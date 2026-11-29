La storia politica e ironica dell’abete natalizio in Italia, raccontata in prima persona: dall’ostilità fascista e la lettera di Parma al ribaltamento neofascista, tra Albero dei Doni e Desideri, Bolzano e plastica. Ma il vero posto di un abete resta tra i boschi.

Per secoli ho fatto il mio onesto lavoro di sempreverde. Stavo lì, nei boschi freddi, verde anche quando il resto del mondo sembrava un catalogo di rami secchi, con quel profumo di resina che fa sentire subito più dignitosa qualsiasi foresta. Poi, all’improvviso, qualche bipede ha avuto l’idea geniale: «Ehi, guarda quel tizio che non perde gli aghi d’inverno. Facciamolo entrare in casa, piantiamolo in un secchio e appendiamoci sopra roba».

Da lì è iniziata la mia carriera parallela. Una carriera fatta di gloria, pugni di aghi sul parquet a gennaio e un viaggio in Italia che, diciamolo pure, non è stato esattamente un tappeto rosso. Soprattutto quando ho scoperto che in questo Paese un albero può diventare un simbolo politico perfino senza aver mai letto un manifesto, e che la gente spesso non sa nemmeno distinguere un abete da un pino.

Le origini: da eroe d’inverno a vetrina per dolci

In principio ero un simbolo. Quando le giornate si accorciano e l’inverno prova a fare il bullo, restare verdi significa dire: «La vita c’è ancora, calma». In giro per l’Europa del Nord, tra riti invernali, feste antiche e rappresentazioni medievali del Paradiso piene di mele, avevo già capito che non sarei rimasto anonimo a lungo.

Il vero salto di qualità è arrivato tra area germanica, salotti borghesi e corti reali: prima mele, noci, dolciumi e candeline vere (un’idea stupenda, per chi ama il brivido dell’incendio domestico), poi la diffusione internazionale e, verso la fine dell’Ottocento, l’invenzione delle lucine elettriche. Da quel momento non ero più solo un albero: ero un impianto luminoso con radici potenziali.

L’arrivo in Italia: ospite un po’ strano, molto fotografato

Quando sono sbarcato in Italia, l’accoglienza non è stata un plebiscito immediato. Qui c’era già una star indiscussa: il presepe, radicato, teatrale, con pastori, muschio e quell’aria da borgo che non passa mai di moda. Io, al confronto, sembravo un cugino forestiero arrivato con una valigia piena di fiocchi e palline.

Tra fine Ottocento e primo Novecento ho cominciato a farmi vedere soprattutto nelle case più benestanti, nelle città, nei circoli e nelle prime cartoline illustrate. All’inizio ero un’esotica novità, un tocco “nordico” e moderno che incuriosiva, anche se molti italiani continuavano a considerarmi un ospite simpatico ma non proprio di casa.

Gli anni Trenta: l’archivio di Parma e la battaglia fascista

Frugando tra le carte d’archivio di quegli anni, la lettera della Regia Prefettura di Parma del 21 novembre 1933, firmata dal prefetto Canuto Rizzatti e indirizzata al podestà di Noceto, è solo uno degli esempi emersi di una battaglia ben più corposa che il regime fascista condusse contro l’albero di Natale. In quel documento si spiegava candidamente che il Fascismo era contrario all’albero perché derivato da un’usanza nordica introdotta per “mal inteso spirito di imitazione”, da sostituire con il presepe come “tipica tradizione italiana”, chiedendo che gli enti benefici non adornassero alberi per Natale e Befana.



Non era una bizzarria isolata di un singolo funzionario: era il tassello di una campagna più ampia fatta di circolari, articoli e direttive che miravano a “italianizzare” le feste, esaltare il presepe e tutelare il patrimonio forestale e l’autarchia. Insomma, per qualche anno in certi uffici, scuole o enti pubblici ero guardato con la stessa simpatia con cui oggi si guarda un parente che inizia a parlare di tasse durante il cenone.

Dal dopoguerra a oggi: il ribaltamento neofascista

Passata la bufera, nel dopoguerra ho ripreso spazio insieme al boom economico, alle vetrine, alla televisione e a una società che cambiava in fretta. Ma la cosa più buffa, per chi ha memoria lunga e radici profonde, è il ribaltamento di prospettiva che ho visto maturare negli ultimi decenni in certi ambienti neofascisti e sovranisti.

Quello stesso albero che negli anni Trenta veniva bollato come “usanza nordica” da sostituire con il presepe, a un certo punto è stato arruolato sul fronte opposto: difeso a spada tratta come baluardo delle “nostre radici” e delle “nostre feste” contro il presunto “nemico straniero” o contro chi chiedeva maggiore inclusività nelle celebrazioni pubbliche. Prima ero un intruso venuto dal freddo; poi sono diventato una trincea ideologica contro l’altro.

E qui la nomenclatura diventa quasi una barzelletta semantica: da una parte c’è l’Albero dei Doni, con quell’aria concreta, generosa e un po’ da pacchetto sotto i rami; dall’altra c’è l’Albero dei Desideri, più etereo, simbolico e perfetto per appendere sogni, buoni propositi e creazioni in ceramica nate nei laboratori con i bambini e i ragazzi in cura, legate all’iniziativa della Fondazione Lene Thun ETS.

Eppure il paradosso politico sta nei due pesi e due misure: se a Milano il sindaco Beppe Sala prova a declinare le feste natalizie in chiave più inclusiva o laica, scatta subito la polemica per la tradizione tradita; se invece a Bolzano un sindaco di centrodestra come Claudio Corrarati inaugura l’Albero dei Desideri in piazza Walther, anche lì scoppia la polemica sul nome, e lui precisa che per loro resta l’albero di Natale decorato con le creazioni dei giovani pazienti degli ospedali e i loro desideri, senza che questo inneschi le stesse crociate identitarie contro il “nemico straniero” che si scatenano altrove. Evidentemente la stessa parola può essere un’eresia a Milano, motivo di lite a Bolzano e una cartolina diversa a seconda di chi accende l’interruttore.

E in mezzo a questo tira e molla è arrivato lui: il cugino di plastica. Non perde un ago, non ha bisogno d’acqua, non puzza di resina, dura vent’anni in cantina dentro un sacco nero e non si lamenta mai. È l’albero perfetto per chi vuole il simbolo senza la natura, la tradizione senza la fatica, l’immagine senza la vita. Io, che sono fatto di linfa e legno, al confronto sembro quasi scomodo: ho bisogno di terra, luce vera e stagioni che passano.

Torniamo al punto: il mio posto è tra i boschi

Oggi in Italia faccio parte del paesaggio tanto quanto il panettone o la tombola, diviso tra chi mi vuole minimalista, chi mi addobba con le vecchie decorazioni di famiglia e chi mi usa come clava, come sfondo per un selfie o come “Albero dei Desideri”, magari chiamandomi pure “pino” per sbaglio.

Il mio unico difetto resta il finale di stagione. A dicembre sono il re della casa; a gennaio, appena spunta un filo di nostalgia e qualche ago inizia a cadere, scatta l’operazione smontaggio. Spariscono le luci, tornano nelle scatole le palline, e io vengo congedato con la stessa grazia di un ospite a fine festa.

Ma alla fine va bene così, perché c’è una verità che vale più di qualsiasi slogan, di qualsiasi circolare, di qualsiasi nome altisonante e di qualsiasi lucina intermittente: il posto di un abete non è in un salotto, né su un palco politico, né dentro un secchio d’acqua in mezzo alle correnti d’aria. Il posto di un abete è tra i boschi.