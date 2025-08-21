Milano
Il Leoncavallo è stato sgomberato
Polizia e carabinieri, con l’ufficiale giudiziario, sono entrati nei locali dello storico centro sociale occupato poco prima delle 9. Lo stabile era deserto. Salvini: «La legge è uguale per tutti»
È scattata poco prima delle nove di stamattina l’esecuzione dello sfratto del centro sociale Leoncavallo di via Watteau, a Milano, nel quartiere di Greco. Non sono bastati gli appelli di cittadini, esponenti della cultura, musicisti, passati dallo storico centro sociale in questi lunghi anni di attività, per evitarlo. Lo sgombero era atteso dal 2003 su richiesta della proprietà ma non era mai stato eseguito.
Polizia e carabinieri, con l’ufficiale giudiziario, sono entrati nei locali, chiaramente deserti. La città ad agosto è quasi vuota. Gli attivisti potranno ritirare le loro cose in serata. La notifica ufficiale, peraltro, fissava la data per il 9 settembre. L’ultima esecuzione di sfratto del Leoncavallo risaliva allo scorso 15 luglio.
A novembre di un anno fa i giudici avevano condannato il ministero dell’Interno a pagare 3 milioni di euro al gruppo Cabassi, proprietario dell’immobile di via Watteau, per essere stato «inadempiente» per un’occupazione durata trent’anni. Ora, però, è lo Stato a richiedere al centro sociale, e più nello specifico a Marina Boer, presidente dell’Associazione mamme antifasciste del Leoncavallo, quei soldi.
