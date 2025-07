Suicidio assistito, è morta Laura Santi: “solo noi possiamo decidere”

Laura Santi, giornalista umbra di 50 anni, è morta questa mattina nella sua abitazione di Perugia dopo aver scelto il suicidio assistito. Affetta da una forma avanzata di sclerosi multipla, ha assunto autonomamente il farmaco letale, come previsto dalla legge in presenza di specifici requisiti. Al suo fianco, fino all’ultimo istante, il marito Stefano, da sempre impegnato con lei nella battaglia per il diritto al fine vita.

La notizia della sua scomparsa è stata confermata dall’Associazione Luca Coscioni, di cui Laura era attivista e consigliera generale.

Laura aveva iniziato a manifestare i sintomi della malattia nel 2000. Nel novembre 2024 aveva ottenuto l’autorizzazione dall’Asl di Perugia al suicidio medicalmente assistito, dopo un lungo percorso durato tre anni e segnato da ricorsi, denunce e richieste formali. La decisione è stata resa possibile grazie ai criteri stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso dj Fabo, secondo cui il paziente deve:

«Sono completamente tetraplegica, ho perso le braccia, il tronco, sono in sedia a rotelle da 16 anni, ho incontinenza, spasmi dolorosi», aveva raccontato in un’intervista al Corriere della Sera.

Laura Santi ha lasciato un messaggio toccante, affidato all’Associazione Luca Coscioni, in cui esprime la consapevolezza e la serenità della sua scelta:

Nel messaggio di addio, ha scritto:

«Io sto per morire. Non potete capire che senso di libertà dalle sofferenze, dall’inferno quotidiano che ormai sto vivendo. O forse lo potete capire. State tranquilli per me. Io mi porto di là sorrisi, credo che sia così. Mi porto di là un sacco di bellezza che mi avete regalato. E vi prego: ricordatemi. Sì, questo ve lo chiedo, ricordatemi. E nel ricordarmi non vi stancate mai di combattere. Vi prego, non vi rassegnate mai. Lo so, lo so che lo fate già, però non vi rassegnate mai. Non vi stancate mai, anche quando le battaglie sembrano veramente invincibili».