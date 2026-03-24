La vittoria del No al referendum costituzionale è stata netta, quasi schiacciante. Un risultato che, nella sua evidenza numerica, sembrerebbe non lasciare spazio a interpretazioni. Eppure, a ben guardare, racconta una realtà più complessa: quella di un Paese tutt’altro che compatto, attraversato da una frattura profonda. All’indomani del voto, molti si interrogano su dove ricercare le ragioni della sconfitta del SI. Le analisi si rincorrono e, come spesso accade, si moltiplicano. C’è chi punta il dito su una campagna elettorale sbagliata, non sempre pronta ad entrare davvero nel merito dei contenuti. Chi individua nei toni troppo accesi uno dei fattori che hanno avvicinato un elettorato inizialmente indeciso se andare a votare oppure no. Chi ancora ritiene che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sia scesa in campo troppo tardi, senza riuscire a incidere fino in fondo. E poi c’è il tema del linguaggio e del rapporto con le nuove generazioni. La politica ha davvero saputo parlare ai giovani? È stato efficace, ad esempio, cercare un dialogo attraverso canali e figure come Fedez, oppure si è trattato di un’operazione più simbolica che sostanziale? Domande legittime, che resteranno al centro del dibattito nei prossimi giorni. Non va esclusa nemmeno una lettura più profonda: quella di un elettorato storicamente prudente quando si tratta di mettere mano alla Costituzione. Un riflesso quasi naturale, che porta a difendere l’impianto esistente anche di fronte a proposte di riforma. Eppure, fermarsi a queste spiegazioni rischia di essere riduttivo. Perché se da un lato la maggioranza degli elettori ha respinto la riforma, dall’altro emerge con chiarezza che quasi la metà dei votanti si è espressa in senso opposto, dichiarandosi favorevole a un cambiamento della giustizia. Un dato che non può essere archiviato come marginale, né liquidato come una semplice minoranza. È qui che si gioca la partita più delicata. Al di là delle letture politiche, delle inevitabili contrapposizioni e delle reazioni più radicali – talvolta anche rancorose – da parte di chi ha sostenuto il Sì, il risultato referendario pone una questione sostanziale: esiste una domanda di riforma che attraversa una larga parte della società italiana. Ignorarla sarebbe un errore. Ma questa responsabilità non riguarda solo la magistratura. Anche chi ha sostenuto il No, in particolare nell’area della sinistra politica, pur legittimamente soddisfatto per l’esito del voto, non può negare l’evidenza di un consenso ampio verso l’idea di cambiamento. Negarlo significherebbe non leggere fino in fondo il Paese reale. Per questo, più che arroccarsi su posizioni di principio, sarebbe auspicabile una disponibilità al confronto. Una collaborazione, per quanto possibile, tra politica, governo e magistratura, con l’obiettivo di individuare interventi che possano migliorare il sistema senza tradirne i principi fondamentali. La magistratura, in quanto istituzione cardine dello Stato e per sua natura chiamata a restare sopra le parti, non può non interrogarsi su questo segnale. Non si tratta di mettere in discussione l’esito democratico, che va rispettato senza ambiguità, ma di coglierne tutte le implicazioni. Quella metà del Paese che ha votato SI ha espresso una sfiducia dello stato attuale, un’esigenza di cambiamento, di maggiore efficienza, di un sistema percepito come più equo e vicino ai cittadini. È un patrimonio di indicazioni che merita ascolto. Per questo, il dopo-referendum non dovrebbe trasformarsi in una resa dei conti tra vincitori e vinti, ma in un’occasione di riflessione. Anche – e soprattutto – per la magistratura, che potrebbe trarre da questo risultato uno stimolo a interrogarsi, a migliorarsi, a evolvere. Non per cedere a pressioni esterne, ma per rafforzare la propria autorevolezza. In fondo, è proprio nella capacità di ascoltare anche le istanze minoritarie che si misura la solidità delle istituzioni. E oggi quella minoranza è tutt’altro che irrilevante: è una parte consistente del Paese reale. E ignorarla, questa volta, non sarebbe una vittoria per nessuno.