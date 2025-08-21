Polizia e carabinieri, con l’ufficiale giudiziario, sono entrati nei locali dello storico centro sociale occupato poco prima delle 9. Lo stabile era deserto. Salvini: «La legge è uguale per tutti»

È scattata poco prima delle nove di stamattina l’esecuzione dello sfratto del centro sociale Leoncavallo di via Watteau, a Milano, nel quartiere di Greco. Non sono bastati gli appelli di cittadini, esponenti della cultura, musicisti, passati dallo storico centro sociale in questi lunghi anni di attività, per evitarlo. Lo sgombero era atteso dal 2003 su richiesta della proprietà ma non era mai stato eseguito.

Polizia e carabinieri, con l’ufficiale giudiziario, sono entrati nei locali, chiaramente deserti. La città ad agosto è quasi vuota. Gli attivisti potranno ritirare le loro cose in serata. La notifica ufficiale, peraltro, fissava la data per il 9 settembre. L’ultima esecuzione di sfratto del Leoncavallo risaliva allo scorso 15 luglio. A novembre di un anno fa i giudici avevano condannato il ministero dell’Interno a pagare 3 milioni di euro al gruppo Cabassi, proprietario dell’immobile di via Watteau, per essere stato «inadempiente» per un’occupazione durata trent’anni. Ora, però, è lo Stato a richiedere al centro sociale, e più nello specifico a Marina Boer, presidente dell’Associazione mamme antifasciste del Leoncavallo, quei soldi. «Difendere il Leoncavallo oggi significa difendere Milano dal degrado delle rigenerazione, narrazione tossica che vuol dire gentrificazione, controllo, repressione, cemento, espulsione degli “indesiderati” (persone e sogni compresi). La notizia è che ci sarà un bando sull’area di Via San Dionigi (in zona Porto di mare; ndr), ma con un meccanismo per cui sarà compito del Leoncavallo anticipare le somme necessarie per la bonifica (dall’amianto) per la ristrutturazione e per la messa a norma dell’immobile. Si tratta di uno sforzo senza precedenti, un’ulteriore incognita sul futuro che si somma ai 3 milioni di euro che sono stati chiesti alla presidente delle Mamme Antifasciste per risarcire la proprietà di questi 30 anni di mancati profitti», scrivono gli attivisti su Facebook. Il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini ha commentato sui social : «Decenni di illegalità tollerata dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!».