Uʻ Liotru in Lombardia: anatomia del clan Mazzei, dalle strade di San Cristoforo ai colletti bianchi di Milano

Il nucleo originario del clan Mazzei affonda nel tessuto popolare di San Cristoforo, un quartiere che si allunga tra il porto e la ferrovia, segnato da degrado e da una tradizione di marginalità sociale che la famiglia ha saputo trasformare in capitale politico

Prosegue l’analisi delle famiglie mafiose siciliane partecipanti al “Consorzio mafioso” oggetto del processo “Hydra” che si tiene nell’aula bunker del carcere di San Vittore a Milano. Dopo il racconto del clan gelese Rinzivillo, è il momento del clan catanese che fa riferimento alla famiglia Mazzei.

L’operazione Hydra del 2019 non è stato un fulmine a ciel sereno, ma il punto d’arrivo di un’escalation investigativa che affonda le radici in trent’anni di storia criminale. Per comprendere come una famiglia mafiosa catanese abbia potuto trasformarsi in una holding capace di inquinare l’economia legale della regione più produttiva d’Italia, occorre ricostruire il suo percorso genetico, partendo dal laboratorio di violenza e consenso sociale che è stata Catania, e seguendo passo dopo passo la mutazione del metodo mafioso nel trapianto al Nord. Un’analisi che svela non solo un caso giudiziario, ma un modello di colonizzazione criminale che interroga profondamente il sistema delle relazioni tra economia, professionisti e istituzioni.

Catania, il quartiere e la fabbrica del consenso

Il nucleo originario del clan Mazzei affonda nel tessuto popolare di San Cristoforo, un quartiere che si allunga tra il porto e la ferrovia, segnato da degrado e da una tradizione di marginalità sociale che la famiglia ha saputo trasformare in capitale politico. Negli anni Settanta e Ottanta, i Mazzei si muovono come articolazione del clan Santapaola, la “famiglia” che tiene Catania sotto il tallone di Nitto Santapaola, alleato storico dei corleonesi. Ma già allora emerge una caratteristica destinata a fare la differenza: la capacità di presidiare con ferocia il territorio e al contempo di annodare rapporti con pezzi della borghesia commerciale e amministrativa. Il salto avviene dopo il 1993, quando la cattura di Santapaola e la fine della stagione stragista ridisegnano gli equilibri. I Mazzei, guidati da Santo Mazzeo e poi dai suoi eredi, non si limitano a ereditare porzioni di potere, ma costruiscono un sistema autonomo, fondato su tre leve: l’estorsione sistematica al mercato ortofrutticolo, il controllo degli appalti comunali e la regolazione della manodopera.

Il mercato agroalimentare di Catania, snodo cruciale per l’intero Sud-Est siciliano, diventa la cassaforte del pizzo. Non un’estorsione sporadica, ma una tassa imposta a ogni operatore: trasportatori, grossisti, dettaglianti. Chi si oppone subisce danneggiamenti, incendi, pestaggi e omicidi. Il caso più eclatante, nel 2007, è quello di Andrea Vecchio, vicepresidente di Confcommercio e imprenditore edile che denuncia pubblicamente il racket. La risposta non si fa attendere: i suoi magazzini vengono dati alle fiamme e la sua azienda viene fatta fallire da una strangolamento creditizio pilotato. Un messaggio feroce che ricorda a tutti chi comanda. Ma la violenza è solo la superficie: sotto, i Mazzei tessono una rete di relazioni con funzionari comunali e politici locali, indispensabile per aggiudicarsi appalti miliardari nel settore dei rifiuti e della manutenzione stradale. La “Mazzarrà” e la “Sicula Trasporti” diventano i terminali operativi di un sistema di smaltimento che spesso sconfina nell’illecito ambientale, con discariche abusive e traffico di rifiuti pericolosi. I proventi vengono reinvestiti in parte nel quartiere: lavori di ristrutturazione, posti di lavoro, welfare mafioso che consolida il consenso e rende San Cristoforo una fortezza inespugnabile. La lezione di Catania è chiara: il controllo del territorio non si esercita solo con la lupara, ma con la capacità di erogare servizi e di condizionare l’economia legale dall’interno.

L’approdo al Nord: dal soggiorno obbligato alla strategia imprenditoriale

Il passaggio in Lombardia non è frutto del caso, ma di una precisa scelta strategica maturata già nei primi anni Novanta. Alcuni affiliati ai Mazzei, colpiti da misure di prevenzione, vengono inviati al soggiorno obbligato in comuni dell’hinterland milanese. Come già accaduto per la ’ndrangheta, la misura si trasforma in una straordinaria opportunità: lontano dalla pressione investigativa siciliana, i mafiosi catanesi scoprono un tessuto economico ricco e spesso opaco, dove la presenza della criminalità organizzata è ancora sottovalutata dalle istituzioni. Iniziano con piccoli investimenti nel settore edile e nella ristorazione, poi progressivamente allargano il raggio d’azione. La Brianza, con la sua fitta rete di piccole e medie imprese, si rivela il terreno ideale: il clan mette a disposizione liquidità in contanti, in cambio ottiene la possibilità di imporre forniture, subappalti e assunzioni. La violenza esplicita lascia il posto a una minaccia più sottile: il richiamo al “nome” della famiglia, la reputazione criminale costruita in Sicilia, diventa uno strumento di intimidazione sufficiente a piegare imprenditori in difficoltà o concorrenti scomodi.

