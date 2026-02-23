Casa Vessicchio apre durante il Festival di Sanremo 2026: incontri, musica e cultura in onore del Maestro

In occasione del Festival di Sanremo 2026 nasce Casa Vessicchio, uno spazio dedicato a musica, cultura e formazione con eventi, presentazioni e momenti di incontro aperti al pubblico

Con l’avvio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, la città ligure torna a essere il centro della musica italiana. La manifestazione, ospitata come di consueto al Teatro Ariston, richiama ogni anno artisti, addetti ai lavori e appassionati da tutta Italia.

Accanto alle serate in gara, il Festival è accompagnato da numerosi eventi collaterali, incontri culturali e spazi dedicati al confronto tra professionisti del settore e pubblico. Tra questi, per l’edizione 2026 debutta Casa Vessicchio, progetto pensato come luogo di condivisione artistica e formazione.

Nasce Casa Vessicchio a Sanremo

Fino a sabato 28 febbraio a Sanremo, in provincia di Imperia, apre le porte Casa Vessicchio, spazio situato ai Bagni Paradiso sul Lungomare Vittorio Emanuele II. Il progetto è ideato insieme al Maestro Peppe Vessicchio e nasce con l’obiettivo di creare un luogo aperto alla creatività, alla formazione e all’incontro tra diverse arti.

A partire da martedì 24 febbraio prenderà il via un calendario di appuntamenti aperti al pubblico tra musica, libri, talk e momenti conviviali.

Il programma di martedì 24 febbraio

La prima giornata di attività coincide con l’avvio del Festival e propone una serie di incontri distribuiti nell’arco della giornata.

Ore 10.30 – Colazione con musica

La giornata si apre con un momento informale tra musica e relax.

Ore 12.30 – Presentazione del libro “Oltre”

L’autrice Elisa Stella incontra il pubblico per raccontare il suo romanzo e dialogare con i presenti.

Ore 16.00 – Presentazione del libro “Sanremo e la classifica del tempo”

Approfondimento dedicato alla storia della kermesse insieme agli autori Marco Rettani e Nico Donvito.

Ore 17.45 – Showcase live

Spazio alla musica con l’esibizione di Franco Fasano.

Ore 18.30 – Talk Casa Vessicchio

Un momento di confronto e racconto sul mondo dello spettacolo condotto da Andrea Dianetti.

Ore 19.15 – Aperitivo Aperol

Ore 21.00 – Cena e visione del Festival

Tutti gli appuntamenti della giornata sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, salvo diversa indicazione.

Un progetto dedicato ai giovani artisti

Casa Vessicchio nasce con l’intento di offrire opportunità a giovani artisti e a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’arte o sviluppare il proprio talento. Un’idea che il Maestro Vessicchio portava avanti da tempo anche attraverso il suo lavoro nella formazione musicale.

Realizzato in accordo con la famiglia Vessicchio, il progetto vuole essere uno spazio dinamico di incontro, divulgazione e crescita condivisa, dove musica, cultura e convivialità possano convivere in modo naturale.

Ideazione e partner

Casa Vessicchio è un progetto ideato da Peppe Vessicchio, Niccolò Petitto e Andrea Rizzoli ed è organizzato da Enpi Entertainment e We Agency, in collaborazione con la famiglia Vessicchio e Andrea Rizzoli.

Il progetto grafico è a cura di Bros Creative Studio.

All’iniziativa collaborano inoltre diverse realtà tra cui Prato 64 Management, Aletta Stands, La Dimora di Gea, Bernese, Joseba Label, SocialMediaPlan, Francesca BianchiDesign, ENIF Make Up Academy, La bottega del papillon, Giuseppe Vese Trattoria, Verespresso, Spirito Express e Cuori di Sfogliatella. Media partner dell’evento è Rolling Stone.