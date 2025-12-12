Venerdì, lo sciopero è sempre in agguato

Oro, c’è l’accordo sulle riserve che saranno degli italiani, ma a gestirle sarà la banca d’Italia. Lunga la trattativa che ha coinvolto le principali istituzioni di Roma, Francoforte e Bruxelles. E cioè Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia e poi la Bce e la Commissione europea. Così la battaglia di Fratelli d’Italia, a cui si è accodata anche la Lega, finirà in manovra. Effetti concreti: zero. L’oro patrio — 2.452 tonnellate per un valore di circa 300 miliardi — continuerà a essere custodito da un organismo indipendente, che fa parte del sistema Bce.

(Corriere della Sera)

Il Consiglio dei ministri dell’Interno Ue ha approvato a maggioranza qualificata la propria posizione in merito a paesi terzi sicuri, paesi di origine sicuri e rimpatri. Finora il trasferimento era possibile solo se il migrante aveva un legame, per esempio familiare, con il paese terzo in questione o se vi era transitato. Il criterio soggettivo di connessione viene ora spazzato via: sarà sufficiente un accordo dell’Ue o dello Stato nazionale. Soddisfazione del ministro Piantedosi secondo il quale “i centri d’Albania si ricandidano a essere attivi su tutte le funzioni per le quali sono stati concepiti”.

(IlManifesto)

Fanno discutere le parole del presidente americano Donald Trump, pronunciate mentre svelava al mondo la nuova National Security Strategy un documento di 33 pagine all’insegna dell’America First: Se l’Europa non cambia, “rischia la cancellazione della sua civiltà”. Dure le sue critiche, dalle politiche migratorie alla “censura della libertà di parola”, passando per le sue “aspettative irrealistiche” sulla guerra in Ucraina.

(Skytg24)

Stretta della Lega sulla cittadinanza. Un esame di integrazione per diventare italiani, tempi di residenza legale più lunghi per ottenere la cittadinanza e nuove cause che portano a revocarla. Depositata quindi alla camera una proposta di legge più volte annunciata nei mesi scorsi, soprattutto dopo il referendum di giugno in cui è stata bocciata l’idea di dimezzare a 5 anni la residenza legale per fare richiesta. Salvini chiarisce che oltre a “requisiti più stringenti”, il testo prevede “norme ‘anti-maranza’ e una stretta sui ricongiungimenti”.

(Ansa)

Incontro tra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi con il presidente dell’Ucraina Zelensky per analizzare lo stato di avanzamento del negoziato per la pace e condividere i prossimi passi da compiere. Il leader ucraino: “Contiamo molto sul vostro sostegno”. E ringrazia il governo per gli aiuti sull’energia. Palazzo Chigi: “Usa e Ue uniti più pressione su Mosca”. Salvini: “Guerra persa, basta togliere soldi alla sanità per le armi”.

(Repubblica)

Il superbonus presenta numeri da record anche nelle frodi. Il contatore dei sequestri di finti crediti d’imposta per lavori di ristrutturazione o riqualificazione energetica dei condomini mai realmente realizzati ha toccato quota 9,3 miliardi. Ad aggiornarlo costantemente è la Guardia di Finanza che, in sinergia con le Entrate, interviene ormai sistematicamente per bloccare l’utilizzo di questi crediti d’imposta il più delle volte inesistenti o frutto di finti sconti in fattura.

(IlSole24Ore)

Tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia sulle armi in Ucraina. Il Carroccio frena sul decreto di proroga che consente al governo di cedere dispositivi militari al paese alleato, ma Meloni vuole portarlo in Cdm entro dicembre. La Lega chiede di prendere tempo e attendere l’evoluzione delle trattative in corso sul piano di pace Usa così da poter definire un provvedimento pienamente coerente con il percorso diplomatico intrapreso e in grado di includere le garanzie di sicurezza per l’Ucraina che emergeranno dal negoziato internazionale.

(Huffpost)

La cucina italiana riconosciuta patrimonio mondiale dell’Unesco. Si tratta della prima cucina al mondo riconosciuta nella sua interezza. L’elogio della pratica multigenerazionale, riconosciuta come un patrimonio millenario. Secondo i membri Unesco la “cucina italiana è una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie”, ma anche “un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali, offrendo alle comunità uno sbocco per condividere la loro storia e descrivere il mondo che li circonda”.

(Ilfattoquotidiano)

Sciopero generale «per aumentare i salari e le pensioni». Per chiedere al «governo di restituire 25 miliardi di tasse pagate in più negli ultimi tre anni da 38 milioni di lavoratori e pensionati per effetto del drenaggio fiscale». Per «tassare rendite e profitti in modo progressivo: basta flat tax, è inaccettabile». Questa la sfida di Maurizio Landini. Manifestazioni presìdi e comizi in tutte le regioni d’Italia. I settori coinvolti vanno dai trasporti alla scuola passando anche per la sanità.

(Avvenire)

Il segretario della Lega Salvini ancora sullo sciopero: “Ritengo irresponsabile bloccare il Paese con l’ennesimo sciopero generale, che mette in ginocchio il Paese in un momento complicato”. “Guarda caso su ventiquattro scioperi generali, diciassette sono stati di venerdì.

(Fanpage)

Il presidente del Senato Ignazio La Russa alla cerimonia dello Scaldino per il tradizionale scambio di auguri con la stampa parlamentare, torna sul problema del sovraffollamento delle carceri. Facciamo una norma che allarghi i criteri degli arresti domiciliari, anche subito, prima di Natale. Aumentiamo i giudici di sorveglianza con norme temporanee”.

(Corriere della Sera)