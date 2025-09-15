Milano– Dal 17 al 21 settembre torna l’appuntamento con Milano Beauty Week , giunta alla quarta edizione, per cui si attende un boom di visitatori anche dall’estero, curiosi di scoprire ed approfondire le tante novità del mondo della cosmetica. Le sorprese con cui la città si appresta a vivere questo evento sono diverse ed importanti. A cominciare dalle location che diverranno cornici perfette per una rassegna dedicata al tema della bellezza. Come Palazzo Bovara, vicino a Palazzo Giureconsulti, sede del beauty village, oppure, Palazzo Castiglioni dove si svolgeranno le iniziative di charity. Ancora, l’edificio di Corso Venezia, diventerà il terzo hub per ospitare laboratori, talk e mostre sulla cosmesi. Milano , dunque, si vestirà ancora di più di bellezza, in occasione della Milano Beauty Week, con diversi Beauty Cube dislocati tra Piazza del Duomo, Piazza San Babila, Via Dante, Via Brera ed il Castello Sforzesco. Quattro Beauty Tram attraverseranno il centro della metropoli meneghina. Le novità riguardanti make up e skincare si lasceranno svelare da addetti ai lavori ed appassionati.

La Milano Beauty Week è un’iniziativa di Cosmetica Italia (aderente a Federchimica – Federazione nazionale dell’industria chimica) in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence. Un progetto culturale ideato per promuovere il valore sociale, scientifico ed economico del cosmetico e mettere in luce le peculiarità della filiera cosmetica italiana, dalle multinazionali alle piccole e medie realtà produttive e distributive, passando per le aziende di packaging, materie prime e macchinari. Milano Beauty Week si pone inoltre l’obiettivo di affermare il cosmetico come bene indispensabile per il benessere e l’autostima di ognuno, in tutte le età della vita, e creare maggiore consapevolezza rispetto essenzialità di questi prodotti che accompagnano quotidianamente nei gesti legati all’igiene, alla cura di sé, alla prevenzione e alla protezione.

Da segnalare anche “Fuori Milano Beauty Week”. Infatti, diversi Comuni italiani, tra cui Crema, Lodi, Monza e Brianza, Firenze e Venezia, aderiranno alla manifestazione con eventi affini per testimoniare e rafforzare il proprio rapporto con il mondo della cosmetica.