Un importante accordo di collaborazione per offrire alle imprese associate, operanti nel settore cinematografico, consulenza e supporto nella gestione del credito d’imposta (tax credit cinema) e l’accesso a una serie di servizi bancari e finanziari dedicati. È questa l’intesa raggiunta tra BPER e Confartigianato Cinema e Audiovisivo nei giorni scorsi.

Le aziende beneficiare dell’intesa, cioè tutte quelle operanti nella produzione e nella distribuzione cinematografica, le industrie tecniche e i gestori delle sale, possono utilizzare l’agevolazione per sostenere una serie di costi, quali la realizzazione di nuove opere o il rinnovo di infrastrutture tecnologiche. «L’accordo di BPER con Confartigianato Cinema e Audiovisivo rappresenta un’importante opportunità per affiancare le imprese del settore cinematografico e contribuire alla loro valorizzazione», ha dichiarato Giordano Colombo, Responsabile Direzione Poe & Small Business di BPER . Secondo il manager, grazie a questa collaborazione, si potrà offrire possiamo offrire un supporto qualificato nella gestione del credito d’imposta e mettere a disposizione soluzioni finanziarie dedicate, facilitando lo sviluppo di produzioni, infrastrutture e innovazione tecnologica. «Il cinema è parte del grande patrimonio culturale e creativo del nostro Paese, e siamo orgogliosi di sostenere le imprese che contribuiscono a mantenerlo vivo e competitivo», ha concluso Giordano.