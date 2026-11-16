La fotografia stenopeica e il dorico pestano creano un dialogo unico tra due espressioni del passato, una antica, l’altra ottocentesca: la perfezione geometrica dei templi e il principio ottico della camera oscura si combinano dando luogo a una visione quasi esoterica e percettibilmente armonica. Il connubio trasforma la ripresa fotografica in un’esperienza contemplativa che esalta la monumentalità e l’atemporalità delle rovine. I lunghi tempi di posa della stenoscopia reinterpretano, in assenza di lenti, la pietra millenaria in modo radicalmente diverso dalla fotografia digitale tradizionale. Così si ha che la focale corta, utilizzata dalle fotocamere stenopeiche, abbraccia l’intero colonnato dei templi di Hera, Nettuno e Atena evitando le distorsioni tipiche delle lenti moderne. Una mostra, quella allestita al Museo Archeologico Nazionale di Paestum, visitabile dal 13 al 30 novembre 2026, che presenta un profilo estetico e tecnico di notevole fattura, offrendo all’attenzione dei visitatori fotografie di alta suggestione. Il foro stenopeico mantiene a fuoco sia i dettagli della pietra in primo piano sia l’orizzonte lontano, ristabilendo un senso di continuità spaziale, lasciando i templi immersi in una quiete sospesa e trasformando il movimento delle nuvole in scie pittoriche.

La morbidezza naturale delle immagini esposte, eseguite dagli studenti del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno, smorza i contrasti più duri del sole mediterraneo, facendo risaltare la porosità e il calore del travertino locale. Fotografare gli edifici greci con una scatola a foro stenopeico significa in una certa maniera tornare alle radici stesse della visione e della geometria. Una sorta di magia dovuta a una tecnica che spoglia l’immagine di ogni artificio moderno e restituisce agli antichi edifici religiosi di Paestum la loro dimensione più pura, primordiale e onirica. Senza lenti tra il monumento e la pellicola, è la luce stessa sfocata e carezzevole del Mediterraneo a disegnare direttamente la pietra, regalando illustrazioni incantevoli, date da una combinazione unica di fisica ottica e solenne atmosfera, dove scompare ogni segno della frenesia moderna, lasciando l’area archeologica deserta, come appariva ai viaggiatori settecenteschi del Grand Tour.

Vi è che la leggera diffrazione della luce attraverso il minuscolo foro (l’aggettivo stenopaico viene, appunto, dal greco antico: stenós, “stretto” e opaios, “foro”) sembra ammorbidire i contorni netti del travertino, creando un’aura quasi metafisica attorno alle colonne. E mentre i templi restano immobili ed eterni nella loro solidità dorica, il cielo e le chiome degli alberi vanno assumendo cromature soffici che raccontano lo scorrere lento del tempo, dando la netta sensazione che scattare in stenoscopia, a Paestum, trasformi il fotografo da semplice spettatore a parte attiva di un processo alchemico, come se nel processo che segue lo scatto, nella camera oscura, aleggiasse un mistero. L’immagine rimane latente e invisibile fino allo sviluppo, rendendo ogni fotografia una rivelazione unica e irripetibile, proprio come gli scatti esposti nella mostra “Templi di Scatto”, al Museo di Paestum.