Ferragosto, pausa dal forno

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu annuncia ufficialmente la sua posizione sul piano del Board of Peace: “Israele respinge il documento dei 15 punti. L’Idf non si ritirerà finché Hamas non sarà disarmato dalle armi, pesanti e leggere”.Non solo, boccia anche la prospettiva di uno Stato palestinese prefigurata dal piano: “Finché sarò premier, non ci sarà, né a Gaza né in Cisgiordania. Né ‘Fatahstan’ né ‘Hamastan'”. La Casa Bianca: “Comprendiamo le esigenze politiche di Bibi. Non abbiamo problemi al riguardo, purché continui a fare ciò che chiediamo, in particolare per quanto riguarda la limitazione degli attacchi a Gaza”.

(Ansa)

Dopo quello con la Spagna, l’altro fronte di scontro sui migranti – quello con la Germania – si allarga alle ong. Berlino chiede all’Italia di riprendersi i cosiddetti “dublinanti”, i richiedenti asilo sbarcati sulle coste italiane e poi spostatisi verso il Nord Europa, che le regole Ue assegnano alla competenza del Paese di primo approdo. Roma oppone che quelle pendenze sono già state azzerate da una precedente intesa bilaterale e che sui casi nuovi è presto per fare conti; e su quei conti, quando si faranno, chiede di mettere anche le navi delle organizzazioni umanitarie che battono bandiera tedesca. Che però sono soggetti privati, non emanazioni del governo di Berlino: e nessuna norma europea attribuisce allo Stato di bandiera la competenza sulle domande d’asilo, che resta al Paese di sbarco.

(L’Espresso)

Terremoto in Colombia nel nordovest del paese. Il sisma ha provocato la morte di almeno 132 persone e danneggiato migliaia di edifici, comprese case, scuole e ospedali. Con una magnitudo di 7.4 è stato il terremoto più grave della storia recente del paese: non è chiaro quante possano essere le persone ancora sotto le macerie degli edifici crollati, ma è probabile che il numero dei morti aumenti. Negli ultimi decenni nell’area c’erano già stati forti terremoti, ma avevano provocato danni soprattutto a edifici. Anche se il terremoto di lunedì ha avuto origine in profondità, i suoi effetti sono stati peggiorati dal fatto che sia durato circa un minuto (si è sentito bene anche in Ecuador, a Panama e in Venezuela, dove a giugno c’erano stati due terremoti devastanti con oltre 6mila morti).

(Ilpost)

Arrestato Valter Lavitola, accusato di essere il mandante dell’attentato a Ranucci. Il faccendiere è accusato di aver fatto piazzare l’ordigno nell’ottobre 2025 a Pomezia. Il gip contesta anche il metodo mafioso e afferma che il movente è da ricercare «nel rapporto personale» tra i due. Insieme a lui accusato anche Clesio Gomez Tavares, per ora irreperibile. Il movente dell’attentato è da ricercare nel rapporto personale tra Lavitola e Ranucci vittima dell’attentato e non indagato. Lo ha dichiarato il gip di Roma Iole Moricca, la quale nell’ordinanza individua le motivazioni che avrebbero spinto l’ex editore e imprenditore a commissionare l’attentato contro il giornalista e conduttore. Un progetto che, secondo il giudice, avrebbe avuto un duplice obiettivo: proteggere Ranucci e accrescerne la popolarità.

(Corriere della Sera)

Attacco brutale su Zaporizhzhia. La denuncia arriva dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo che la Russia ha colpito la regione nel sud-est del Paese, celebre per ospitare la centrale nucleare lungo il Dnepr. Secondo il leader di Kiev l’attacco era “calcolato per infliggere il massimo danno specificamente alle infrastrutture civili”. Le vittime del raid russo sarebbero sei. L’attacco è avvenuto con missili nord coreani.

