Kiev sotto assedio, Europa sotto il caldo: una settimana di fuoco

Oltre 1300 persone sono morte in una settimana in Europa a causa delle temperature estreme. Il caldo degli ultimi giorni ha causato diverse vittime: oltre un migliaio quelle accertate dal 21 giugno secondo i dati dell’OMS L’Europa, è infatti il “continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra” con un riscaldamento che è “doppio rispetto alla media globale”. Oggi, 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo e spesso convivono con il loro “killer silenzioso” e cioè in case, luoghi di lavoro e scuole che “non sono stati costruiti per queste temperature”.

(Il Fatto Quotidiano)

Al convegno dei giovani della Lega a Milano Marittima, Matteo Salvini respinge le polemiche interne al partito e rilancia il tema del gioco di squadra. «È la nostra forza. Servono i capitani, ma servono anche truppe determinate e motivate», afferma il segretario. Accanto a lui, tutti i principali amministratori e dirigenti del Carroccio, a partire dai «colonnelli» Luca Zaia e Massimiliano Fedriga , che il leader leghista vuole «di fianco, non dietro». E sulla sua permanenza alla guida della Lega, precisa: «Sono stato eletto un anno fa con un mandato di 4 anni. Resterò fino alla fine».

(Open)

Giorgia Meloni ospite di Nicola Porro a 10 minuti affronta temi riguardanti politica estera, economia e politica interna. Sulla vicenda dell’acquisto delle mascherine durante la pandemia dichiara che stanno emergendo “fatti incredibili” e che quindi “è giusto occuparsene”. Sulla politica interna, invece, Meloni ha voluto sottolineare come non ci sia grande differenza tra Vannacci e la sinistra: entrambi votano contro il governo. Se il centrodestra vincerà le prossime elezioni, sarà la prima volta che il parlamento potrà votare un presidente della Repubblica non di sinistra. Sulla politica estera ha poi detto: “Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri.

(IlGiornale)

Venezuela, nuova scossa di terremoto: sale a 1.719 il bilancio delle vittime, tra loro 16 italiani. La scossa ha spostato una palazzina di 8 millimetri e costretto i soccorritori a fermarsi. Un’intera famiglia italiana di 5 persone tra le vittime. La Farnesina comunica che i morti italiani sono 16 e 40 i dispersi. i Vigili del fuoco italiani si sono arresi. Troppo pericoloso continuare la ricerca. Gli italiani sono stati gli ultimi ad andarsene, dopo la squadra olandese e quella ecuadoriana.

(Corriere della Sera)

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato, con sei voti contro tre, l’ordine esecutivo con cui Donald Trump voleva eliminare il diritto alla cittadinanza per chi nasce sul suolo americano. A firmare la sentenza è stato il presidente della Corte, il conservatore John Roberts, sancendo che i bambini nati negli Stati Uniti da genitori senza documenti o con un permesso temporaneo sono cittadini dalla nascita. Il decreto del presidente, avrebbe negato lo ius soli ai figli di immigrati entrati illegalmente e a quelli di chi si trova nel Paese con un visto di studio, lavoro o turismo.

(Avvenire)

Papa Leone invia una lettera dal tono drammatico al superiore della Fraternità sacerdotale San Pio X, Don Davide Pagliarani, per invitare, con un ultimissimo appello, i ‘ribelli’ tradizionalisti a recedere dalle quattro consacrazioni episcopali illegittime, poiché sprovviste del mandato pontificio. “Lefebvriani vi prego tornate indietro” questo l’appello del Papa alla vigilia delle consacrazioni illecite di 4 vescovi.

(Ansa)

Ignorato l’appello del Papa. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato quattro nuovi vescovi a Écône, in Svizzera. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa cattolica. Mentre dal Vaticano si attende un comunicato ufficiale, il segretario di Stato Pietro Parolin ha commentato: “Grande dolore perché un atto del genere ferisce profondamente l’unità della Chiesa. La mia speranza è che nonostante quello che è avvenuto si possa riprendere il dialogo e trovare una soluzione”.

(Tgcom24)

Il Senato ha approvato definitivamente la conversione in legge del decreto sul cosiddetto “piano casa”. Il decreto contiene un’insieme di misure volute dal governo per provare a contrastare la crisi abitativa, cioè la crescente difficoltà a comprare o affittare una casa per via dell’aumento del costo dei mutui e dei canoni d’affitto. Prevede di recuperare parte del patrimonio immobiliare pubblico inutilizzato e di aumentare il numero di case da affittare o vendere a prezzi calmierati, coinvolgendo anche gli investitori privati. È una misura molto attesa e su cui il governo aveva fatto in passato proclami altisonanti, senza però trovare il modo di finanziare nulla nella legge di bilancio del 2025.

(Ilpost)

Un massiccio attacco sferrato dalla Russia ha colpito la città di Kiev. il bilancio è di 22 morti e oltre 90 feriti, ma si scava ancora sotto le macerie e in ospedale ci sono diversi casi gravi. «È l’attacco più massiccio su Kiev dall’inizio della guerra» ha dichiarato il sindaco della capitale, Vitali Kitschko annunciando un giorno di lutto cittadino. Si parla di 496 droni a lunga percorrenza e 74 missili. Il dato inedito è che per la prima volta si sia scelto di utilizzare così tanti missili contemporaneamente.

(IlManifesto)

Giorgia Meloni interviene al congresso nazionale della Uil: il Governo raccoglie l’istanza dell’organizzazione sindacale e delle parti sociali, di garantire che la detassazione dei rinnovi contrattuali possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio». La Premier annuncia il ritorno anche per il 2027 della tassazione al 5% degli aumenti previsto dalla scorsa manovra, «perché rafforza il legame tra produttività e salario e contribuisce a dare ancora centralità alla contrattazione collettiva: è un provvedimento efficace, al quale vogliamo dare continuità e stabilità». E’ la prima volta di un premier dopo 20 anni.

(IlSole24Ore)