Pos e registratori di cassa: il Fisco trova 9 miliardi tra gli scontrini

Un uomo di 43 anni di origine marocchina, Abderrahim Fakir, è morto, al Pilastro a Bologna. In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l’uomo, nello spazio dei garage, aveva dato in escandescenze. Una volante è arrivata sul posto e – in base alle prime informazioni – anche il 118. L’uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Il 42enne, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto.

(La Stampa)

La vicenda di Mario Roggero potrebbe portare a una nuova modifica della disciplina sulla legittima difesa. Dopo la richiesta di valutare un intervento di clemenza per il gioielliere 72enne di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori e ferito un terzo, la Lega punta ora a intervenire direttamente sull’articolo 52 del codice penale. Avrebbe pronto infatti un disegno di legge, a prima firma del senatore Claudio Borghi, per ampliare i confini della legittima difesa nei casi di aggressione armata all’interno di abitazioni o attività commerciali.

(Il Fatto Quotidiano)

A Bologna ci sono stati scontri tra la polizia e un gruppo di manifestanti durante e dopo la manifestazione organizzata per Abderrahim Fakir, il 42enne di origini marocchine morto mentre due agenti di polizia lo stavano immobilizzando a terra. Alcuni manifestanti hanno lanciato bottiglie e bombe carta contro la polizia, che ha risposto con idranti e fumogeni; sono state incendiate due automobili e almeno 69 persone sono rimaste ferite: cinque manifestanti e, secondo la questura, 64 membri delle forze dell’ordine. La manifestazione, era stata convocata dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, del PD, criticato da esponenti della destra per l’iniziativa.

(IlPost)

Le forze armate controllate dagli Houthi hanno annunciato l’entrata in vigore immediata di un ‘blocco navale totale’ contro l’Arabia Saudita, secondo una dichiarazione video del portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree, rilanciata da alcune emittenti filo-iraniane.Nel discorso, Saree ha avvertito che qualsiasi ulteriore iniziativa militare saudita riceverà una risposta ‘globale e dura’ e hanno invitato la popolazione yemenita a mantenere la mobilitazione generale.

(QuotidianoNazionale)

Sono in scadenza i dazi temporanei che Trump aveva imposto a mezzo mondo, per rimediare alla bocciatura di quelli originali rimediata dalla Corte Suprema, e secondo il Ft entro la fine della settimana li rimpiazzerà con nuove misure del 10% a tappeto. L’Unione Europea in teoria è inclusa nell’elenco degli obiettivi e quindi i suoi paesi membri rischiano di essere colpiti, ma siccome Bruxelles ha un accordo generale con Washington sulle tariffe ancora in vigore, la speranza è che il capo della Casa Bianca lo rispetti, si accontenti, e quindi la risparmi dalla nuova ondata.

(Repubblica)

Il l Parlamento francese ha adottato in via definitiva il disegno di legge che vieta l’uso dei social network ai minori di 15 anni, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. E’ la prima in Europa. La legge impone, tra l’altro, alle piattaforme l’adozione di sistemi di verifica dell’età nonché il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori.

(Ansa)

Gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita hanno firmato un accordo nucleare che consentirà al regno di sviluppare un programma nucleare civile. L’amministrazione Trump non ha reso noti i dettagli dell’intesa, ma il quadro potrebbe prevedere la costruzione di un impianto che consentirebbe all’Arabia Saudita di arricchire l’uranio. L’arricchimento permette di produrre combustibile per le centrali nucleari, ma la stessa tecnologia può essere impiegata per costruire armi atomiche. Per questo motivo, parlamentari statunitensi di entrambi i partiti hanno espresso la loro opposizione all’idea di un progetto nucleare civile per l’Arabia Saudita.

(Euronews)

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta avanzata dalla Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. La decisione, riferita da fonti parlamentari, ha immediatamente provocato la protesta delle opposizioni. La vicenda riguarda l’inchiesta sulla cosiddetta “Bisteccheria d’Italia”, il ristorante nel quale Delmastro era stato in società con Caroccia, considerato dagli inquirenti prestanome del clan Senese.

(IlGiornale)

Lotta all’evasione: funziona l’obbligo di abbinamento tra registratori telematici che emettono gli scontrini e i Pos. Un obbligo scattato da inizio anno. L’allineamento tra registratori telematici e Pos sta portando a galla un maggiore imponibile per una cifra che si avvicina ai 9,1 miliardi di euro nel primo semestre in confronto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi numeri hanno un doppio impatto. Il primo è in termini di maggiore Iva, che può affluire alle casse dell’Erario, con un’aliquota media del 18%. Il secondo dovrà tradursi anche in maggiori imposte sui redditi (Irpef e Ires).

(IlSole24Ore)

I costi di benzina e gasolio sono tornati a crescere spinti da nuove turbolenze globali che hanno rimesso in moto la speculazione sul greggio. Davanti ai rincari al distributore, l’Esecutivo non scarta una misura straordinaria e rispolvera l’ipotesi delle accise mobili, uno strumento già esistente pensato per calmierare i rincari per gli automobilisti. Per adesso non c’è alcun provvedimento formale, ma il titolare del Tesoro Giancarlo Giorgetti ha ammesso che il meccanismo verrà soppesato se la situazione dovesse precipitare. Sulla stessa linea il ministro delle Imprese Adolfo Urso, pronto a mobilitarsi in caso di necessità.

(AffariItaliani)