matriali hanno consolidato la propria influenza sulle piazze un tempo controllate dai Ventura, mentre la mafia albanese garantisce le forniture attraverso i canali della cocaina proveniente dal Sud America, in un equilibrio nel quale la possibilità di vendere droga dipende dal riconoscimento dei rapporti di forza esistenti.

Attorno a questo assetto alcuni uomini conservano la propria posizione e altri vengono ridimensionati, mentre gli accordi economici permettono a interessi differenti di convivere e alle piazze di continuare a funzionare senza che ogni mutamento di potere si trasformi in uno scontro.

Dopo Stracquadaini, il potere si riorganizza

Il 15 ottobre 2025 Gianfranco Stracquadaini viene arrestato a Comiso dopo circa diciotto mesi di latitanza, mettendo fine alla fuga di un uomo al quale le indagini avevano attribuito un ruolo centrale nel progetto di ricostituire un’organizzazione mafiosa armata riconducibile alla Stidda vittoriese, ma la sua cattura non interrompe automaticamente i rapporti economici e criminali che negli anni si erano sviluppati intorno alla distribuzione degli stupefacenti.

La droga continua ad avere bisogno di fornitori, uomini capaci di venderla e persone incaricate di recuperare il denaro, mentre gli arresti modificano gli equilibri senza necessariamente cancellare la rete di relazioni che permette agli affari di proseguire.

È in questa fase che «u Puorcu» e i Matriali rafforzano la propria influenza locale, mentre gli interlocutori albanesi conservano la capacità di garantire l’approvvigionamento, attraverso una divisione di funzioni nella quale chi dispone della merce ha bisogno di chi riesce a distribuirla e chi controlla le piazze dipende dalla continuità delle forniture.

Il nuovo assetto deve però affrontare una prova nell’estate del 2026, quando Giovanni Gurrieri tenta di costruire un gruppo capace di sottrarsi agli equilibri esistenti e di conquistare direttamente una parte del mercato criminale.

Gurrieri, i trenta giorni della sfida

Tra l’inizio di luglio e i primi giorni di agosto del 2026, Giovanni Gurrieri, Domenico Cartisano, Antonio Cilia, Marco Romano entrano nella ricostruzione di una stagione di aggressioni e intimidazioni che investe Vittoria e Scoglitti, attraverso un progetto che non avrebbe dovuto limitarsi alla conquista di una singola piazza, ma risalire dagli spacciatori ai fornitori e sostituirsi agli intermediari già presenti.

La lista che Gurrieri avrebbe preparato durante gli arresti domiciliari rappresenta il punto di partenza di questa strategia, perché dietro ogni uomo impegnato nella vendita della droga esistono rapporti da raggiungere, debiti da riscuotere e forniture da conquistare, mentre interrompere l’attività di uno spacciatore significa poco se non si riesce a controllare il circuito che gli permette di ricevere nuova merce.

Le aggressioni ai fratelli Di Modica, vicini agli ambienti di «u Puorcu» e dei Matriali, l’incendio dell’automobile attribuito al gruppo dopo il rifiuto di Luzim Ndreu di incontrare Gurrieri e lo scontro alla Lucciola, nel quale viene colpito lo stesso Ndreu e rimane ferito il titolare Leandro Li Calzi, compongono una sequenza nella quale la violenza avrebbe dovuto aprire la strada alla conquista del mercato.

Gli arresti interrompono l’offensiva prima che la formazione riesca a consolidarsi, mentre gli ambienti contro i quali era stata diretta la sfida conservano la propria influenza, rafforzando un sistema nel quale il controllo della distribuzione diventa ancora più importante della semplice presenza armata sul territorio.

La sconfitta di Gurrieri lascia dunque spazio a una riorganizzazione che non ha bisogno di manifestarsi attraverso nuove aggressioni, perché il potere torna a essere esercitato soprattutto attraverso gli accordi, la gestione delle piazze e la capacità di stabilire chi possa continuare a vendere.

«U Puorcu» e i Matriali, le piazze della droga

La geografia dello spaccio vittoriese attraversa il Forcone, alcuni settori del centro urbano, via Adua nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Fratelli Bandiera, l’angolo tra via Milano e via Cavour e la zona della villa comunale nelle ore serali, componendo un sistema nel quale la gestione operativa può essere affidata a uomini differenti mentre il controllo economico rimane legato agli ambienti che esercitano la maggiore influenza.

Alle spalle del McDonald’s, all’imbocco della strada che da Vittoria conduce verso Gela, si trova una delle più grandi piazze di spaccio della città, caratterizzata da una gestione anomala sotto il profilo commerciale, dove non si concentra soltanto la compravendita degli stupefacenti, ma anche la riscossione dei debiti accumulati attraverso il traffico di droga. È un sistema nel quale la vendita e il recupero del denaro convivono nello stesso spazio, trasformando quella piazza in un punto nevralgico dell’economia criminale vittoriese, dove il controllo non si misura soltanto nella quantità di droga distribuita, ma anche nella capacità di riscuotere i crediti e mantenere in funzione il circuito degli approvvigionamenti.