(Quotidiano nazionale)

In un’intervista al settimanale “Chi” Giorgia Meloni dichiara di voler fare ancora meglio sulle priorità: alleggerire le tasse rafforzare il potere d’acquisto e favorire un’occupazione sempre più stabile, escludendo rimpasti di squadra a settembre. La premier rivendica gli interventi sul costo dei carburanti, le misure per l’occupazione e il contrasto alla desertificazione dei centri storici, ribadendo inoltre un approccio pragmatico sul clima contro “l’ambientalismo ideologico”. Il caso Vannacci, continua, è “un’operazione costruita per favorire la sinistra”. La premier difende l’operato dell’esecutivo anche in vista delle scadenze del 2027, affermando che “nessuno può accusarmi di essermi risparmiata”.

(Il Sole 24 Ore)

Lavitola confessa. «Sì, la bomba a Sigfrido Ranucci l’ho fatta mettere io». Il faccendiere è seduto davanti al pm Edoardo De Santis e alla gip Iole Moricca quando decide di togliere di mezzo ogni finzione. È tornato in carcere da due giorni e adesso, dentro Rebibbia, si prende la responsabilità dell’ordigno esploso sotto casa del suo amico Sigfrido Ranucci. «L’ho fatto per tutelarlo, volevo aumentargli la scorta” Ranucci aveva soltanto due uomini. Dopo un attentato gliene avrebbero dati di più, forse otto. Perché tanta paura? Perché, risponde, temeva che il giornalista potesse essere bersaglio di altri, e veri, attentati. La sua idea era arrivare prima: provocare un allarme senza provocare una tragedia.

(Repubblica)

Non si ferma l’emergenza cenere lavica dell’Etna, con conseguenze pesanti per gli aeroporti in Sicilia. Dall’8 all’11 agosto a causa dell’attività eruttiva del vulcano sono saltati all’aeroporto di Catania, tra mancati arrivi e partenze e cancellazioni, circa 700 voli. La Sac, l’azienda che gestisce le strutture di Catania-Fontanarossa e di Comiso, ha comunicato che il traffico aereo a Catania è sospeso fino alle 2 di notte del 14 agosto. I voli riprogrammati in altri scali sono oltre 250: tra questi, più di cento sono stati dirottati dall’inizio dell’emergenza su Comiso, una cinquantina, su Palermo, e altri 22 voli su Trapani. La cenere vulcanica rappresenta molto più di un semplice disagio per il traffico aereo. Le particelle emesse durante un’eruzione costituiscono un rischio concreto per la sicurezza dei voli, poiché possono ridurre sensibilmente la visibilità e provocare danni agli aerei.

(Tgcom24)

Pausa di Ferragosto per il caldo record che ha travolto l’Italia nella quarta ondata di calore dell’estate 2026. Venerdì 14 agosto l’afa concederà una tregua: dai 18 bollini rossi si passa a 7 città in allerta massima. Secondo le previsioni meteo, l’anticiclone africano la farà da padrone fino a venerdì 14 agosto, Poi, dopo sabato 15 agosto, la situazione potrebbe cambiare. Secondo IlMeteo.it, già domenica 16 agosto sarà una giornata di svolta a livello emisferico: l’arrivo di correnti più fresche e instabili in quota pilotate da un ciclone in formazione sul Nord Europa innescherà lo sviluppo di temporali a partire dalle regioni del Nord. Si tratterà di veri e propri temporali prefrontali, ovvero fenomeni temporaleschi che si sviluppano in anticipo rispetto all’arrivo del fronte instabile vero e proprio, favorendo la rottura dell’accumulo di calore nei bassi strati.

(Adnkronos)

Turismo, estate 2006 da primato. Il turismo italiano, si conferma solido in estate, e l’autunno promette bene. Secondo il ministero del turismo, l’incremento nei primo sei mesi dell’anno è pari al 4,4% di arrivi e al 4,9% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2025. Boom in luglio per il Piemonte. La montagna preferita al mare. La crescita è dovuta alla crisi di Hormuz che favorisce il flusso di turisti stranieri nel nostro paese.

(La Stampa)