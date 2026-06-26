Le accuse di Trump a Meloni riavvicinano Francia e Italia

Le nuove dichiarazioni di Trump arrivate attraverso i social creano tensione durante il primo incontro a Lucerna tra Vance, Wittkoff, Kushner, Araghchi e Ghalibaf. La delegazione di Teheran hanno riferito i media iraniani si era alzata dal tavolo in segno di protesta contro le nuove minacce di Trump, pronta ad andarsene. Poi sono arrivate le smentite – via Axios, sito solitamente bene informato – e le trattative sono andate avanti.

(Repubblica)

Drammatico incidente a Senago nel milanese. Tre giovani sono morti e altri sei sono rimasti feriti. Tutti erano a bordo della stessa auto, che è uscita di strada, ed è finita nel Villoresi. Alla guida un 18enne, risultato positivo all’alcoltest con un valore pari a 1,61. Il giovane è indagato per omicidio stradale, ma i residenti parlano di una strada comunque pericolosa, buia e stretta. La tragedia è avvenuta dopo una serata trascorsa tra amici in un locale, dove il gruppo aveva festeggiato un diciottesimo.

(IlGiorno)

Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito laburista britannico e da primo ministro in un atteso discorso alla nazione davanti al numero 10 di Downing Street. E’ il sesto premier che lascia l’incarico a partire dal 2016, anno della Brexit, dopo David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss e Rishi Sunak. L’uscita di scena di Starmer, travolto dall’impopolarità e dal crollo di consensi anche all’interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con il sindaco di Manchester, Andy Burnham.

(IlFattoQuotidiano)

Dopo lo scontro tra Trump e Meloni, con il presidente Usa che è tornato a criticare la premier, il governo valuta come muoversi. La linea è: al di là delle distanze tra i due, i rapporti storici tra Italia e Stati Uniti non sono in discussione, né dal punto di vista politico e diplomatico, né da quello economico e commerciale. Durante l’ultimo Consiglio dei ministri Meloni ha invitato i ministri a partecipare al ricevimento del 2 luglio all’ambasciata Usa per la festa dell’Indipendenza, anche perché – avrebbero rimarcato – «l’ambasciatore Fertitta è sempre stato estremamente disponibile e professionale nei nostri confronti».

(IlSole24Ore)

L’italia ha ancora “un mese di tempo” per decidere cosa fare dei fondi del programma europeo sulla difesa Safe, poi quei quasi 15 miliardi di euro verranno ridistribuiti fra gli altri partecipanti dato l’alto interesse registrato. Lo riferisce un’alta fonte europea vicina al dossier all’Ansa. Al momento la Commissione sta procedendo con le firme dei vari progetti esecutivi, per erogare i finanziamenti ai vari Paesi che hanno aderito. In tutto sono 18 le nazioni europee che hanno richiesto i fondi, con programmi vidimati dall’esecutivo Ue e autorizzati dal Consiglio. Quando tutto ciò sarà concluso, il tempo per Roma sarà finito. “A breve servirà chiarezza”, spiega la fonte.

(QuotidianoNazionale)

L’afa sferza l’Europa con temperature record di 40 gradi. In Francia sono “quaranta morti” per annegamento “dal 18 giugno” che erano in cerca di refrigerio. Il paese ha dichiarato l’allerta rossa in 49 dipartimenti, ha chiuso 850 scuole e fermato decine di treni Intercity. Anche in Italia è scattato il bollino rosso in 15 città tra cui Roma, Firenze e Milano mentre di ora in ora aumentano i disagi e cresce l’allarme. A Parma, oltre mille persone si sono recate ai pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti ripercussioni anche a Milano dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica, costringendo i lavori del Consiglio comunale a chiudere in anticipo.

(SkyTg24)

Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha sostenuto che centinaia di aerei americani sarebbero decollati dalle basi presenti in Italia per supportare l’operazione militare statunitense. Le dichiarazioni hanno riacceso lo scontro politico sull’utilizzo delle basi americane durante l’operazione contro l’Iran. Il governo respinge le accuse e sostiene di aver autorizzato esclusivamente attività logistiche previste dagli accordi internazionali. Ma la vicenda riapre interrogativi sul confine tra supporto tecnico e coinvolgimento in un conflitto.

(Fanpage)

Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo aver scontato un anno, cinque mesi e 24 giorni di detenzione. Raggiunto dai cronisti, l’ex sindaco di Roma ha denunciato gli orrori della vita in prigrone e il “razzismo verso gli italiani” dei detenuti stranieri. E ha fatto sapere che incontrerà il generale Vannacci a cena. “Io non chiedo posti o incarichi, porterò soltanto la mia esperienza al movimento di Vannacci”, ha detto l’ex primo cittadino della Capitale.

(Libero)

Primo vertice bilaterale, intergovernativo e strutturato tra Francia e Italia, tra Meloni e Macron, organizzato dopo l’entrata in vigore del Trattato del Quirinale, firmato nel 2021. Il presidente americano voleva dividere l’Europa ed è finito per unire anche gli opposti: il disgelo tra Francia e Italia nasce dalla necessità di costruire un fronte comune su difesa, Ucraina e autonomia strategica europea. Una ripresa della cooperazione tra i due paesi che, al di là delle tensioni politiche reciproche, trova nell’Ue la sua unica via condivisa.

(IlFoglio)

Una raffica di violente scosse di terremoto ha colpito il Venezuela. La prima scossa di magnitudo 7.1 ha avuto l’epicentro a una ventina di km dalla città costiera di Moron. Il bilancio delle vittime è destinato a crescere: per ora risultano almeno 235 morti, 4.300 i feriti, quasi 40 mila i dispersi. Un ministro venezuelano ha dichiarato alle televisioni che in questo momento ci sono oltre 70mila famiglie venezuelane senza un tetto. A La Guaira, lo stato più colpito dal terremoto, sono crollati 100 edifici.

(Corriere della Sera)