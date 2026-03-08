Ma Cazzullo non sa di Sal Da Vinci

Ho grande rispetto di Aldo Cazzullo, del suo spessore culturale e di prestigioso divulgatore.

Scrive per il “Corriere della Sera”, giornale da me amato da oltre 40 anni: lo leggevo già a 14 anni( e lo leggo ancora), perché le firme del “Corriere”, soprattutto quelle della rinomata “terza pagina “ quella della cultura, hanno fatto letteratura.

Mi è molto dispiaciuto, tuttavia, per quanto ha argomentato su Sal Da Vinci e sulla sua canzone vincitrice di Sanremo.

Poteva limitarsi a dire che la canzone non gli è piaciuta, senza esprimere altri giudizi denigratori e spregevoli.

Ma vorrei ricordare che quella canzone ha vinto, al di là della sua orecchiabilità – e per questo può piacere o meno – anche per altre fondamentali ragioni, sulle quali un giornalista autorevole come Cazzullo non si è soffermato.

1- Sal Da Vinci è una delle migliori voci che abbiamo in Italia: lo dimostra il fatto che il Maestro Roberto De Simone lo scelse per una sua fondamentale opera di respiro europeo: “ l’opera buffa del Giovedì Santo”. Questo perché i suoi acuti sono paragonabili a quelli delle “voci bianche”, quelle voci molto diffuse nel miglior settecento napoletano. E si tratta di voci che sono adamantine, leggere, purissime e sempre capaci di sostenere toni altissimi.

2- Un grande autore musicale – Claudio Mattone – lo ha fatto cantare in un suo musical “Scugnizzi”, ove Sal ha sfoggiato e dimostrato – con un considerevole successo e suffragio di pubblico – le sue indiscutibili doti canore.

In un giudizio di un’esibizione canora- a prescindere dalla canzone in se’ – va ponderata anche la capacità di tenuta teatrale per la quale Sal è straordinario.

Ecco, sono convinto che difficilmente la canzone sanremese sia interpretabile alla stessa stregua di come l’ha resa Sal Da Vinci.

Cazzullo ha sbagliato nel rendere quel giudizio duramente sprezzante, ma il suo argomentare,purtroppo, non è convincente sul piano della competenza, non dimostrata in questo caso.

Sono diventato amico di Sal e molto abbiamo discusso del suo sodalizio con Roberto De Simone; ed essere suo allievo è stato straordinario per Sal.

Ma queste cose Cazzullo non le sa.