«U Puorcu» e i Matriali occupano una posizione centrale in questo equilibrio, attraverso una capacità di regolazione della distribuzione che non richiede necessariamente la presenza continua degli stessi uomini nelle diverse piazze, ma si fonda sul riconoscimento dell’autorità e sulla possibilità di condizionare le attività di chi vi opera.

Il commercio degli stupefacenti viene così organizzato attraverso funzioni differenti, dalla disponibilità della merce alla vendita, dalla riscossione dei crediti alla gestione dei rapporti con i fornitori, mentre il potere di chi esercita l’influenza maggiore si misura nella capacità di mantenere in funzione l’intero sistema anche quando cambiano gli uomini incaricati delle attività quotidiane.

È questa la differenza più importante rispetto a una semplice occupazione territoriale, perché il controllo di una piazza può sopravvivere al ridimensionamento di chi la gestiva materialmente, trasferendosi attraverso accordi e nuove responsabilità operative.

La mafia albanese e la cocaina che arriva dal Sud America

Dietro le piazze rimane la mafia albanese, alla quale la ricostruzione di questa inchiesta attribuisce il ruolo di fornitore attraverso canali di importazione della cocaina dal Sud America e una rete di rapporti sviluppata negli anni, capace di collegare gli ambienti criminali locali a una filiera che supera i confini della provincia e della Sicilia.

La storia di Luzim Ndreu, conosciuto come «Giuliu u Tistuni», e di Auglent «Denny» Lalollari a cui la procura della Repubblica di Ragusa contesta 29 capi di accusa , nei quali vengono ipotizzati furti, ricettazione, estorsioni, detenzione e porto illegali di armi, episodi riguardanti stupefacenti, lesioni gravi e tentata violenza privata, attraversa questa trasformazione, dalla costruzione dei rapporti con la criminalità vittoriese alle vicende giudiziarie, dagli episodi di violenza alla capacità di muoversi tra ambienti differenti, mantenendo collegamenti che hanno progressivamente rafforzato la presenza albanese nel mercato degli stupefacenti.

La cocaina destinata ai mercati europei segue una geografia internazionale nella quale Colombia, Ecuador e Brasile occupano posizioni fondamentali, dalla produzione alla movimentazione attraverso infrastrutture portuali e reti commerciali, mentre il Sud Est siciliano rappresenta uno dei territori nei quali la circolazione marittima e terrestre della droga incontra sistemi locali di distribuzione.

La geografia di queste rotte non dimostra, da sola, il coinvolgimento dei singoli protagonisti vittoriesi nelle operazioni di importazione, ma rende evidente la distinzione fra la rete che procura la cocaina e gli uomini che ne organizzano la distribuzione nelle piazze della città.

Il sistema funziona proprio attraverso questa divisione: gli albanesi mantengono i canali di approvvigionamento, mentre «u Puorcu» e i Matriali esercitano la propria influenza sulla distribuzione locale, con un rapporto nel quale la continuità delle forniture e la riscossione del denaro diventano condizioni indispensabili per conservare gli equilibri.

Forcone, il ridimensionamento dei Pardo

Al Forcone, dove gli ambienti riconducibili ad Alessandro Pardo avevano consolidato la propria influenza, il cambiamento degli equilibri criminali investe gli uomini del gruppo e i loro fedelissimi. Pardo è stato condannato in primo grado, con rito abbreviato, a otto anni di reclusione per partecipazione all’associazione mafiosa armata riconducibile alla Stidda vittoriese, mentre una conversazione del 12 maggio 2024, riportata nella sentenza, documenta le indicazioni impartite da Gianfranco Stracquadaini affinché una somma di denaro venisse consegnata direttamente a Massimo Pardo.

Sono elementi che restituiscono la consistenza dei rapporti familiari e personali all’interno del precedente assetto criminale, nel quale la gestione dello spaccio e la riscossione del denaro si inserivano in una rete di relazioni più ampia, oggi attraversata da una redistribuzione delle funzioni e delle sfere d’influenza.

Le mie precedenti inchieste hanno progressivamente portato alla luce questa rete, concentrando l’attenzione su uomini, rapporti economici e collegamenti che fino a quel momento avevano conservato una minore esposizione pubblica. Una visibilità crescente che, nella ricostruzione degli attuali equilibri, ha contribuito al ridimensionamento dei Pardo e dei loro fedelissimi, progressivamente allontanati dalle posizioni più esposte nella gestione delle piazze.

Il loro arretramento non comporta necessariamente la rottura dei rapporti precedenti, perché il sistema criminale continua a servirsi di relazioni consolidate, modificando responsabilità e presenza sul territorio mentre altri uomini assumono il controllo delle attività operative. I Pardo perdono così parte della propria influenza, ma non scompaiono dalla geografia criminale del Forcone, dove il potere cambia distribuzione senza interrompere il circuito della droga e del denaro che ne deriva.

