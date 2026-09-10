L’Italia fragile di fronte allo shock climatico

Mercoledì 9 settembre, ore 14. Sulla Darsena di Viareggio si abbatte una tromba d’aria — o forse un downburst, il meteorologo che lo descrive ammette che a volte è difficile distinguerli, e che in quanto a potenziale distruttivo non c’è molta differenza. Vola tutto quello che si può sollevare: ombrelloni, sdraio, cancellate, le coperture di alcune piscine. A Forte dei Marmi, Vittoria Apuana e Cinquale la grandine arriva grande come palle da tennis, e chi si trova in spiaggia guarda il cielo e pensa “tuoni costanti, speriamo bene” — parole vere, dette da chi c’era, mentre i chicchi cadevano dal cielo grandi come il palmo di una mano. Cade il pino di via Sant’Andrea, a Viareggio, di fianco alla chiesa: un albero già finito più volte nelle polemiche cittadine per la sua instabilità, e che stavolta non ha retto. Chiuso per ore lo svincolo della tangenziale al quartiere del Cotone. A Roncade, nel Trevigiano, una tromba d’aria scoperchia parte della piscina comunale mentre dentro ci sono ancora dei bagnanti, tutti adulti: scappano in tempo, la copertura (installata nel 2019, quindi tutt’altro che vecchia) finisce in frantumi sull’acqua.

Più a nord il bilancio si fa più pesante. In Valcamonica, a Sonico, crolla un ponte ricostruito solo pochi anni prima: decine di persone evacuate. A Chiavari è tutto allagato, Portofino frana, il Friuli dichiara lo stato di pre-allarme. Nella Bergamasca sei paesi restano isolati e 350 persone vengono evacuate perché i fiumi Brembo e Serio sono in piena. Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, aggiorna i cittadini sui social in tempo reale: ottanta millimetri di pioggia caduti in poco tempo a Zeri, quarantatré in un’ora a Campocecina, Consorzi di bonifica e Protezione civile già operativi sul territorio. L’Agenzia europea per le tempeste severe, l’ESSL, pubblica per il 9 e il 10 settembre un bollettino che parla senza mezzi termini di una configurazione atmosferica “altamente esplosiva”: l’incontro tra correnti fredde nordatlantiche in quota e un mare ancora caldissimo genera un’energia potenziale spaventosa, le condizioni ideali per supercelle, downburst distruttivi, fulminazioni continue e grandinate eccezionali, chicchi fino a oltre cinque centimetri. Quattro regioni finiscono in allerta arancione.

Dopo un’estate di siccità e incendi, è l’altra faccia della stessa fragilità. Non più il suolo che s’inaridisce e brucia, ma il cielo che si scarica tutto insieme, in un pomeriggio, su un territorio che semplicemente non è fatto per assorbirlo. Sono la stessa storia raccontata da due stagioni che arrivano a toccarsi agli estremi, i punti di massima esposizione a un clima che ha smesso di distribuire le sue intemperie con gradualità. E l’Italia, in mezzo, resta quella che è da sempre: un Paese che sa perfettamente dove si trova il rischio, che lo ha spesso già scritto nero su bianco in una mappa, in un piano, in una perizia, in una richiesta di allocazione di risorse, in un resconto dei danni. Ma che fa una fatica cronica a giocare d’anticipo prima che il pericolo si palesi, ancorché annunciato, spesso telefonato.

Sante Croci, ore 13. Bisogna tornare al 25 gennaio di quest’anno per vedere cosa succede quando quella fatica cronica si materializza in un disastro vero, non in qualche albero caduto. A Niscemi, entroterra della Sicilia sud-orientale, ore 13: l’asfalto della SP10 si apre. Nelle ore successive un secondo cedimento fa scendere il piano campagna di dieci metri: i residenti del belvedere di Sante Croci vedono le crepe correre sull’asfalto in tempo reale, mentre camminano verso le proprie auto. In pochi giorni il fronte franoso arriva a misurare 4,5 chilometri, con dislivelli fino a 50-55 metri. Si tratta di una delle frane più estese mai registrate in Europa. Entro sera 236 famiglie dormiranno al Palasport “Pio La Torre”, trasformato in dormitorio d’emergenza. Il commissario della Protezione civile, Fabio Ciciliano, arriva in sopralluogo e la mette giù senza girarci intorno: chi ha casa lì non rientrerà più. Con Decreto Legge n. 25 del 27 febbraio 2026 viene nominato Commissario straordinario per l’area proprio lui, il Capo del Dipartimento nazionale. Ad agosto la frana non risulta ancora stabilizzata. In questi giorni una nuova fessurazione di oltre sessanta metri si è aperta nella zona rossa, che pure a marzo era stata ridotta da 150 a 100 metri dal ciglio, permettendo un timido, parziale ritorno alla normalità in alcune vie periferiche. Il danno non si misura solo in case. Niscemi vive di carciofi, è nota in tutta la Sicilia come la “capitale del carciofo”, e i terreni agricoli persi si sommano alle abitazioni interdette.

