Dargen D’Amico pubblica “Pianti Grassi”: il nuovo singolo tra ironia e critica sociale prima di Sanremo 2026

Dargen D’Amico pubblica il nuovo singolo “Pianti Grassi” in vista della sua terza partecipazione al Festival di Sanremo. Il brano propone una riflessione ironica e disillusa sulla società contemporanea, tra fragilità emotive e connessioni solo apparenti

Dargen D’Amico, tra i concorrenti della 76ª edizione del Festival di Sanremo, pubblicherà venerdì 16 gennaio il nuovo singolo “Pianti Grassi”, disponibile in presave. Il brano arriva a pochi giorni dall’esibizione sul palco dell’Ariston, dove l’artista presenterà il pezzo in gara “AI AI”, segnando la sua terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana.

In “Pianti Grassi” Dargen D’Amico propone una riflessione lucida e ironica sulla società contemporanea, raccontata attraverso immagini paradossali e riferimenti al quotidiano. Il testo mette in scena un presente fatto di scorciatoie e soluzioni temporanee, in cui anche le connessioni – tecnologiche ed emotive – risultano spesso fragili o solo apparenti. Un esempio emblematico è l’immagine della chiesa che “vende l’organo” e sostituisce la musica con un video online, senza però riuscire davvero a far funzionare il sistema.

La canzone affronta così il tema dell’abbassamento dell’intensità emotiva e del senso di responsabilità, descrivendo una realtà in cui tutto appare più veloce e leggero, ma anche più instabile. All’interno di questa narrazione, l’artista non individua colpevoli specifici: il ritratto che emerge coinvolge chiunque, tra sarcasmo e malinconia, restituendo un’osservazione disillusa ma profondamente umana.

“Pianti Grassi” rappresenta un’anticipazione del ritorno di Dargen D’Amico a Sanremo, a due anni dalla sua ultima partecipazione. Dopo il successo del 2022 con “Dove Si Balla”, brano certificato sette volte Disco di Platino, e quello del 2024 con “Onda Alta”, anch’esso Disco di Platino, l’artista torna all’Ariston con uno stile riconoscibile che unisce scrittura autoriale, attenzione all’attualità e sperimentazione musicale.

Nel corso del 2025 Dargen D’Amico si è inoltre dedicato a nuovi progetti, tra cui l’ideazione e la conduzione del podcast “Tolomeo – Le impronte che lasciamo”, uno spazio di dialogo con ospiti provenienti da ambiti diversi, accomunati dall’aver trasformato il proprio percorso personale e professionale in un esempio di impegno e responsabilità sociale.

Rapper, cantautore e produttore, Dargen D’Amico è considerato una delle figure più eclettiche della scena musicale italiana contemporanea. Nel corso della sua carriera ha pubblicato undici album, attraversando generi e influenze che spaziano dalla tradizione cantautorale all’elettronica, fino al pop. I suoi testi, spesso costruiti su giochi di parole e figure retoriche, affrontano temi di attualità e problematiche quotidiane con uno sguardo originale, capace di sdrammatizzare senza rinunciare alla profondità.

Tra i lavori più significativi del suo percorso figurano “Musica senza musicisti” (2006) e “Di vizi di forma virtù”(2008), considerati due titoli chiave nella storia dell’hip hop italiano. Oltre alla musica, Dargen D’Amico ha ricoperto anche il ruolo di giudice a X Factor nelle edizioni 2022 e 2023. Nel 2025 il suo album “Ciao America” ha ottenuto il Premio Amnesty International Italia nella sezione Big, grazie al brano “Onda Alta”, riconosciuto per il suo impegno sui temi dei diritti umani.