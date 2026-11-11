Un “Manifesto per guidare al cambiamento”: donne e innovazione sociale al centro

L’iniziativa che GLT Foundation ha lanciato oggi a Milano in collaborazione con Valore D vuole portare al centro del confronto pubblico il ruolo delle donne nei processi decisionali. Claudia Segre: «Serva una leadership capace di unire competenze, ascolto e responsabilità».

Un Manifesto per promuovere una nuova cultura della leadership, valorizzare il contributo delle donne e accompagnare le trasformazioni economiche e tecnologiche attraverso inclusione, competenze e responsabilità condivise. È l’iniziativa che Global Thinking Foundation, la fondazione presieduta da Claudia Segre, presenta oggi 11 novembre, a Milano, in occasione del suo undicesimo evento annuale, ospitato nella Sala Alessi di Palazzo Marino.

Il «Manifesto per Guidare al Cambiamento» rappresenta il principale elemento di novità dell’appuntamento, intitolato “Guidare il cambiamento. Donne per l’innovazione sociale e una leadership trasformativa”, organizzato in collaborazione con Valore D. L’obiettivo è portare al centro del confronto pubblico il ruolo delle donne nei processi decisionali e la necessità di costruire modelli di leadership capaci di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità e progresso sociale.

Una sfida che riguarda direttamente il mondo delle imprese, chiamate non soltanto a interpretare le trasformazioni in corso, ma anche a creare le condizioni affinché le opportunità offerte dall’innovazione siano accessibili a una platea sempre più ampia.

«Guidare il cambiamento significa creare contesti in cui le persone possano contribuire, crescere e affrontare con fiducia le trasformazioni in corso. Oggi l’innovazione tecnologica ha bisogno di una leadership capace di unire competenze, ascolto e responsabilità, costruendo fiducia e opportunità inclusive. Con questo evento e con il Manifesto per Guidare al Cambiamento vogliamo valorizzare il contributo delle donne e promuovere una visione condivisa: l’innovazione sociale è una responsabilità che riguarda imprese, istituzioni e comunità», afferma Segre.

Il lancio del Manifesto per guidare al cambiamento si inserisce nel percorso avviato dalla Fondazione nel 2016 per promuovere l’educazione finanziaria e digitale, contrastare la violenza economica e favorire l’inclusione delle fasce più vulnerabili della popolazione. Un’attività che negli anni si è tradotta in programmi formativi, iniziative territoriali e progetti dedicati soprattutto all’autonomia economica femminile.

Proprio il rapporto tra indipendenza economica e responsabilità delle imprese costituisce l’altro grande tema dell’evento. La collaborazione con Valore D accompagna infatti la presentazione del terzo volume della collana “Dal silenzio all’azione”, curato da Segre e dedicato alla violenza economica. La nuova pubblicazione propone strumenti concreti per aiutare le aziende a riconoscere e prevenire forme di abuso che possono compromettere la libertà e l’autonomia delle donne.

«La violenza economica non lascia lividi, ma toglie la libertà di scegliere. Le imprese sono il luogo in cui l’indipendenza economica delle donne si costruisce, con lo stipendio, la carriera e la pensione. Per questo possono essere anche il primo luogo in cui la si difende. Con il terzo volume di “Dal silenzio all’azione”, realizzato con Global Thinking Foundation, offriamo alle aziende strumenti concreti per riconoscerla e intervenire. L’autonomia economica di una donna non è una questione privata: è una responsabilità che riguarda anche chi le dà lavoro», commenta Barbara Falcomer, direttrice generale di Valore D.

Il convegno, che si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo,sarà patrocinato da Comune di Milano, Commissione Europea, Regione Lombardia, Rai per la Sostenibilità ESG, No Women No Panel, Asvis, Unesco, Fondazione Pubblicità Progresso, Mese dell’Educazione Finanziaria, iDEE Associazione delle donne del Credito Cooperativo, Forum per la Finanza Sostenibile. Tra gli interventi principali figurano quelli di Mario Nava, direttore generale della DG Occupazione, affari sociali e inclusione della Commissione europea, e Paolo Sironi, Global Research Leader per il settore Banche e Mercati Finanziari dell’IBM Institute for Business Value.

Due le tavole rotonde in programma. La prima, dedicata all’innovazione con impatto e al contributo delle imprese nella costruzione di fiducia, inclusione e sostenibilità, è moderata da Maria Elena Viola, direttrice di Donna Moderna, con la partecipazione di Rosilari Bellacosa, Roberto Ciccarelli, Sila Mochi e Francesco Sgherza.

La seconda, moderata da Luca Dini, direttore di F e Natural Style, affronta il rapporto tra leadership pubblica e innovazione sociale nei nuovi ecosistemi digitali. Al confronto prendono parte Massimo Doria della Banca d’Italia, Teresa Fiordelisi, presidente di iDEE, Gimede Gigante di SDA Bocconi e Alessandra Santacroce di IBM Italia.

Il Manifesto per guidare al cambiamento si propone così come punto di partenza di una riflessione che supera il tema della rappresentanza femminile per investire quello della qualità della leadership e della capacità delle organizzazioni di generare valore sociale. Una prospettiva nella quale l’innovazione non viene misurata soltanto attraverso il progresso tecnologico, ma anche dalla sua capacità di ampliare le opportunità, rafforzare l’autonomia individuale e contribuire a una crescita più inclusiva.