Sanremo 2026, l’Intelligenza Artificiale sale sul palco dell’Ariston

di redazione

Non solo note, ma bit e algoritmi. Per la 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, TIM rinsalda il suo storico legame con la kermesse ligure presentandosi in veste di acceleratore tecnologico.

23 Febbraio 2026

Quest’anno TIM , che si conferma main partner della 76esima edizione Festival della Canzone italiana, mette l’Intelligenza Artificiale al servizio della narrazione musicale. Tra analisi del sentiment in tempo reale, omaggi sinfonici hi-tech e premi alla sostenibilità, il gruppo guidato dall’a.d. Pietro Labriola trasforma la kermesse in un laboratorio digitale.

L’Orchestra incontra l’IA

Il momento più atteso si consumerà sul palco dell’Ariston: durante alcune serate, i grandi classici che hanno fatto la storia del Festival, eseguiti dall’Orchestra di Sanremo, saranno arricchiti da suggestioni visive generate dall’IA. Un connubio tra tradizione sinfonica e avanguardia tecnologica pensato per coinvolgere trasversalmente generazioni diverse, rendendo la musica un’esperienza multisensoriale.

Sotto la lente del TIM AI Data Lab

Il polso della nazione passerà invece dal TIM AI Data Lab. L’hub digitale, situato nello store di via Matteotti a pochi passi dal teatro, monitorerà in tempo reale il sentiment della rete. Grazie a sofisticati sistemi di analisi, l’IA restituirà una fotografia istantanea delle reazioni social, trasformando i commenti del pubblico in dati preziosi per comprendere l’andamento della gara. Lo store diventerà anche un set per interviste esclusive e il punto di contatto per i vincitori del concorso “TIM ti porta a Sanremo”.

Il ritorno del Premio TIM e l’impegno Green

La parola torna poi al pubblico con il Premio TIM. Attraverso l’App My TIM e la pagina Instagram ufficiale, gli utenti potranno votare il proprio artista preferito tra i 30 Big. Il vincitore riceverà il riconoscimento direttamente dalle mani dell’Amministratore Delegato di TIM, Pietro Labriola, durante la finalissima di sabato.

Ma Sanremo 2026 guarda anche al futuro del pianeta con il ‘People&Planet Lab’. In collaborazione con ASviS e Rai Radio, questo spazio darà voce a progetti concreti di sostenibilità, come l’iniziativa #RompiLaBolla, volta a promuovere un uso consapevole del digitale. La novità di quest’anno? Il ‘Premio People&Planet – Canzone Sostenibile’, destinato al brano in gara che meglio saprà interpretare, nei testi, le urgenze ambientali e sociali del nostro tempo.

Festival di Sanremo
