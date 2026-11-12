Aggressione al rabbino di Milano, 8 mesi con pena sospesa per Ilyes Zahani

Condannato a 8 mesi Ilyes Zahani. Il fratello e un altro giovane espulsi in Tunisia e Marocco. Una lettera di oltre 30 ebrei chiede giustizia riparativa e protesta contro le espulsioni del fratello e dell’altro imputato

Sentenza di condanna a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per aver aggredito il rabbino Tzemach David Mizrachi avvenuta a Milano lo scorso settembre. È la condanna pronunciata nei confronti di Ilyes Zahani, ventenne di origine tunisina nato in Italia, l’unico dei tre giovani coinvolti nella vicenda a non essere stato espulso dal Paese. Assistito dall’avvocato Gabriele Roveda, Zahani è stato condannato per il reato previsto dall’articolo 604-bis del Codice penale, che punisce, tra l’altro, la violenza motivata dall’odio razziale, etnico o religioso. Il pubblico ministero aveva chiesto un anno di reclusione, mentre la giudice ha stabilito una pena di otto mesi, riconoscendo le attenuanti generiche e tenendo conto anche della proposta avanzata dalla difesa di avviare un percorso di giustizia riparativa.

I giovani coinvolti nell’episodio del 16 settembre, avvenuto in piazzale Bande Nere, erano in realtà tre. Oltre a Ilyes, c’erano suo fratello maggiore Battar Zahani, 21 anni, nato a Como, cresciuto nel Lodigiano e studente di Ingegneria all’Università di Parma, e un amico di origine marocchina, del quale non è stato reso pubblico il nome. Entrambi erano stati denunciati a piede libero, ma all’inizio di ottobre sono stati colpiti da provvedimenti di espulsione amministrativa ed effettivamente rimpatriati: Battar in Tunisia, il terzo giovane in Marocco. Anche loro sono nati e cresciuti in Italia, dove risiedono le rispettive famiglie. I rimpatri erano stati annunciati pubblicamente dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, mentre il procedimento penale nei confronti dei due giovani espulsi non era ancora arrivato a una sentenza. Peraltro, anche su Ilyes, condannato oggi dal Tribunale, pende una richiesta di espulsione della Questura, al momento non eseguita.

Proprio sul tema delle espulsioni e della loro arbitrarietà e sproporzione si concentrava una lettera, prodotta nel procedimento, firmata da oltre trenta cittadini ebrei, tra i quali anche autorevoli e noti intellettuali. Indirizzata al rabbino Mizrachi, proprio l’uomo aggredito a Milano fatto per il quale oggi è arrivata la prima sentenza, la lettera esprime innanzitutto solidarietà per l’aggressione subita, per poi richiamare alcuni principi della tradizione ebraica, a partire dall’uguaglianza davanti alla legge tra cittadini e stranieri, e manifestare preoccupazione per le conseguenze dei provvedimenti adottati nei confronti dei tre giovani.

«La sproporzione tra reato e pena inflitta nel caso in esame ci preoccupa», scrivono i firmatari, ricordando le conseguenze dell’allontanamento sulle relazioni familiari, sugli studi e sulle prospettive di vita dei ragazzi. La lettera propone quindi un percorso alternativo, ispirato alla giustizia riparativa, e chiede al rabbino di valutare «la possibilità per Lei di avere un ruolo attivo nel percorso di presa di coscienza e responsabilizzazione dei giovani, incontrando le loro famiglie». L’obiettivo dichiarato è evitare che la vicenda comprometta definitivamente il futuro dei ragazzi, senza rinunciare all’accertamento delle responsabilità per l’aggressione. «Il destino dei ragazzi – se vogliamo un mondo diverso da quello attuale, meno violento e meno antisemita – è anche il nostro», conclude l’appello.

Chiuso dunque il primo procedimento penale, con un rito abbreviato e una sentenza di condanna a otto mesi di reclusione con pena sospesa, tra le conseguenza dell’aggressione al Rabbino resta aperta la partita amministrativa e giudiziaria che riguarda il futuro dei tre giovani: la possibilità che i due imputati espulsi possano rientrare in Italia e il rischio che venga allontanato anche Ilyes, l’unico che, secondo la ricostruzione dei fatti, aveva materialmente sferrato un calcio al rabbino. Quanto sia profondo lo sradicamento imposto a Battar Zahani dal rimpatrio in Tunisia è testimoniato anche da un piccolo ma significativo episodio legato alla sua vicenda giudiziaria: per autenticare la richiesta di ricorso contro il provvedimento di espulsione, il ventunenne ha scelto di utilizzare il francese, perché non è in grado di leggere l’arabo. Nato e cresciuto in Italia, si trova così a contestare la propria espulsione in un Paese del quale possiede la cittadinanza, ma non conosce nemmeno la lingua scritta.

La lettera integrale

Egregio Rav Tzemach David Mizrachi,

siamo ebree ed ebrei residenti a Milano e in altre città italiane e con questa nostra lettera vorremmo cercare un dialogo con Lei, esprimendoLe innanzitutto la nostra solidarietà per il grave episodio che l’ha recentemente coinvolta a Milano.

