Quando la Sicilia insegnò all’Europa la libertà di stampa

A Bompietro una mostra racconta il 1848 siciliano attraverso i giornali della rivoluzione

Esistono eventi che vanno ben oltre il loro valore espositivo, perché diventano occasioni per restituire alla memoria collettiva pagine di storia troppo spesso dimenticate. È il caso della mostra “Giornali palermitani del 1848”, che sarà inaugurata venerdì 7 agosto 2026 nell’aula consiliare del Comune di Bompietro. L’esposizione, che raccoglie ventitré testate originali pubblicate durante la rivoluzione siciliana del 1848, non rappresenta soltanto un raffinato appuntamento bibliografico: costituisce un vero viaggio nel momento in cui la Sicilia divenne uno dei laboratori politici e culturali più avanzati dell’Europa risorgimentale.

Sfogliando quelle pagine ingiallite dal tempo, dal Cittadino, pubblicato appena dieci giorni dopo l’insurrezione del 12 gennaio, fino a La Forbice, che continuò coraggiosamente a uscire anche dopo il ritorno delle truppe borboniche, si comprende quanto intensa fosse la vita intellettuale della Palermo rivoluzionaria. Per undici mesi l’isola conobbe una libertà di stampa senza precedenti, trasformando giornali e periodici nel principale luogo del dibattito politico, economico e costituzionale.

La rivoluzione siciliana del 1848 presenta caratteristiche che la distinguono nettamente dagli altri moti europei dello stesso anno. Se il Quarantotto viene generalmente ricordato come la “Primavera dei popoli”, la Sicilia aveva anticipato i tempi. L’insurrezione di Palermo del 12 gennaio precedette infatti le rivoluzioni di Parigi, Vienna, Berlino e Milano, divenendo il primo grande moto costituzionale del continente. Non fu una semplice rivolta contro il governo borbonico, ma il tentativo di ricostruire uno Stato autonomo fondato su un Parlamento rappresentativo, una Costituzione moderna e una nuova concezione dei diritti civili.

Fu proprio questa dimensione istituzionale a rendere il Quarantotto siciliano un’esperienza unica. Il Parlamento riunito a Palermo non si limitò a proclamare l’indipendenza dell’isola, ma elaborò una Costituzione che molti storici considerano tra le più avanzate del liberalismo europeo. La separazione dei poteri, la responsabilità ministeriale, la tutela delle libertà individuali e il ruolo centrale dell’assemblea rappresentativa collocavano la Sicilia nel solco delle grandi monarchie costituzionali dell’epoca.

Ma ciò che colpisce maggiormente è la straordinaria qualità della classe dirigente che animò quella stagione. Attorno al governo rivoluzionario gravitarono figure di statura internazionale. Ruggero Settimo, simbolo della resistenza costituzionale; Mariano Stabile, raffinato giurista; Emerico Amari, tra i maggiori teorici del federalismo italiano; Michele Amari, destinato a diventare uno dei più importanti orientalisti europei e autore della celebre Storia dei Vespri Siciliani; Francesco Ferrara, economista di fama internazionale, tra i più autorevoli interpreti del pensiero liberista europeo; e il giovane Francesco Crispi, che proprio attraverso il giornale L’Apostolato iniziò quel percorso politico destinato a portarlo, decenni dopo, alla guida del governo italiano.

Non si trattava di semplici protagonisti della politica isolana. Erano uomini inseriti nei grandi circuiti culturali europei, in dialogo con il liberalismo inglese, con il costituzionalismo francese e con il pensiero economico internazionale. La Sicilia del 1848 non era una periferia dell’Europa, ma uno dei luoghi nei quali si discutevano le grandi questioni della modernità: il rapporto tra libertà e Stato, il costituzionalismo, il libero mercato, il ruolo della rappresentanza politica e della stampa.

In questo contesto i giornali assunsero una funzione decisiva. Non erano semplici strumenti di informazione, ma autentici laboratori di idee. L’Indipendenza e La Lega, diretti da Francesco Ferrara, affrontavano con straordinaria competenza temi economici e istituzionali; L’Apostolato di Crispi dava voce al liberalismo democratico; le gazzette ufficiali raccontavano la costruzione del nuovo Stato, mentre fogli satirici come Il Gatto e Il Diavolo Zoppo dimostravano come anche l’ironia costituisse una forma di partecipazione politica. Per la prima volta la Sicilia sperimentava una stampa realmente libera, svincolata dalla censura borbonica, capace di rappresentare la pluralità delle opinioni.

È anche questo l’aspetto che rende preziosa la mostra di Bompietro. Non espone soltanto documenti rari; restituisce il clima di una società nella quale la parola stampata diventò il simbolo stesso della libertà conquistata. Ogni giornale racconta una parte di quella vicenda: le speranze, le polemiche, le divisioni, l’entusiasmo e infine la dolorosa sconfitta seguita al ritorno dell’esercito borbonico.

L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra la Biblioteca del Viaggio in Sicilia, la Biblioteca di Lucia e la Biblioteca Comunale di Bompietro, dimostra come anche un piccolo centro possa diventare protagonista della valorizzazione del patrimonio storico nazionale. In un’epoca nella quale la memoria rischia spesso di ridursi a celebrazione rituale, questa esposizione propone invece un confronto diretto con le fonti, offrendo al visitatore l’emozione di leggere le stesse pagine che accompagnarono una delle più significative esperienze costituzionali del Risorgimento italiano.

Il catalogo che accompagna la mostra rappresenta, inoltre, uno strumento di grande valore scientifico, perché consente di ricostruire un panorama editoriale straordinariamente ricco e testimonia la vivacità culturale di una Palermo che, per quasi un anno, fu capitale non soltanto politica della Sicilia, ma anche uno dei principali centri del pensiero liberale europeo.

La mostra di Bompietro ricorda, in definitiva, una verità che la storiografia ha progressivamente restituito alla coscienza nazionale: il Risorgimento non nacque soltanto a Torino, Milano o Firenze. Una delle sue pagine più originali fu scritta in Sicilia, dove un’élite di giuristi, economisti, storici, giornalisti e uomini politici tentò di costruire uno Stato moderno fondato sulla libertà, sul costituzionalismo e sul pluralismo delle idee. Quelle ventitré testate non sono soltanto antichi giornali. Sono le pagine vive di un momento nel quale la Sicilia parlò all’Europa con il linguaggio universale della libertà.