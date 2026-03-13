Petrolio sopra i 100 dollari, il governo cerca soluzioni alternative alla riduzione delle accise

Iran: Mojitaba, secondo figlio dello storico leader dell’Iran Alì Khamenei, è la nuova Guida Suprema del Paese. È quanto afferma il canale di opposizione Iran International, sulla base di “fonti informate”. Secondo la testata, l’elezione sarebbe avvenuta “sotto la pressione delle Guardie della Rivoluzione”. La decisione è stata presa dalla cosiddetta Assemblea degli esperti, un organo eletto composto da 88 alti religiosi sciiti, riunitasi online dopo che la sede designata a Qom è stata colpita da un raid israelo-americano, senza provocare vittime.

(FanPage)

Caro carburanti, petrolio verso quota 100 dollari. I tecnici del Mef e di Palazzo Chigi stanno lavorano alla revisione del decreto del 2023 sulle accise mobili per adattarlo allo shock provocato dalla guerra. Se il prezzo del greggio sale in modo stabile, cresce anche l’Iva incassata dallo Stato sul carburante. A quel punto il governo può rinunciare a quell’extragettito e usarlo per ridurre temporaneamente l’accisa, una delle tre componenti del prezzo finale insieme alla materia prima e all’Iva. Per questo serve un decreto del Mef e va definita la soglia di rialzo oltre la quale intervenire.

(QuotidianoNazionale)

Giorgia Meloni posta un video sui social provando a spiegare i punti della riforma e perché è importante andare a votare e votare sì, a favore della riforma. 13 minuti per fare chiarezza. La tesi secondo cui la riforma della giustizia aumenta il “controllo dell’esecutivo” sui magistrati è “fantascienza, è una menzogna perché la riforma fa l’esatto contrario è stata fatta per liberare i magistrati dalla politica”, aggiunge.”Vi dicono di andare a votare per mandare a casa il governo, ma il governo non si dimetterà in caso di vittoria del No”.

(Ansa)

Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump. I due presidenti non si sentivano da più di due mesi e la loro conversazione è durata un’ora, è stata la prima da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l’Iran. Il conflitto in medio oriente è stato il principale argomento di cui Trump e Putin hanno parlato, ma il colloquio si è soffermato anche sulla guerra in Ucraina e sul Venezuela. Nella telefonata sono state espresse considerazioni volte a una rapida risoluzione politica e diplomatica del conflitto iraniano. Lo Zar ha tenuto a sottolineare che “le truppe russe stanno avanzando con grande successo”, riferendosi alla guerra in Ucraina.

(IlFoglio)

Il governo italiano per voce del ministro della cultura Giuli, insieme all’Europa a cui si aggiungono Ucraina e Norvegia, chiedono con una lettera indirizzata da 22 Paesi al presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco di revocare la partecipazione della Russia col suo padiglione all’edizione numero 61 dell’esposizione internazionale dell’Arte che partirà il prossimo 9 maggio. Anche Bruxelles condanna «fermamente» la presenza russa a Venezia e si dice pronta a esaminare «ulteriori azioni, tra cui la sospensione o la cessazione di una sovvenzione dell’Ue in corso alla Fondazione Biennale».

(Corriere della Sera)

Il premier britannico Keir Starmer ha avuto un colloquio con Giorgia Meloni e con il cancelliere tedesco Friedrich Merz per discutere sullo stretto di Hormuz. Insieme hanno concordato sull’importanza vitale della libertà di navigazione per le navi in queste acque e di collaborare strettamente nei prossimi giorni per far far fronte alle minacce iraniane. Desta stupore l’assenza del presidente francese Emmanuel Macron, nella telefonata.

(LaVerità)

Il conflitto in Medio Oriente si allarga verso l’Iraq. La base militare italiana a Erbil è stata colpita mercoledì sera da un missile. Lo ha confermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, spiegando che non ci sono feriti tra i militari italiani, né feriti tra il personale italiano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha condannato l’attacco e ha fatto sapere di aver parlato con l’ambasciatore italiano in Iraq.

(Euronews)

La premier Giorgia Meloni in Parlamento su Iran e consiglio Ue. L’azione del governo va su tre direzioni: diplomazia per tornare ai negoziati, che ha come condizione lo stop degli attacchi iraniani ai Paesi del Golfo; pressione perché i civili vengano risparmiati, e sul punto Meloni esprime «ferma condanna» per la strage delle bambine nell’asilo di Minab, chiedendo l’accertamento delle responsabilità; sostegno militare ai Paesi del Golfo. Su questi punti c’è intesa con Gran Bretagna, Germania e Francia. Sulle basi Usa in Italia: «Seguiamo le stesse regole degli altri Paesi Ue, Spagna compresa. A oggi non ci sono state fatte richieste».

(Avvenire)

Nuova impennata del petrolio con il Brent che torna a sfondare i 100 dollari al barile. La guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei, ha detto che lo stretto di Hormuz resterà chiuso e il mercato ha reagito di conseguenza. Effetto rialzista sui prezzi anche dalla notizia che la Marina statunitense non è ancora pronta a scortare le petroliere. In Italia intanto l’idea del taglio delle accise perde quota e cede il passo a un intervento per aiutare redditi bassi e autotrasportatori, questo l’annuncio del ministro Urso.

(Il Sole24Ore)

Referendum sulla giustizia; Giorgia Meloni sceglie Milano e il teatro parenti per lanciare la volata alla riforma voluta dal suo governo. La scelta del sito indicato come il luogo dei riformisti per antonomasia (generalmente di centrosinistra) ha un evidente valore simbolico: «Meloni vuole provare a parlare anche alla componente di sinistra che voterebbe Sì ma è timida». Per il coordinatore regionale di Fdl Carlo Maccari è importante che la premier abbia scelto la Lombardia e Milano per un evento di portata nazionale. Anche Elly Schlein ha deciso di chiudere la sua campagna per il No proprio nel capoluogo lombardo diventato quindi centrale su una battaglia nazionale.

(Repubblica)