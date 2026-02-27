Legge elettorale: nuovi proposte, nuovi scontri

La Corte Suprema americana ha bocciato i dazi di Trump. Le tariffe imposte sono da considerarsi illegali in quanto il presidente ha travalicato i suoi poteri nell’imporle. Con sei voti a favore e tre contrari, i saggi americani hanno inflitto una pesante spallata alla politica al centro dell’agenda economica del presidente. Lui però non molla e annuncia a sorpresa nuovi dazi globali del 10% che si andranno ad aggiungere alle tariffe esistenti, e subito dopo rilancia annunciando che saranno al 15%.

(Skytg24)

Le Olimpiadi di Milano Cortina hanno vissuto il loro ultimo ed entusiasmante capitolo. Si è chiusa un’edizione da record per l’Italia. La cornice è quella offerta dal’Arena di Verona che per una sera ha avuto un altro nome: Verona Olympic Arena. Assente Emmanuel Macron e il suo premier Lecornu nonostante l’accoglienza dedicata alla Francia che ospiterà i prossimi giochi. La presidente del Cio Kirsty Coventry: «Avete inventato un nuovo modello di Giochi — dice agli italiani —, dovete esserne orgogliosi».

(Corriere della Sera)

In questa settimana cade il quarto anniversario dell’invasione russa in Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che il Paese ha conservato la propria statualità grazie al sostegno incondizionato degli alleati e alla pace alle condizioni di Kiev. Nel suo discorso, Zelensky ha ricordato il 24 febbraio 2022, descrivendolo come “il giorno più lungo della nostra vita”. Secondo il Csis, il numero più alto di soldati uccisi, feriti o dispersi da entrambe le parti è di 1,8 milioni, dei quali 1,2 milioni russi.

(Euronews)

È stato arrestato Carmelo Cinturrino, l’assistente capo di Polizia accusato dell’omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano. Cinturrino avrebbe sparato al pusher mentre era disarmato, mettendogli poi in mano una pistola finta quando era già a terra agonizzante.

(Avvenire)

L’Unione Europea avrebbe voluto mostrare compattezza sul ventesimo pacchetto di sanzioni (estese per un anno) contro Mosca, ma l’Ue si è trovata ostaggio del veto incrociato di Ungheria e Slovacchia, che hanno bloccato in via ufficiale sia le nuove misure restrittive sia il prestito da 90 miliardi di euro destinato a Kiev. Ufficialmente, una questione di sicurezza energetica. Dietro le quinte, una ritorsione per il ritardo nelle riparazioni (ancora in atto) dell’oleodotto Druzhba, che convoglia petrolio russo verso l’Europa centrale.

(Il Giornale)

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto sicurezza. Allargato il perimetro delle tutele: da un lato, i treni e la sicurezza del personale a bordo. Dall’altro, lo sport, con un riferimento esplicito a arbitri e soggetti delle manifestazioni sportive. È una scelta che sposta l’asse: dal “solo” tema scuola/sanità a una fotografia più ampia delle aggressioni che avvengono nei luoghi della vita quotidiana – aule, stazioni, stadi. Il decreto prova a dire “queste categorie non restano scoperte”. E lo fa proprio dove l’opinione pubblica è più sensibile: quando un’aggressione non è più un fatto isolato, ma un problema ripetuto, in contesti ad alta tensione.

(Il Sole 24 Ore)

Nuova inchiesta della procura di Milano sulle piattaforme dopo il caso Glovo. Il pubblico ministero ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo Italy, filiale di un altro colosso delle consegne di cibo, sempre per caporalato. Ai rider, tremila nella provincia di Milano e ventimila in tutta Italia, si legge nell’imputazione a carico dell’amministratore Andrea Giuseppe Zocchi, sarebbero state corrisposte paghe «in alcuni casi inferiori fino a circa il 90% rispetto alla soglia di povertà e alla contrattazione collettiva».

(La Stampa)

Nel discorso sullo stato dell’Unione davanti a Camera e Senato riuniti in seduta plenaria, Donald Trump ha magnificato i suoi “successi economici” a partire dai dazi appena bocciati dalla corte suprema. Solo alla fine ha parlato dell’altra nota dolente, la guerra fra la Russia e l’Ucraina, assicurando che l’amministrazione è al lavoro per arrivare al cessate il fuoco. Il tycoon ha quindi portato su un nuovo piano l’attrito con l’Iran rivolgendo una nuova accusa al regime degli ayatollah: “Sta sviluppando missili in grado di colpire l’Europa e gli Stati Uniti. Non permetterò mai che abbia il nucleare”.

(Il Fatto Quotidiano)

Depositato il testo della nuova legge elettorale, trovata l’Intesa nella maggioranza sul sistema proporzionale, si chiamerà “Stabilicum”. Il «premio di governabilità» è fissato al 40% e ammonta a 70 deputati e 35 senatori. Se nessuno schieramento raggiungesse quella soglia, ci sarebbe un ballottaggio tra le coalizioni che raggiungono il 35%. È prevista la soglia di sbarramento al 3%.

(Corriere Della Sera)

Iran, “Compiuti nuovi progressi nel dialogo con gli Usa”. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che “questa sessione di negoziati è stata la più intensa mai avuta finora”, sottolineando che “sono stati compiuti nuovi progressi nel nostro impegno diplomatico con gli Stati Uniti”. Il ministro ha poi dichiarato che, per raggiungere un accordo, gli Stati Uniti dovranno abbandonare le loro “richieste eccessive”.

(Tgcom24)