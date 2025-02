Vengo anch’io, no tu no. UE esclusa dai negoziati per l’Ucraina

Donald Trump primo presidente degli Stati Uniti in carica ad assistere al Super Bowl, dove i Philadelphia Eagles hanno sconfitto i Kansas City Chiefs. Non mancano nuovi annunci: dazi del 25% su acciaio e alluminio, la firma dell’ordine per il golfo d’America e ancora l’intenzione di impegnarsi per acquistare e poi gestire la striscia di Gaza. Sull’Ucraina dichiara di aver avuto un colloquio con Putin, il Cremlino non ha confermato né smentito. (La Stampa)

Sbarchi, il governo ha deciso di modificare l’accordo con l’Albania e potrebbe farlo addirittura per decreto. Cercando una strada, dopo tre bocciature consecutive dei trattenimenti di migranti da parte dei giudici dell’Immigrazione e della Corte d’Appello, per escludere la competenza dei magistrati italiani sulla gestione dei profughi da rimpatriare. L’idea è quella di trasformare i centri albanesi in cpr dedicati quindi esclusivamente al rimpatrio dei profughi ritenuti senza requisiti per ottenere protezione internazionale dall’Italia — oppure in centri di accoglienza. Il tutto gestito da Tirana e non più da Roma (Corriere della Sera)

Medio Oriente, Hamas rinvia il prossimo rilascio di ostaggi, mettendo a rischio la tregua. Lo scambio ostaggi con prigionieri è «rinviato fino a nuovo avviso», in attesa che «l’occupazione si conformi» e adempia «agli obblighi delle scorse settimane», ha dichiarato un portavoce delle Brigate Ezzedin al-Qassam. Il braccio armato di Hamas ha accusato Israele di «violazione degli accordi» Secondo Hamas Israele ha violato l’accordo ritardando il ritorno degli sfollati di Gaza nel nord, sparando ai palestinesi e ritardando l’ingresso di forniture. (Avvenire)

Si è conclusa nell’aula della Camera la discussione generale sulla mozione di sfiducia contro la ministra del turismo, Daniela Santanchè, per la maggioranza presenti una decina di Fratelli d’Italia e due soli ministri. Terminati gli interventi il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli, ha rinviato il seguito del dibattito a un’altra seduta sottolineando che la ministra “si riserva di intervenire successivamente”. (Il Fatto quotidiano)

Presentata la mozione di sfiducia al ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso Almasri, opposizione coesa, si dissocia Azione di Carlo Calenda:”Non è possibile che l’unica via per fare opposizione sia passare da una mozione di sfiducia all’altra. Ieri Santanché oggi Nordio. Tutte peraltro completamente inutili. Neanche una mozione individuale è passata negli ultimi trent’anni, l’ultima è quella a Mancuso nel ’95″. (Libero)

Al vertice di Parigi sull’intelligenza artificiale, la presidente della Commissione europea ha annunciato che l’Ue lancia l’iniziativa InvestAI, con la quale mobiliterà “200 miliardi di investimenti” nell’intelligenza artificiale. “Sarà la più grande partnership pubblico-privata al mondo per lo sviluppo di un’AI affidabile”, ha spiegato Ursula von der Leyen. “La corsa all’intelligenza artificiale è tutt’altro che finita. La verità è che siamo solo all’inizio”. Intanto Usa e Regno Unito non figurano fra i 61 Paesi che hanno firmato la dichiarazione finale del summit, dove si parla di un’intelligenza artificiale “aperta”, “inclusiva” ed “etica”. (Il Sole24Ore)

Donald Trump e Vladimir Putin si sono parlati a lungo decidendo di “far iniziare immediatamente i negoziati” sull’Ucraina, come ha annunciato il presidente americano, dicendosi “fermamente convinto che avranno successo”. Un’opinione condivisa da quello russo, secondo il quale è possibile trovare una “soluzione a lungo termine” al conflitto. Subito dopo Trump ha chiamato Volodymyr Zelensky; “anche lui come il presidente Putin, vuole fare la pace”. Il presidente americano ha annunciato che l’incontro con il leader russo avverrà in Arabia Saudita. (Ansa)

Industria, il 2024 si è chiuso con una contrazione della produzione del 3,5% rispetto all’anno precedente. È quanto ha reso noto l’Istat, evidenziando una dinamica negativa dell’indice corretto per gli effetti di calendario in tutti i mesi dell’anno, con cali congiunturali in tutti i trimestri. Nell’ultimo mese dell’anno il calo tendenziale è stato del 7,1%, considerando che i giorni lavorativi di dicembre 2024 sono stati 20 contro i 18 di dicembre 2023. Flessioni per i beni strumentali e i beni di consumo (-3,3% per entrambi) e per i beni intermedi (-3,6%). Molto accentuata la crisi dell’auto. Crescono alimentari e settore energetico. (Il Giornale)

Terrore in Germania, auto sulla folla a Monaco durante un raduno sindacale, a 10 giorni dal voto, 28 i feriti, un bimbo è gravissimo L’uomo afghano alla guida, secondo quanto si apprende, era sbarcato in Italia nel 2016, ed era subito andato in Germania dove si trovava grazie a un permesso di tolleranza. Prima dell’attacco avrebbe condiviso post di matrice islamista. Il cancelliere Scholz: «Da espellere subito». (Corriere della Sera)

Negoziati con Mosca. Il segretario alla Difesa Usa ricorda che nessun altro Paese ha assunto un impegno più grande per sostenere l’Ucraina di quello degli Stati Uniti d’America, pari a 300 miliardi di dollari. Unione Europea scavalcata e ignara di tutto, ma «nessun accordo preso alle nostre spalle» sull’Ucraina «funzionerà». Qualsiasi «soluzione rapida sull’Ucraina è un affare sporco. Così l’Alta rappresentante Ue Kaja Kallas. (Avvenire)

Donald Trump ha dato indicazione ai suoi consiglieri commerciali di elaborare un piano per i dazi reciproci, che saranno imposti “Paese per Paese”, a partire da quelli con cui gli Stati Uniti hanno il maggiore deficit commerciale. Primi destinatari dei dazi saranno gli europei: come ha riportato Bloomberg, il Tycoon ha dichiarato che l’Unione Europea non tratta bene gli Stati Uniti sul commercio per cui non deve aspettarsi esenzioni nell’applicazione dei dazi reciproci. (SkyTg24)