Secondo i primi risultati dell’indagine Istat 2025 su “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia”. Tra le donne che hanno o hanno avuto un partner, il 6,6% ha subito violenza economica da parte di partner attuale o ex partner. Questo include comportamenti come impedire di conoscere o usare il denaro, bloccare l’accesso a carte di credito/bancomat o decisioni finanziarie importanti, ostacolare l’autonomia lavorativa. In alcune rilevazioni associative o di organizzazioni non governative si stimano percentuali molto più alte di donne che nel corso della vita hanno sperimentato forme di controllo o abuso economico (es. ~33–49%), ma questi dati non sono dati ufficiali di Istat e spesso riflettono indagini su specifiche popolazioni o segnalazioni ai centri antiviolenza.

Global Thinking Foundation (GLT Foundation) insieme a Pubblicità Progresso ha prodotto uno spot di sensibilizzazione contro la violenza economica, intitolato“Chains & The City”, con l’obiettivo di far comprendere e rendere visibile un fenomeno spesso subdolo e poco riconosciuto della violenza di genere: l’uso del controllo economico per limitare l’autonomia e la libertà delle donne.

Lo spot esplora come questa forma di violenza sia silenziosa, difficile da individuare e spesso normalizzata, ma abbia effetti profondi nella vita di chi la subisce.