La vera mutazione, però, è quella professionale. I Mazzei capiscono che per operare indisturbati al Nord servono competenze tecniche e colletti bianchi. Reclutano commercialisti, avvocati, consulenti finanziari, alcuni dei quali diventano figure centrali nella costruzione del reticolo societario. Nasce così un sistema binario: da un lato, le “aziende di famiglia”, formalmente intestate a prestanome ma in realtà gestite dai boss attraverso comunicazioni criptate e riunioni periodiche in ville di lusso; dall’altro, una galassia di società apparentemente indipendenti, ma legate a filo doppio da rapporti di fornitura e da crediti inesigibili che mascherano il trasferimento di denaro sporco. Il “modello Mazzei” si basa su un principio elementare quanto efficace: i soldi dell’estorsione e del traffico di rifiuti siciliani vengono pompati nelle imprese del Nord, che a loro volta vincono appalti, fatturano servizi reali e generano utili puliti. Una parte di questi utili rientra in Sicilia per alimentare il mantenimento della base militare e del consenso territoriale, mentre il resto si accumula in investimenti immobiliari e finanziari.

Hydra, dentro la piovra finanziaria: settori, metodi, protagonisti

L’inchiesta Hydra, coordinata dalla procuratrice aggiunta di Milano Alessandra Dolci e condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo, ha impiegato oltre tre anni per ricostruire l’intera architettura. Al vertice vengono individuati Sebastiano Mazzei e Mario Mazzei, eredi e reggenti di un impero che abbraccia almeno sette regioni e che nel solo Nord Italia fatturava, secondo le stime degli investigatori, circa 40 milioni di euro l’anno. La chiave dell’indagine è stata l’incrocio tra le intercettazioni, le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e l’analisi dei flussi finanziari, che ha permesso di bucare lo schermo delle società cartiere.

I settori infiltrati rivelano una strategia di diversificazione degna di un fondo di private equity. Il primo pilastro è la logistica: attraverso società come la “General Service” e la “Sicelit”, il clan aveva messo le mani su una fetta consistente del trasporto merci nei grandi hub di smistamento alle porte di Milano, da Segrate a Pioltello. Qui non si trattava solo di imporre il pizzo ai camionisti, ma di aggiudicarsi direttamente i contratti di facchinaggio e movimentazione, spesso con il benestare di intermediari compiacenti. Il meccanismo era semplice: le aziende del clan offrivano prezzi stracciati, grazie alla liquidità illecita che permetteva di lavorare sottocosto, e una volta conquistato il mercato, alzavano le tariffe e pretendevano pagamenti in nero.

Il secondo pilastro è l’edilizia. I Mazzei si erano infiltrati nei cantieri di comuni come Corsico, Buccinasco, Lacchiarella e nei progetti di riqualificazione urbana finanziati da fondi regionali e comunali. Qui il metodo catanese si riproduceva quasi identico: imposizione di fornitori di calcestruzzo e materiali ferrosi, controllo delle assunzioni di manodopera, e una fitta rete di subappalti fittizi per drenare i fondi pubblici. In alcuni casi, le imprese edili sane venivano deliberatamente strangolate attraverso il ritardo nei pagamenti o il rifiuto di concedere fideiussioni, finché non erano costrette a cedere quote societarie ai referenti del clan.

Il terzo settore, e forse il più inquietante per le sue implicazioni sociali, è quello delle residenze sanitarie assistenziali (RSA). L’inchiesta ha dimostrato come alcune strutture per anziani nella cintura sud di Milano fossero gestite da società riconducibili ai Mazzei, che attraverso artifizi contabili e sovrafatturazioni drenavano denaro pubblico destinato all’assistenza. I contratti con le ASL venivano ottenuti grazie a relazioni con funzionari infedeli e a documentazione artefatta. L’affare, oltre ad essere lucroso, garantiva una rispettabilità sociale: gli anziani ospiti diventavano ostaggi involontari di un sistema che speculava sulla loro fragilità, mentre le associazioni di categoria e i sindacati faticavano a distinguere la gestione apparentemente regolare da quella criminale.

