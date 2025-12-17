Sparkle aderisce a YEP e sostiene la Fondazione Ortigia per lo sviluppo delle studentesse universitarie in Sicilia

Questioni di genere

Sparkle sostiene la Fondazione Ortygia per lo sviluppo professionale delle studentesse universitarie in Sicilia

di redazione

Sparkle aderisce a “YEP – Young Women Empowerment Program” offrendo un’esperienza di mentoring alle future professioniste delle Digital Humanities, competenze chiave nell’era dell’intelligenza artificiale

17 Dicembre 2025

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, rinnova l’adesione a YEP – Young Women Empowerment Program, iniziativa promossa dalla Fondazione Ortygia per sostenere la crescita personale e professionale delle studentesse universitarie del Sud Italia. Nell’ambito del progetto, Sparkle accompagnerà lo sviluppo di giovani donne in Sicilia, regione strategica per l’operatore, con particolare attenzione alle competenze legate alle Digital Humanities.

Lo Young Women Empowerment Program intende offrire alle nuove generazioni strumenti utili a compiere scelte accademiche e professionali informate e consapevoli per orientare al meglio la propria carriera futura.

In questo contesto, Sparkle supporterà studentesse siciliane iscritte a corsi di laurea magistrale in Digital Humanities presso l’Università degli Studi di Palermo e l’Università degli Studi di Catania affiancandole a donne manager in un percorso di mentoring individuale. Grazie allo scambio e al confronto con le mentor, le studentesse, oltre a comprendere le proprie potenzialità per proporsi nel mondo del lavoro con maggiore consapevolezza, avranno l’opportunità di entrare in contatto con una realtà di alto livello con una vocazione internazionale e solidamente radicata nel territorio.

Siamo felici di rinnovare, per il sesto anno consecutivo, la nostra collaborazione con la Fondazione Ortygia e con le università siciliane, e in particolare di supportare le studentesse dei percorsi in Digital Humanities rafforzando così il legame tra la nostra azienda e un ambito di studi sempre più centrale nell’era dell’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno di Sparkle a favore della formazione e dell’innovazione. La Sicilia, dove l’azienda ha sviluppato il Sicily Hub – nodo strategico per lo scambio di traffico dati nel Mediterraneo – si conferma così un contesto privilegiato per la crescita di nuove professioniste capaci di interpretare l’impatto culturale, sociale ed etico del digitale e affrontare le sfide di un mondo interconnesso.

