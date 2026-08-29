Senza un giornalismo critico e indipendente, un governo diventa libero di esercitare il potere a proprio piacimento, venendo meno il sorvegliante fondamentale e imprescindibile della democrazia.

Il giornalismo d’inchiesta, nella sua libera e imparziale funzione, serve a illuminare gli angoli bui del potere, a svelare ciò che le istituzioni vorrebbero tenere nascosto e a informare i cittadini in modo che possano votare e giudicare con consapevolezza. Quando l’informazione viene indebolita, silenziata e controllata, si creano tre conseguenze immediate circa la salute di una società libera.

1) La scomparsa della responsabilità: senza domande scomode, chi governa non deve più giustificare le proprie decisioni, le spese pubbliche o le nomine politiche. Gli errori e gli abusi di potere rimangono segreti, garantendo dinamiche di corruzione e favoritismi di ogni sorta.

2) Il monopolio della narrazione unica: la propaganda sostituisce l’informazione, consentendo ai canali ufficiali di diffondere solo le notizie inneggianti e utili al governo in carica, omettendo i fallimenti che lo riguardano direttamente, i problemi collettivi e finanche le reali condizioni economiche e sociali del paese. Va da sé che in un simile regime di falsa libertà i cittadini perdono la capacità di confronto, non essendoci voci critiche e inchieste indipendenti che aiutano a sviluppare un pensiero alternativo.

3) La perdita dei diritti individuali: il giornalismo d’inchiesta spesso difende le minoranze o i singoli cittadini contro i soprusi dei colossi economici e burocratici. Se i media non sono più percepiti come uno spazio sicuro e protetto (a causa della perdita del segreto professionale e delle tutele per le fonti anonime), chi assiste a un illecito smette di denunciare per paura di ritorsioni.