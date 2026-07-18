La solitudine del segugio: rischi, fragilità e false verità nel giornalismo d’inchiesta

Guardando l’evoluzione di questa professione nell’arco degli ultimi tre decenni, si nota come la natura profonda del pericolo non sia cambiata, ma si sia enormemente raffinata. Un tempo il rischio era prevalentemente fisico o legato alla censura pura e semplice

Il giornalismo d’inchiesta si muove da sempre in quella terra di nessuno dove la verità pubblica si scontra con l’interesse privato, il segreto di Stato o il cinismo corporativo. Per quanti praticano questo mestiere da oltre trent’anni, la consapevolezza più amara non è tanto la durezza degli apparati che si vanno a sfidare, quanto la strutturale fragilità delle fondamenta su cui poggia l’intera impalcatura investigativa: il rapporto con la fonte. Un esempio che merita una profonda e permanente riflessione in questo senso è il caso che vide coinvolti Sigfrido Ranucci e il faccendiere Valter Lavitola. Questa vicenda, complessa e densa di veleni, ha mostrato plasticamente come i confini tra la ricerca della notizia, la manipolazione e il tentativo di intossicazione informativa siano sottili come un capello. Quando un giornalista si siede al tavolo con un interlocutore ambiguo, non sta solo raccogliendo elementi per un articolo. Sta entrando in una partita a scacchi in cui il re da proteggere è la propria credibilità e l’indipendenza della testata. Il caso in questione rimane un monito per l’intera categoria: dimostra che persino i professionisti più scaltri e scafati sono costantemente esposti al rischio di trappole tese per screditarli o, peggio, per utilizzarli come inconsapevoli terminali di conflitti sotterranei.

Un pericolo sempre più raffinato

Guardando l’evoluzione di questa professione nell’arco degli ultimi tre decenni, si nota come la natura profonda del pericolo non sia cambiata, ma si sia enormemente raffinata. Un tempo il rischio era prevalentemente fisico o legato alla censura pura e semplice. Oggi, l’arma più letale nelle mani di chi vuole fermare un’inchiesta è la distruzione sistematica della reputazione del giornalista e il suo soffocamento economico. Le cosiddette querele bavaglio, legalmente definite come azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica, rappresentano una patologia democratica asfissiante. Grandi gruppi industriali, esponenti politici di primo piano o potentati locali non fanno causa per ristabilire una verità lesa, ma per avviare una guerra d’attrito finanziario. Sanno perfettamente che un cronista freelance, o anche una piccola testata indipendente, non può sostenere anni di spese legali per cifre milionarie. Il risultato è l’autocensura preventiva: il pezzo non viene pubblicato non perché sia falso, ma perché il costo di difenderlo in tribunale sarebbe fatale per la sopravvivenza stessa della struttura editoriale.

La protezione della fonte

Accanto al rischio legale, si è sviluppata una fragilità tecnologica che ha modificato radicalmente le regole del gioco. Se trent’anni fa per proteggere un testimone bastava incontrarsi in un parco isolato o non scrivere il suo nome sul taccuino, oggi l’OPSEC, la sicurezza operativa, richiede competenze da ingegnere informatico. Ogni dispositivo elettronico che portiamo in tasca è una potenziale microspia e un localizzatore georeferenziato. Un solo metatesto dimenticato all’interno di un file PDF o di un documento Word, il nome dell’utente che ha registrato la licenza del software di videoscrittura, i dati Exif di una fotografia che rivelano l’ora esatta e il modello dello smartphone che ha scattato l’immagine: basta una minima disattenzione per condannare una fonte alla ritorsione professionale, al licenziamento o alla galera. I sistemi di ricezione protetta come SecureDrop o GlobaLeaks, pur basandosi sulla rete di anonimizzazione Tor, non eliminano l’errore umano. L’asimmetria tra i mezzi di sorveglianza di cui dispongono i governi o le multinazionali e le scarse risorse digitali dei giornalisti crea una vulnerabilità sistemica che mette a rischio la vita stessa dei whistleblower.