Siamo persone a cui sta a cuore il miglioramento della nostra società e cerchiamo nel quotidiano di porre in essere quegli insegnamenti che l’ebraismo ci ha trasmesso, anche attraverso le difficili vite dei nostri genitori e nonni. Abbiamo imparato l’importanza del rispetto e dell’apertura verso ogni persona, indipendentemente dalla sua storia e condizioni di vita.

Le avevamo scritto chiedendoLe un incontro, ma visto che non è stato possibile, Le scriviamo ora per chiederLe di considerare insieme a noi i versetti che dicono “avrete la stessa legge”, espressione che invita ad avere un’identica norma per il cittadino nativo e per lo straniero, principio ripetuto in più libri, (Levitico 24,22 – Numeri 15,16 – Esodo 12,49).

Le normative attuali italiane hanno determinato il rimpatrio di due ragazzi in paesi dove entrambi non hanno legami. Uno di loro seguiva un corso universitario di ingegneria a Parma, brutalmente interrotto, ed è un ragazzo nato e cresciuto in Italia. Come possiamo noi applicare il principio di cui ai testi sopra riportati?

Ci rendiamo conto della necessità di chiedere che sia fatta giustizia per quanto da Lei subito. Tuttavia, riteniamo che si possa individuare un percorso di giustizia riparativa, metodo già riconosciuto nell’ordinamento italiano e anche in sintonia con la cultura ebraica, che non conduca alla possibile rovina dell’esistenza di due giovani, se non addirittura tre.

Due ragazzi sono stati infatti allontanati dal proprio Paese e uno è agli arresti domiciliari. Due dei giovani coinvolti appartengono a una famiglia con sette figli, uno dei quali con disabilità.

Nel definire la giustizia di pace Rav Joshua ben Korcha (in TB Sanhedrin 6b) fa riferimento al compromesso: la sentenza può portare giustizia, ma non la pace, la quale si basa invece sull’accordo reciproco tra le parti. In questo senso le parti in lite non subiscono né la norma né la sentenza, ma le prevengono concordando una soluzione.

La legge del taglione, nella sua formulazione biblica, pone una misura, un limite alla punizione. La sproporzione tra reato e pena inflitta nel caso in esame ci preoccupa, perché sappiamo che le conseguenze giuridiche per i tre ragazzi possono essere assai gravi. Le riassumiamo qui:

Perdita del permesso di soggiorno in forza del quale hanno soggiornato in Italia dalla nascita e per tutta la vita;

Interruzione delle relazione familiari, affettive e amicali instaurate in Italia;

Interruzione dei percorsi scolastici e universitari intrapresi;

Inserimento in contesti (per uno e potenzialmente due di loro la Tunisia, per il terzo il Marocco) dei quali non hanno alcuna cognizione, parlando a malapena la lingua araba e non sapendola leggere e scrivere;

Impossibilità a rientrare in Italia prima della fine del 2031 (l’espulsione, infatti, comporta un divieto di reingresso sul territorio nazionale per 5 anni dal momento dell’allontanamento);

Estrema difficoltà a tornare a soggiornare regolarmente in Italia: dalla cessazione del divieto di reingresso, i tre ragazzi non potrebbero infatti tornare in Italia in quanto è stato loro revocato il permesso di soggiorno. Potrebbero chiedere un visto per turismo, ma sarebbe di breve durata (massimo di 3 mesi).

Noi ci auguriamo davvero che Lei, nella Sua autorevolezza di Rav, vorrà considerare altre possibilità, alternative a quelle da Lei già avviate, affinché i ragazzi possano tornare in Italia e ricongiungersi alle loro famiglie.

Con questa nostra lettera, Egregio Rav, Le chiediamo di valutare la possibilità per Lei di avere un ruolo attivo nel percorso di presa di coscienza e responsabilizzazione dei giovani, incontrando le loro famiglie, perché sia la compassione ed il Suo impegno proficuo a guidare un processo riparativo.

Il destino dei ragazzi – se vogliamo un mondo diverso da quello attuale, meno violento e meno antisemita – è anche il nostro. Per questo pensiamo sia necessario cercare insieme di fare anche ciò che è più difficile.

La ringraziamo per l’attenzione. Restiamo in attesa di una Sua cortese risposta, ai contatti sottoindicati.

Con i nostri più deferenti saluti, Shalom.

Jardena Tedeschi

Saby Fresko

David Calef

Renata Sarfati

Paola Fermo

Giorgio Canarutto

Eva Schwarzwald

Susanna Sinigaglia

Stefano Sarfati

Nora Aghion

Joan Haim

Gad Lerner

Stefano Levi Della Torre

Giacomo Ortona

Daniel Levi

Giulia Frova

Gabriele Vanoni

Paolo Valabrega

Moshe Bassano

Bice Fubini

Deborah Arbib

Widad Tamimi

Helena Janeczek

Matteo Pucciarelli

Filippo Levi

Roberto Della Seta

Bruno Montesano

Sveva Haertter

Giorgina Levi

Bruna Laudi

Bella Gubbay

Dalit Contini

Gadi Schoenheit

Alessandro Soria