Il quarto pilastro è rappresentato dalla ristorazione e dall’intrattenimento. Locali notturni, ristoranti di tendenza e bar nella movida milanese fungevano da lavatrici per il denaro sporco. La tecnica era collaudata: gli incassi venivano gonfiati con contante di provenienza illecita, e le tasse pagate regolarmente permettevano di ottenere certificazioni antimafia pulite, necessarie per partecipare agli appalti pubblici. Un circuito virtuoso (per la cosca) che mostrava il volto moderno e insospettabile della mafia del terzo millennio.

La regia del controllo a distanza e il ruolo dei professionisti

Uno degli elementi più innovativi emersi da Hydra è il sistema di governo a distanza. I capi, spesso residenti in Sicilia o in ville isolate della Brianza, evitavano ogni contatto diretto con le operazioni quotidiane. Le comunicazioni avvenivano tramite messaggi criptati su piattaforme come WhatsApp e, in alcuni casi, con pizzini digitali. Le riunioni operative si tenevano in ristoranti appartati o in abitazioni private, dove i partecipanti lasciavano i telefoni all’esterno per eludere le intercettazioni. Tuttavia, la paziente ricostruzione dei carabinieri ha permesso di documentare decine di incontri e di associare ogni società a un preciso referente del clan.

Il ruolo dei professionisti è stato determinante. Commercialisti milanesi e catanesi approntavano bilanci falsi, creavano società in paesi a fiscalità privilegiata, gestivano il riciclaggio dei proventi attraverso fatture per operazioni inesistenti. Un commercialista, in particolare, è stato definito dagli investigatori il “ministro dell’economia” del clan: era lui a suggerire le strategie di investimento, a individuare i settori redditizi e a tenere i rapporti con le banche. In cambio, riceveva compensi spropositati e la protezione della famiglia. Avvocati compiacenti si occupavano di intimidire i creditori e di gestire il contenzioso con le imprese concorrenti, mentre faccendieri locali procuravano i contatti con la pubblica amministrazione. La zona grigia che emerge dagli atti è vastissima: imprenditori che accettavano il denaro del clan per salvare le proprie aziende dalla crisi, funzionari che chiudevano un occhio su certificati antimafia rilasciati con leggerezza, politici locali che intercedevano per sbloccare pratiche edilizie. Hydra ha squarciato il velo su una borghesia connivente che ha permesso alla piovra di allungare i suoi tentacoli senza quasi incontrare resistenza.

Dal processo alle lezioni per il futuro

Il processo Hydra, celebrato con riti abbreviati e ordinari, ha già prodotto condanne pesanti. Nel 2021, il GUP di Milano ha inflitto 20 anni a Sebastiano Mazzei, 18 anni a Mario Mazzei, e pene analoghe a numerosi affiliati e professionisti coinvolti. Le motivazioni della sentenza confermano l’impianto accusatorio: l’associazione mafiosa, l’estorsione, il riciclaggio e la turbativa d’asta sono stati riconosciuti in pieno, con l’aggravante della transregionalità. Un successo investigativo che dimostra come le procure del Nord, spesso accusate di sottovalutare il fenomeno mafioso, siano oggi all’avanguardia nell’analisi dei modelli criminali infiltrati.

Eppure, Hydra consegna anche un monito scomodo. Il modello Mazzei ha potuto prosperare perché ha incontrato un ecosistema economico fragile e permeabile. La Lombardia, con i suoi appalti frammentati, le migliaia di piccole imprese sotto-capitalizzate e un sistema di controlli a macchia di leopardo, si è rivelata un terreno fertile per la colonizzazione mafiosa. La holding catanese non ha dovuto fare altro che applicare le stesse tecniche affinate a Catania: disponibilità di liquidità, intimidazione ambientale, rete di connivenze professionali. La differenza è che al Nord la violenza è stata solo latente, ma non per questo meno efficace. La reputazione criminale, costruita in decenni di omicidi e racket nel quartiere San Cristoforo, ha funzionato come un marchio a garanzia della solvibilità e della capacità di coercizione.

L’analisi storica del clan Mazzei svela una verità che spesso sfugge al dibattito pubblico: le mafie non sono corpi estranei alla modernità economica, ma suoi inquilini perfettamente integrati. La famiglia etnea ha saputo evolversi dal pizzo di strada alla gestione di residenze sanitarie, dalla discarica abusiva alla logistica avanzata, mantenendo intatta la propria identità criminale. Ha trasformato la marginalità di un quartiere degradato in un capitale sociale spendibile a Milano come a Catania, in un gioco di specchi in cui l’arretratezza di ieri diventava la leva per l’accumulazione finanziaria di oggi. E se la testa dell’Hydra è stata recisa dalle manette, le molte teste del sistema di connivenze che l’ha nutrita restano, in gran parte, ancora da recidere. Perché la vera sfida non è solo colpire i boss, ma prosciugare il brodo di coltura che permette loro di rinascere.

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