Non è la prima volta che quella collina cede, e non è nemmeno la seconda. Un cronista dell’epoca, Saverio Landolina Nava, descrisse già nel 1790 un “casma” , ossia un profondo baratro apertosi tra fenditure, vapori sulfurei e otto giorni di terrore tra gli abitanti. Il fenomeno si è ripetuto nel 1970. E soprattutto il 12 ottobre 1997, quando un’altra frana rase al suolo parte del quartiere e costrinse alla demolizione di una chiesa. I risarcimenti alle famiglie di allora arrivarono nel 2011, con un attesa di quattordici anni. Dopo quella frana, la Regione Siciliana bandì comunque una gara per le opere di mitigazione, aggiudicata a un’associazione temporanea di imprese. Una circostanza che smentisce la narrazione semplicistica secondo cui a Niscemi non sarebbe mai arrivato nulla. Il contratto, però, si risolse per inadempimento nel 2010. Da allora, circa 12 milioni di euro già stanziati sono rimasti fermi nelle casse regionali. Sedici anni di silenzio, fino al 2026, quando la collina ha ripreso a muoversi esattamente da dove si era fermata trent’anni prima. Dal 2006, per completare il quadro, l’area risultava già classificata a pericolosità molto elevata nel Piano di Assetto Idrogeologico della Sicilia. Era pressoché tutto scritto, tutto noto, vent’anni prima della frana.

Il 15 aprile il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, iscrive tredici persone nel registro degli indagati per disastro colposo. Ci sono i quattro presidenti della Regione Siciliana succedutisi dal 2010 a oggi. Raffaele Lombardo e Rosario Crocetta, di centrosinistra; Nello Musumeci, oggi Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare nel governo Meloni, e Renato Schifani, in carica, di centrodestra. Perfettamente bipartisan, viene da dire, in un Paese dove la responsabilità sul dissesto viene troppo spesso raccontata come una colpa di una sola parte politica. Ci sono i vertici della Protezione civile regionale dell’ultimo sedicennio, diversi dirigenti degli uffici tecnici, la legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria del 2000. Una seconda fase dell’inchiesta guarderà al Comune, e in particolare alla gestione delle acque bianche e nere, tra le cause dell’innesco individuate dai geologi.

C’è però un dettaglio che complica la narrazione più scontata, quella secondo cui sono Roma o Palermo a trattenere i soldi. La Struttura commissariale regionale contro il dissesto idrogeologico, interpellata dopo l’apertura dell’inchiesta, ha risposto pubblicamente di non avere alcuna autonomia nello stanziare fondi: finanzia solo i progetti che il Comune presenta, che l’Autorità di bacino valida, che la piattaforma nazionale ReNDiS (archivio informatizzato di tutti gli interventi per la salvaguardia dal dissesto idrogeologico) registra. Per nove anni, dal Comune di Niscemi, quella richiesta conforme ai requisiti non è mai arrivata. Nemmeno dopo un nuovo smottamento nel 2019, anno in cui la Regione, in via autonoma e al di fuori della prassi ordinaria, finanziò comunque 1,2 milioni di euro per una stabilizzazione parziale del versante ovest e della provinciale SP12. Oggi l’intervento che dovrebbe davvero mettere in sicurezza la collina (un progetto di sistemazione idraulica dell’affluente del fiume Maroglio interferente con la stessa SP12, codice CUP B98H24000790001) è ancora in fase di affidamento della progettazione. Non costruito. Non appaltato. Ventinove anni dopo la prima frana, tredici indagati dopo, Sante Croci aspetta ancora.

Una caldera che nessuno sa quando si sveglia del tutto. C’è poi un rischio che nemmeno un sistema perfetto potrebbe davvero anticipare, perché la sua natura stessa è l’imprevedibilità. Il 31 luglio, alle 19:46, la terra si muove sotto Pozzuoli: magnitudo 4,7, epicentro alla Solfatara, a circa 2,6 chilometri di profondità. Si tratta della la scossa più forte registrata nell’area flegrea dagli anni Ottanta, con uno sciame di repliche che arriva fino a magnitudo 3,8. Ventuno feriti, crolli, il porto di Pozzuoli chiuso, blackout diffusi, treni fermi, migliaia di persone che passano la notte in strada per paura di rientrare in case che potrebbero non reggere.

I Campi Flegrei raccontano la stessa vicenda da oltre mezzo secolo, con un copione che si ripete quasi identico a ogni ciclo: sollevamento del suolo, sciami sismici, paura, evacuazioni parziali e poi, quando l’attività rallenta, l’oblio fino alla crisi successiva. Le due grandi crisi bradisismiche del 1970-72 e del 1982-84 avevano già portato all’evacuazione di parti del comune di Pozzuoli. Prima il Rione Terra, il nucleo storico della città, poi il centro abitato più ampio, con la conseguente costruzione ex novo del quartiere di Rione Toiano per ospitare gli sfollati. Il sollevamento ripreso nel 2005 e lo sciame sismico del settembre 2012 avevano già riportato l’attenzione pubblica sul fenomeno, con il livello di allerta portato ad “attenzione”. Ma è dal 2018 che l’attività sismica è cresciuta in modo pressoché costante, punteggiata da eventi via via più energetici: la scossa di magnitudo 4,6 del 13 marzo 2025, quelle di magnitudo 4,4 e 4,6 del 13 maggio e del 30 giugno dello stesso anno, un nuovo evento di magnitudo 4,4 nel Golfo di Pozzuoli il 21 maggio 2026, fino al picco di fine luglio. Gli studi più recenti, che combinano analisi statistiche e sismicità storica, stimano una magnitudo massima attesa per il fenomeno bradisismico compresa tra 4,5 e 5,0. Si tratta di un tetto che l’evento del 31 luglio ha già sostanzialmente toccato, lasciando aperta la domanda su cosa succeda se venisse davvero superato.