Caso Roggero: il Quirinale ricorda chi decide sulla grazia

Una morsa di calore senza tregua e senza precedenti attanaglia l’E uropa, in particolare la Francia, e l’Italia da settimane. E continuerà a farlo fino alla fine del mese, con quella che — contandole — sarà la terza ondata di torride temperature africane. Una bolla d’aria rovente, proveniente da Algeria e Marocco, investirà l’Italia portando con sé una media di 7-8 gradi al di sopra della media stagionale: nelle zone interne della Sardegna si arriverà anche a 43 gradi, mentre nel Centro Sud — specie nelle pianure di Lazio e Toscana — a 40. Massime sui 38 gradi al Nord.Preoccupazione per le conseguenze che il perdurare di temperature così elevate possono avere sulle condizioni di salute dei fragili e degli anziani.

(Corriere della Sera)

Jannic Sinner ha vinto per il secondo anno consecutivo Wimbledon, il torneo di tennis più prestigioso al mondo. Ha battuto in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) il 29enne tedesco Alexander Zverev, che dopo aver vinto a giugno il Roland Garros era alla sua prima finale a Wimbledon. Wimbledon fa parte dei tornei del Grande Slam, i quattro più importanti. È l’unico dei quattro che si gioca su erba e ha sede nell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Esiste dal 1877 e fino all’anno scorso nessun italiano lo aveva mai vinto; va da sé che Sinner è quindi anche il primo italiano a rivincerlo.

(IlPost)

Donald Trump ha annunciato su Truth il ripristino del blocco navale contro le navi legate a Teheran e, insieme, una tassa del 20% su tutto il carico in transito nello stretto, presentata come compenso per i “servizi di sicurezza” offerti dagli Stati Uniti. Il paradosso è evidente: Washington è tra i principali attori del conflitto che ha reso lo stretto instabile, e ora propone di farsi pagare per proteggere le stesse rotte che quel conflitto ha messo in pericolo. Secondo il presidente gli Stati Uniti saranno “da questo momento in avanti conosciuti come i guardiani dello Stretto di Hormuz” e che, per equità, dovranno essere rimborsati al 20% su tutto il carico trasportato.

(L’Espresso)

Patto tra Kiev e 9 Paesi Ue (inclusa l’Italia) per la difesa contro i missili balistici. I nove hanno concordato di condividere la ricerca e l’esperienza industriale per costruire un sistema di difesa anti missile balistico, svincolandosi dalla dipendenza dagli Stati Uniti. La lista comprende Italia, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Ucraina e Regno Unito. In base a quanto emerso, questa soluzione andrà a integrare i sistemi di difesa esistenti, comprese le soluzioni europee sovrane già acquisite o che saranno acquisite dalle nazioni partecipanti all’iniziativa.

(IlGiornale)

La Camera, con il voto segreto, ha bocciato l’emendamento di FdI-Nm-Udc sulle preferenze e i capilista bloccati che aveva avuto il parere positivo di governo e maggioranza.I favorevoli sono stati 187, i contrari 188. A tradire il centrodestra sono i franchi tiratori, riemersi grazie allo scrutinio segreto che Giorgia Meloni aveva cercato fino all’ultimo di evitare, chiedendo un voto palese e invitando tutti a “metterci la faccia”.Il timore di affidarsi al giudizio degli elettori però nel segreto dell’urna ha prevalso. La proposta della maggioranza tentava una mediazione, mantenendo i capilista bloccati ma consentendo agli elettori di esprimere preferenze per gli altri candidati.

(IlGiornale)

Arriva la nuova stretta anti-maranza del governo con il Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al nuovo disegno di legge sulla sicurezza che, accanto alle misure già previste dal testo originario andato sul tavolo qualche mese fa ha introdotto cinque nuovi articoli. Tra questi il fermo preventivo esteso anche ai minorenni per condotte ‘pericolose’ nei luoghi della movida, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili, reclusione fino a 5 anni e multe di 15mila euro in caso di danneggiamenti di gruppo.

(Ansa)

Nuova giornata di votazioni sulla legge elettorale: la Camera dice ancora no alle preferenze, bocciando a voto segreto, dopo quello di Fratelli d’Italia, anche l’emendamento di Futuro nazionale. Ma la maggioranza si divide di nuovo, con i meloniani che nel nome della “coerenza” votano per la prima volta col partito di Vannacci, mentre Lega e Forza Italia confermano la loro contrarietà. L’iter della riforma però va avanti, nonostante il pressing delle opposizioni che continuano a chiedere al centrodestra di fermarsi: si arriva perfino ad approvare all’unanimità l’emendamento che introduce il voto per gli elettori fuori sede nel comune di residenza.

(IlFattoQuotidiano)

La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che il 28 aprile 2021, dopo aver subito una rapina nel proprio negozio, inseguì i malviventi in fuga uccidendone due e ferendone un terzo. Poche ore dopo la decisione dei giudici, il 72enne ha pubblicato un video sui social annunciando che si costituirà immediatamente La sentenza riaccende lo scontro politico tra richieste di grazia e nuovi appelli per modificare la legge sulla legittima difesa. Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, ha annunciato un appello al presidente della Repubblica Sergio Mattarella affinché conceda la grazia a Roggero.

(Fanpage)

Caso Roggero: il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l’istruttoria finalizzata alla concessione della Grazia in favore di Mario Roggero. In giornata il presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale proprio Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. I capigruppo alla Camera e Senato dei partiti di maggioranza hanno avviato la raccolta firme per richiedere la grazia. Il Ministro Crosetto: “Valutare di evitargli il carcere”

(IlGiornale)

E’ arrivato il giorno della sentenza per la strage del ponte Morandi. Dopo 8 anni dal crollo avvenuto a Genova il 14 agosto 2018 che ha provocato la morte di 43 persone. Alle 14 i giudici hanno iniziato la lettura della sentenza mentre i parenti delle vittime si tenevano tenuti per mano.In tutto sono state lette 32 sentenze di condanna e 25 di assoluzione su 57 imputati. Sono stati comminati 177 anni e 25 giorni di carcere. L’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Giovanni Castellucci è stato condannato a 12 anni. L’accusa, guidata dai pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi, per lui aveva chiesto 18 anni e 6 mesi.

(Il SecoloXIX)