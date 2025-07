Modello Milano, 74 indagati. Da salva Milano a salva Sala

Mille giorni di governo Meloni; prudenza fiscale, credibilità internazionale e occupazione in crescita: i dati raccontano un bilancio meno divisivo di quanto si creda. Così la premier ha consolidato il quadro economico e il posizionamento internazionale dell’Italia.

(Il Foglio)

Jannik Sinner è il primo italiano nella storia a vincere all’All England Club dopo 138 edizioni del torneo. L’altoatesino ha superato in 4 set lo spagnolo Carlos Alcaraz col punteggio di 4-6 6-4 6-4 6-4. Per Sinner è una rivincita dolcissima dopo la sconfitta al Roland Garros di un mese fa con 3 match point non sfruttati. Jannik conquista così il suo 4° titolo Slam.

(Eurosport)

Donald Trump ha annunciato che invierà armi a Kiev, compresi i missili Patriot. Una mossa, questa, dettata anche dal deterioramento del suo rapporto con il leader del Cremlino. Questo in accordo con il segretario generale della Nato, Mark Rutte: “Manderemo il meglio e sarà un’operazione coordinata con la Nato”, precisando che gli Usa non pagheranno le armi, ma che lo faranno i Paesi europei. Il presidente statunitense ha poi aggiunto: “Siamo davvero insoddisfatti della Russia, imporremo dazi molto severi se non avremo un accordo entro 50 giorni, dazi di circa il 100%.”

(La Stampa)

Disposta l’amministrazione giudiziaria per Loro Piana spa, azienda italiana di eccellenza nel settore del lusso tessile e dell’abbigliamento di alta gamma, controllata dal gruppo francese LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy). Le indagini svolte dai pm di Milano hanno «consentito di appurare come l’azienda abbia affidato la produzione dei capi di abbigliamento (tra cui le giacche) in via diretta alla Evergreen Fashion Group srl e che la realizzazione di tali beni sia stata effettuata in contesti lavorativi operanti in regime di sfruttamento dei lavoratori».

(IlSole24Ore)

Il Ministero della Giustizia è pronto a intervenire per alleggerire le carceri italiane. È quanto si legge in una nota del Dicastero guidato da Carlo Nordio, che ha accertato che 10.105 detenuti cosiddetti definitivi sono potenzialmente fruitori di misure alternative alla detenzione in carcere. Si tratta di detenuti con pena residua sotto i 24 mesi, per reati diversi da quelli ostativi – di cui all’articolo 4 bis della Legge di ordinamento penitenziario – e che negli ultimi 12 mesi non hanno riportato sanzioni disciplinari gravi. Una task-force si riunirà con cadenza settimanale e trarrà le sue conclusioni entro settembre 2025.

(IlGiornale)

Diventa un caso il concerto a Caserta del maestro Gergiev complice, secondo Julija Naval’naja, la moglie del dissidente russo, dei peggiori crimini di Putin. L’arte è libera e non può essere censurata. Ma la propaganda è un’altra cosa. Il concerto, promosso e pagato dalla Regione Campania, rischia di far passare un messaggio sbagliato, dice il ministro della Cultura Giuli. Anche il Pd e altri partiti chiedono di cancellare l’esibizione, ma il governatore della Campania De Luca tira dritto: basta odio, per arrivare alla pace serve il dialogo.

(Repubblica)

Anche il sindaco Beppe Sala indagato in una delle circa venti inchieste della procura di Milano sull’urbanistica in città: quella in cui è coinvolto è una nuova indagine, parte di un più ampio filone giudiziario sull’edilizia a cui i magistrati stanno lavorando da quasi due anni. Le inchieste riguardano presunti abusi commessi negli ultimi anni da persone che lavorano nell’amministrazione di Milano, costruttori e progettisti, per autorizzare e accelerare la costruzione di nuovi palazzi. Per queste costruzioni era sufficiente una “Scia” (segnalazione inizio attività).

(IlPost)

Le forze di difesa israeliane hanno confermato di aver “attaccato il cancello d’ingresso della sede dello Stato maggiore del regime siriano nell’area di Damasco”, la capitale della Siria. In una nota pubblicata su X, le stesse hanno spiegato che “continuano a monitorare gli sviluppi e le attività (delle forze armate regolari di Damasco) contro i civili drusi nel sud della Siria e, in accordo con le direttive dei vertici politici, stanno attaccando l’area e sono preparate a vari scenari”.

(Libero)

Il sindaco di Milano Beppe Sala chiede tempo. Difficile intraprendere una strada se non si sa con precisione quali sono le contestazioni della Procura. C’è la convinzione di aver subito una grave ingiustizia, unita alla consapevolezza di essere una persona onesta, quindi la volontà di andare avanti nonostante le inchieste, di non tirare a campare, ma di usare questi due anni che lo separano dalla fine del mandato per continuare a lavorare.

(Corriere della Sera)

Raid dell’esercito israeliano sulla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza City, unico luogo di culto cattolico della Striscia: tre vittime accertate, una decina i feriti, tra cui anche padre Gabriel Romanelli. Il parroco ha riportato una lesione lieve a una gamba ed è stato trasferito in ospedale. In questo anno e mezzo di guerra Israele ha distrutto altre 3 chiese e il 79% delle moschee presenti a Gaza.

(Il Fatto Quotidiano)