Il rischio della strumentalizzazione

Tuttavia, la fragilità più insidiosa non è tecnica, ma psicologica e deontologica, ed è strettamente legata al rischio di essere strumentalizzati. Chiunque abbia passato la vita a scavare dietro le quinte del potere sa che le fonti disinteressate, mosse esclusivamente da un puro afflato civico, sono una rarità statistica. La stragrande maggioranza delle persone che consegnano un documento riservato a un giornalista agisce per una precisa motivazione personale, politica o economica. C’è chi vuole vendicarsi di un superiore, chi vuole bloccare la nomina di un rivale a un posto di comando, chi punta a far crollare un titolo in borsa per speculare al ribasso, e chi, all’interno degli apparati di sicurezza o dei servizi segreti, usa la stampa per condurre guerre di fazione interne allo Stato.

In questo contesto, il giornalista d’inchiesta corre costantemente il pericolo di trasformarsi nel braccio armato di un conflitto di cui ignora le reali proporzioni. È la dinamica del dossieraggio e del lavaggio delle informazioni. Il meccanismo è perverso: la notizia passata dalla fonte è geometricamente vera, i documenti sono autentici, ma la loro selezione è chirurgica e il tempismo della consegna è calcolato al millimetro. Pubblicando quella verità parziale, il cronista rischia di coprire un’infrazione ancora più grave commessa dalla sua stessa fonte o dal gruppo di potere che la manovra. Si diventa così complici di un’operazione di distrazione di massa, dove il giornalismo abdica alla sua funzione di controllo del potere per diventare un passacarte di lusso al servizio di una delle parti in causa.

Il rischio della sindrome dello scoop

A rendere il professionista vulnerabile a queste manovre concorre spesso la cosiddetta sindrome dello scoop. L’adrenalina di avere tra le mani un materiale esclusivo, la pressione di una redazione che chiede di arrivare prima dei concorrenti e la gratificazione narcisistica del proprio nome in prima pagina possono drammaticamente abbassare le difese immunitarie della verifica. Quando una fonte offre una narrazione che coincide perfettamente con il teorema investigativo che il giornalista ha in mente, il rischio di confirmation bias, il pregiudizio di conferma, diventa altissimo. Si tende a considerare solido ogni elemento che convalida la tesi e a scartare o sottovalutare i dettagli che la smentiscono o che ne complicano il quadro. La lusinga dell’esclusività e la vicinanza emotiva che inevitabilmente si crea durante lunghi mesi di incontri clandestini possono generare una sorta di dipendenza psicologica nei confronti dell’informatore, offuscando il necessario distacco critico.

Per sopravvivere a queste insidie senza perdere l’anima e la credibilità, il giornalismo d’inchiesta deve imporsi un’ascesi metodologica ferrea, basata su un principio di scetticismo radicale. La prima domanda che un vecchio cronista deve porsi quando riceve una rivelazione non riguarda la veridicità del fatto, ma l’interesse di chi parla. Capire il “perché ora” è fondamentale tanto quanto capire il “cosa”. Un documento non è sacro solo perché è riservato o reca un timbro istituzionale; va trattato come un elemento indiziario che necessita di una validazione terza, indipendente e possibilmente ostile alla fonte che lo ha generato.

Il giornalismo investigativo non può e non deve essere un atto di fede nei confronti di un testimone, ma un processo di riscontro oggettivo e documentale che regga l’urto di una verifica incrociata. Se la notizia è rilevante per l’opinione pubblica, ma si comprende chiaramente che essa nasce all’interno di una faida di potere, l’unico modo per disinnescare la strumentalizzazione è l’onestà intellettuale: raccontare al lettore non solo il fatto, ma anche il contesto politico, economico o giudiziario in cui quel fatto è emerso. Solo restituendo la complessità dello scenario si evita di essere usati come clave in una guerra per conto terzi. In un’epoca segnata dalla rapidità del consumo informativo e dalla scarsità di risorse economiche delle redazioni, la lentezza della verifica rimane l’unico vero anticorpo contro l’intossicazione. Il prezzo da pagare è alto, significa a volte perdere il primato cronistico della pubblicazione, ma è l’unico modo per garantire che il giornalismo d’inchiesta rimanga una funzione di libertà e non un ingranaggio nei giochi di un potere invisibile.