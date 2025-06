Sbarigia (Apa): “Il tax credit è uno strumento cruciale per il settore audiovisivo indipendente”

Abbiamo incontrato la presidente di APA, l’associazione del produttori audiovisivi, in occasione del Italian Global Series Festival per raccogliere un suo commento in merito alle attuali vicende che coinvolgono il tax credit.

«APA ha sempre collaborato attivamente con il Governo e con gli uffici della direzione generale cinema e audiovisivo, contribuendo con spirito costruttivo a una riforma del sistema che oggi è unanimemente riconosciuta necessaria. Il nostro contributo tecnico fondato su una visione articolata che include sia le piccole realtà produttive sia le società più strutturate, operanti nella serialità, nel documentario, nell’animazione e nell’intrattenimento ha permesso di definire meglio i parametri del comparto e di superare alcune criticità strutturali».

Il tax credit, continua Sbarigia, «è uno strumento cruciale per il settore audiovisivo indipendente, che impiega una parte significativa dei circa 120mila professionisti coinvolti. Un meccanismo automatico, equo e trasparente che ha consentito la creazione di asset materiali e immateriali, il lancio di nuovi talenti, la stabilizzazione delle produzioni e la promozione dei territori italiani anche sui mercati internazionali».

In merito alle osservazioni sulla sua doppia presidenza, Chiara Sbarigia ha precisato: «Lavoro in APA da oltre trenta anni e sono oggi al secondo mandato alla guida di Cinecittà. Ho collaborato con tre ministri della cultura e due ministri dell’economia, e nel tempo il mio operato non ha mai sollevato particolari attenzioni. Trovo quindi singolare che oggi vengano sottolineate attività del tutto ordinarie, come la pianificazione media per mostre o iniziative culturali. È utile anche ricordare che la figura del presidente di un’azienda pubblica ha ruoli e funzioni ben definiti, così come sono normate le modalità di gestione di eventuali conflitti d’interesse».