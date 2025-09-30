Milano
Il consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita dello stadio di San Siro
All’alba del 30 settembre 2025 il Consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter, con 24 voti favorevoli, 20 contrari e 3 astenuti. A fronte della spaccature interne alla maggioranza che sostiene il sindaco Beppe Sala, sono state decisive le spaccature interne all’opposizione, e in particolare la “non-opposizione” di parte importante del gruppo di Forza Italia
Con questo via libera si chiude una lunga fase di incertezze e polemiche: le due società potranno acquisire il diritto di proprietà dello stadio e delle aree circostanti, per poi procedere secondo il loro piano — che prevede la demolizione dell’impianto attuale e la ricostruzione di uno stadio più moderno.
