Attentato davanti a una sinagoga a Manchester nel giorno dello Yom Kippur

Un grave episodio di violenza – un attentato a una sinagoga – si è verificato questa mattina a Manchester, nel giorno dello Yom Kippur, la ricorrenza più solenne del calendario ebraico. È il giorno dedicato al digiuno, alla preghiera e alla riflessione sui propri peccati. Il giorno dell’espiazione. Secondo la tradizione ebraica, è il momento in cui Dio decide il destino di ciascuno per l’anno successivo.

Intorno alle 9.30, un uomo ha lanciato la sua auto contro i fedeli radunati presso la sinagoga di Heaton Park, nel nord della città, e successivamente ha aggredito altre persone con un coltello.

Secondo le prime ricostruzioni, l’attacco ha provocato la morte di almeno due persone e il ferimento di altre. L’uomo, che avrebbe ignorato gli avvertimenti della polizia, è stato colpito a morte dagli agenti presenti sul posto. Le autorità hanno inoltre fatto intervenire gli artificieri, poiché l’aggressore indossava quella che sembrava essere una cintura esplosiva.

Il primo ministro britannico Keir Starmer ha interrotto la sua visita a Copenaghen per rientrare a Londra e presiedere una riunione del comitato di emergenza governativo. «Il fatto che l’attacco sia avvenuto nel giorno dello Yom Kippur lo rende ancora più orrendo», ha dichiarato, annunciando un rafforzamento immediato della sicurezza attorno alle sinagoghe del Paese. Anche re Carlo ha espresso «profonda tristezza e sgomento» per l’accaduto.

Negli ultimi mesi, in Gran Bretagna è stato registrato un aumento degli episodi di antisemitismo, anche in concomitanza con le tensioni internazionali legate al conflitto in Medio Oriente. Le comunità ebraiche hanno più volte segnalato un clima di crescente ostilità, con atti di vandalismo e intimidazione.

Le indagini sull’attacco di Manchester sono in corso e le autorità stanno cercando di chiarire eventuali collegamenti con la matrice terroristica.