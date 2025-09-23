Il messaggio intimo, sofferto e colmo di speranza della piazza

Le piazze di tante città d’Italia, ieri, hanno ridato speranza al paese. La gente comune, al di là delle sigle politiche e le intemperanze di qualche esagitato e, molto probabilmente, dei soliti infiltrati dei servizi deviati, ha manifestato la propria civile insofferenza per una tragedia umanitaria che la coinvolge oltre modo, fino a rifiutare con fermezza ogni posizione inerme, passiva e di indifferenza di fronte all’orrore di un genocidio, perpetrato da una nazione esasperatamente sovranista. Vi è una miriade di persone che non vuole essere indicata come complice di criminali del calibro di Netanyahu e dei suoi ministri. Una parte consistente e significativa della popolazione di questa repubblica non ha nessuna intenzione di condividere Con Giorgia Meloni, lo status di collaborazionista dei genocidari. Tante coscienze, sganciandosi dai dettami di una comunicazione artefatta e mistificatrice hanno ritenuto che è venuto il momento di scegliere da che parte stare, in quanto la storia, quella che con la giusta distanza e cognizione verrà raccontata dagli antropologi del futuro, sta ormai registrando il frangente finale di una colossale e disumana catastrofe, dove la violenza dell’uomo nei confronti si suoi simili ne contraddice l’evoluzione.

Mai, come nel frangente che si sta consumando, l’Italia si è trovata a essere considerata, nella sua storia repubblicana, in una posizione morale tanto bassa, dove l’esecutivo, tra menzogne e dichiarazioni infide, agisce e si comporta rinnegando la sovranità dello Stato, reso servo sciocco e malvagio di Stati Uniti e Israele, svilendo l’identità culturale di un luogo che è stato un faro spandi luce per la civiltà occidentale.