Mentre Trump è al vertice Nato , Hormuz richiude e la guerra riparte

Donald Trump ha lanciato un nuovo attacco contro Giorgia Meloni. Il presidente statunitense ha pubblicato su Truth Social un’immagine che ritrae la premier italiana in atteggiamento di “adorazione” davanti a lui, accompagnata dalla frase “Restraining order needed” (“È necessario un ordine restrittivo”). Il post arriva alla vigilia del vertice Nato in programma ad Ankara. In Italia, la provocazione ha spinto i leader del centrodestra a riunirsi per concordare una linea comune di risposta. L’episodio ha suscitato numerose reazioni politiche.

(Libero)

La Russia minaccia la Polonia: «Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza». Questa la minaccia, neanche troppo velata, arrivata da Mosca. A pronunciarla è stato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov, dopo le accuse russe sulla produzione in territorio polacco di droni destinati all’Ucraina. Poi, nella notte, tra domenica e lunedì la Russia ha colpito ancora Kiev con ondate di missili e velivoli senza pilota: almeno 10 persone sono morte e 56 sono rimaste ferite tra la capitale e l’oblast circostante.

(Il secolo d’Italia)

Sono passati più di dieci giorni dal furto di 80 fiale di un anestetico a base di fentanyl all’Ospedale Israelitico di Roma, ma intorno al caso ci sono ancora molti punti da chiarire. Il furto è avvenuto tra il 22 e il 24 giugno e se ne è avuto notizia solo alla fine della scorsa settimana, quando il governo ha convocato una riunione di emergenza per indagare sulla vicenda. Il fentanyl è un antidolorifico molto potente e richiesto per il suo uso illegale, con un alto rischio di morte per overdose. L’uso della sostanza è alla base dell’attuale grave crisi degli oppioidi negli Stati Uniti.

(IlPost)

Attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, il sospetto degli inquirenti è che Valter Lavitola sia il mandante dell’attentato, avvenuto nell’ottobre scorso a Pomezia, all’esterno della villetta dove il conduttore di Report vive assieme alla famiglia. L’imprenditore ed ex giornalista-editore è indagato e, in base a quanto riportato dalle agenzie di stampa, è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su mandato dei pm della Dda.

(IlFattoQuotidiano)

Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l’Iran nelle prime ore di mercoledì, colpendo oltre 80 obiettivi. Il Comando centrale statunitense, ha affermato che le operazioni sono state effettuate in risposta agli attacchi di Teheran contro tre navi nello Stretto di Hormuz. La ritorsione di Teheran colpisce obiettivi in Bahrein e Kuwait; accordo di tregua provvisoria a rischio di tenuta.

(Euronews)

Marine Le Pen ha annunciato la sua candidatura alle elezioni presidenziali del maggio 2027, nonostante la condanna per appropriazione indebita di fondi europei, che intende impugnare davanti alla massima autorità giudiziaria francese. La corte d’appello ha già ridotto a 15 mesi la sua condanna all’ineleggibilità per cinque anni pronunciata il 31 marzo 2025, consentendole fin da ora di candidarsi a qualsiasi elezione (i quindici mesi sono già stati scontati). Ma è stata anche condannata a tre anni di reclusione, di cui uno solo da scontare con un braccialetto elettronico (gli altri due sospesi con la condizionale).

(Internazionale)

Donald Trump chiude il vertice Nato di Ankara con toni molto più concilianti rispetto a quelli usati poche ore prima contro alcuni alleati europei. Dopo aver definito la Spagna “una causa persa”, minacciato ritorsioni commerciali e criticato anche Italia “che è stata pessima sulle basi” e Regno Unito per non aver sostenuto l’offensiva americana contro l’Iran, il presidente statunitense celebra infatti quella che definisce una “enorme unità” emersa durante il summit, pur tornando a rimproverare Madrid. Gli Stati Uniti concederanno a Kiev una licenza per produrre i sistemi di difesa aerea Patriot

(Agi)

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, si trova ristretto agli arresti domiciliari con l’ipotesi di reato di truffa ed evasione fiscale. A darne notizia è Repubblica, secondo la quale il presunto sistema avrebbe causato un danno vicino ai 5 milioni mentre l’evasione ammonterebbe a più o meno 400mila euro. Della cosiddetta “scommessa collettiva” si sono occupate anche Le Iene e secondo il procuratore aggiunto Maurizio Arcuri questo sistema avrebbe portato a una raccolta milionaria da parte dei privati, ai quali sono stati prospettati guadagni milionari.Venivano promessi rendimenti altissimi, vicini al 40%, basati sulle sue scommesse calcistiche e sportive.

(IlGiornale)

Dopo gli ultimi attacchi americani in Iran e il nuovo blocco dello Stretto di Hormuz, l’Unione europea cerca di ridimensionare le difficoltà ma non le nasconde. La prosecuzione del conflitto nel Golfo Persico ha “implicazioni” dirette sulla crisi energetica e quindi sulla salute delle economie del Vecchio Continente. All’Eurogruppo arriva la proposta del governo spagnolo: nuovo debito comune per 850 miliardi di euro. Roma d’accordo, ma i frugali alzano le barricate. l’Unione per ora non sembra intenzionata a muovere un passo.

(Repubblica)

Gli italiani vanno in pensione sempre più tardi e il sistema previdenziale riflette sempre più l’invecchiamento della popolazione e del mercato del lavoro. Nel 2025 l’età media di pensionamento sale a 64,7 anni, rispetto ai 64,5 del 2024 e ai 61,7 registrati nel 2012. È uno dei principali dati contenuti nel 25° Rapporto annuale dell’Inps, presentato a Roma. Nel complesso i pensionati restano sostanzialmente stabili a 16,4 milioni, di cui circa 8 milioni uomini e 8,4 milioni donne.

(La Stampa)