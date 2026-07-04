Sud Est siciliano: dove la cocaina diventa invisibile. Puntata 6 Dentro l’estintore

Dalla campagna all’impresa

Fino a questo punto il traffico ha avuto bisogno del territorio, delle sue campagne e delle sue zone d’ombra, perché il carico doveva essere sottratto allo sguardo nel momento più delicato del viaggio. Ora quella fase è finita e la cocaina, quando lascia la campagna e rientra nel movimento ordinario delle merci, ha bisogno di qualcosa di diverso: non soltanto un luogo capace di nasconderla, ma un’economia capace di renderla normale.

I camion ripartono, le aziende ricevono forniture, i magazzini si riempiono e si svuotano, gli autisti rispettano gli orari, i documenti accompagnano gli spostamenti e tutto continua a funzionare come sempre. È dentro questa continuità apparente che la cocaina smette di essere un carico da trasportare e diventa parte di una filiera economica che nessuno percepisce come anomala.

Non deve più nascondersi nei luoghi, ma confondersi negli oggetti: non contenitori eccezionali, non strumenti difficili da spiegare, ma presenze comuni, obbligatorie, certificate, presenti ovunque, sottoposte a controlli periodici e proprio per questo considerate innocue.

Un estintore, in un’azienda, non sorprende nessuno.

Sta appeso a una parete, entra in un furgone per la manutenzione, viene ritirato, controllato, sostituito, riconsegnato. Ha una funzione tecnica, una ragione amministrativa, una presenza prevista dalle regole. Non ha bisogno di spiegazioni.

Proprio per questo può diventare invisibile.

E quando la cocaina entra dentro un oggetto così, il traffico cambia natura: non è più soltanto trasporto, non è più soltanto occultamento, non è più soltanto attraversamento del territorio.

Diventa servizio. Diventa fornitura. Diventa economia.

L’estintore

Il primo oggetto che viene in mente è anche quello che nessuno penserebbe mai di aprire.

Un estintore.

È ovunque: aziende agricole, magazzini, capannoni, autocarri, supermercati, uffici, negozi. È obbligatorio per legge, viene revisionato, sostituito, trasportato, consegnato. Fa parte della normalità dell’economia quotidiana. Nessuno si sorprende quando arriva. Nessuno gli presta attenzione.

Ed è proprio questa normalità ad averlo trasformato, in alcuni casi documentati dalle indagini, in un contenitore efficace per il trasporto della cocaina.

La droga non viaggia accanto all’estintore.

Viaggia dentro l’estintore.

Non è un’invenzione narrativa. L’operazione Wolf, coordinata dalla Procura di Venezia e condotta dalla Squadra Mobile veneziana, ha ricostruito un’organizzazione che occultava cocaina all’interno di estintori destinati a diverse città del Nord Italia.

Il principio è semplice: non scegliere un nascondiglio impossibile da trovare, ma un oggetto che nessuno avrebbe motivo di controllare.

È questa la logica del narcotraffico contemporaneo: ridurre il rischio, frammentare il viaggio e confondere il carico con il funzionamento ordinario dell’economia.

La cocaina, così, non accompagna più le merci.

Comincia a diventare una merce tra le merci.

Vittoria

Fin qui il racconto ha seguito una rotta.

Adesso quella rotta incontra un territorio.

Vittoria.

Qui opera un’impresa che commercializza e manutiene estintori destinati ad aziende agricole, capannoni, magazzini, attività commerciali e imprese di trasporto del Sud Est siciliano. Formalmente non c’è nulla di anomalo: forniture, revisioni, documenti, mezzi che entrano ed escono ogni giorno.

Ma è osservando chi ruota attorno a questa attività che il quadro cambia.

Alcuni nomi riconducibili a quel contesto non sono sconosciuti alle forze dell’ordine: nel tempo sono comparsi in indagini, arresti e procedimenti legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti.

Questo non prova che quella specifica azienda abbia usato gli estintori per trasportare droga. Non significa che ogni fornitura sia sospetta. Ma pone una domanda giornalistica precisa: che cosa accade quando un oggetto obbligatorio, presente in centinaia di aziende, viene movimentato dentro un ambiente attraversato da profili già noti per vicende di droga?

A quel punto il problema non riguarda più solo l’estintore.

Riguarda il sistema.