Gli estintori, il denaro e le famiglie dei detenuti

Nel mercato ortofrutticolo di Vittoria, dove ogni giorno il lavoro delle aziende dipende da una lunga catena di forniture, trasporti, imballaggi e servizi, anche un oggetto apparentemente insignificante come un estintore può assumere un valore diverso da quello indicato sulla fattura, quando la scelta del fornitore non risponde più soltanto alle esigenze dell’impresa ma viene condizionata dalla pressione esercitata da uomini capaci di imporre rapporti commerciali.

È attraverso questo meccanismo che le imposizioni nel settore antincendio entrano nell’economia criminale cittadina, producendo entrate destinate sia all’arricchimento personale sia al sostegno dei detenuti e delle rispettive famiglie, attraverso una distribuzione delle risorse che contribuisce a mantenere rapporti e obblighi anche nei confronti di uomini che si trovano in carcere.

Il controllo delle forniture assume così una funzione che supera il semplice guadagno economico, perché la possibilità di imporre un servizio alle imprese consente di produrre risorse continuative, mentre la destinazione di una parte del denaro ai detenuti contribuisce a conservare la coesione del gruppo e a impedire che la detenzione interrompa definitivamente i rapporti costruiti negli anni.

La storia delle organizzazioni mafiose mostra quanto il sostentamento delle famiglie possa rappresentare uno strumento di conservazione delle fedeltà, soprattutto quando l’assenza di assistenza economica rischia di alimentare risentimenti, collaborazioni con la giustizia o propositi di vendetta da parte di chi considera l’arresto una conseguenza degli interessi condivisi con altri uomini.

Il denaro diventa dunque uno strumento di governo criminale, capace di collegare le attività svolte all’esterno con gli uomini detenuti, mentre il mantenimento dei rispettivi nuclei familiari contribuisce a preservare una rete di relazioni che può sopravvivere anche quando i protagonisti vengono separati dagli arresti e dai trasferimenti negli istituti penitenziari. In questo circuito mensile rientrano anche i Ventura rimasti fuori dal carcere, ai quali viene corrisposto uno stipendio che ne garantisce il sostentamento.

È una continuità che consente agli ambienti criminali di conservare influenza attraverso persone differenti, modificando il modo nel quale il potere viene esercitato senza interrompere necessariamente gli interessi economici che lo sostengono.

I Ventura, lo stipendio del patto silenzioso

Gerry Ventura appartiene a una famiglia che un tempo esercitava la propria influenza sulle piazze di spaccio di Vittoria, oggi governate da «u Puorcu» e dai Matriali, mentre la mafia albanese conserva il ruolo di fornitore della cocaina importata dal Sud America. I Ventura rimasti fuori dal carcere continuano però a ricevere uno stipendio che permette loro di sopravvivere, attraverso il denaro che ogni mese viene distribuito per mantenere le famiglie dei detenuti.

È questo il significato del patto silenzioso: chi ha perso il controllo diretto delle piazze non viene necessariamente escluso dal circuito economico che le alimenta, perché il denaro degli stipendi e del sostegno ai familiari permette di conservare legami e di contenere le fratture, mentre la distribuzione degli stupefacenti prosegue sotto un diverso equilibrio di potere.

La nuova geografia del potere

Dopo l’arresto di Stracquadaini e il fallimento dell’offensiva Gurrieri, la nuova geografia criminale di Vittoria presenta una divisione riconoscibile: «u Puorcu» e i Matriali governano le piazze già controllate dai Ventura, la mafia albanese alimenta il mercato attraverso i canali di approvvigionamento della cocaina dal Sud America, i Pardo vengono ridimensionati e i Ventura rimasti fuori dal carcere ricevono uno stipendio mensile nell’ambito delle somme destinate al sostentamento delle famiglie dei detenuti.

Le imposizioni commerciali, il sostegno ai detenuti e la distribuzione degli stupefacenti compongono un sistema di interessi nel quale le funzioni vengono ripartite tra soggetti differenti, mentre il denaro continua a rappresentare lo strumento attraverso il quale conservare rapporti e rendere stabile l’intesa.

La trasformazione più importante non riguarda dunque la semplice sostituzione di un capo con un altro, ma la capacità del sistema di sopravvivere attraverso una diversa distribuzione delle responsabilità, spostando gli uomini quando diventano troppo visibili, mantenendo i rapporti economici quando la violenza rischia di interromperli e conservando le relazioni necessarie a garantire il funzionamento degli affari.

Dalla cocaina che attraversa l’Atlantico al denaro riscosso nelle strade di Vittoria, dalle forniture imposte alle imprese agli stipendi e alle somme destinate alle famiglie dei detenuti, il sistema continua a funzionare attraverso accordi che hanno redistribuito il potere: chi procura la merce, chi governa le piazze e chi continua a ricevere denaro per il proprio sostentamento occupa una posizione diversa nello stesso equilibrio.

Le strade un tempo controllate dai Ventura sono adesso nell’orbita di «u Puorcu» e dei Matriali e i fornitori albanesi continuano ad alimentare il mercato della cocaina, mentre i Ventura rimasti fuori dal carcere ricevono il denaro necessario per sopravvivere. Il patto non ha bisogno di essere annunciato: si rinnova ogni mese, quando vengono pagati gli stipendi e distribuite le somme per le famiglie dei detenuti.