Nel periodo tra le due guerre la produzione vetraria muranese conobbe una fase innovativa nello stile e nella diffusione. I protagonisti, però, non furono gli artigiani locali, tecnicamente bravissimi ma fermi ad una dimensione culturalmente e geograficamente ristretta; furono invece due appassionati a intravedere potenzialità di espansione a livello commerciale e artistico. Uno, Paolo Venini, era un avvocato milanese avveduto e capace; l’altro, Giacomo Cappellin, era un commerciante veneziano dalle grandi intuizioni. I due furono soci dal 1921 al 1925; dell’azienda che fondarono insieme e di cosa accadde successivamente abbiamo parlato con Howard J. Lockwood, collezionista e ricercatore americano, tra i primi ad aver studiato le fonti disponibili.

Diversi nel carattere, Venini e Cappellin si misero in società nel dicembre 1921 acquistando la fornace di Andrea Rioda, scomparso poco prima; il maestro Vittorio Zecchin fu scelto come direttore artistico. Quest’ultimo lavorava sulle trasparenze con forme e colori tradizionali ma efficaci; il ruolo di Cappellin e Venini, invece, era quello di promuovere gli oggetti d’arredo prodotti – lampadari, vasi, vetro soffiato – nelle fiere d’Europa e successivamente d’America. La produzione incontrò interesse e mercato.

La svolta arrivò nel 1925 quando Cappellin insistette per acquistare Palazzo da Mula, uno dei più antichi di Murano: la cifra sborsata fu enorme ma voleva che il quartier generale dell’azienda avesse una sede prestigiosa. Per il restauro ingaggiò uno studente d’architettura, tal Carlo Scarpa, del quale comprese le capacità. Nonostante gli oggetti d’arredo realizzati fossero di ottimo livello, appena prima della esposizione di Parigi del 1925 la società si sciolse. Tra le possibili ragioni Lockwood menziona la scarsa pragmaticità del Cappellin – un esteta, molto orientato alla perfezione del prodotto ma incapace di fare affari – così come il suo stile di vita eterodosso per l’epoca: l’omosessualità dichiarata di quest’ultimo pare sia stata malvista dalla moglie del socio. Sia come sia, Cappellin fondò la Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & C. (MVM) tenendo con sè il giovane Scarpa mentre Venini aprì la sua azienda.

Di lì in poi i destini delle due aziende proseguirono in parallelo. Cappellin affiancò Scarpa al maestro Zecchin e quando questi si fece da parte gli conferì la direzione artistica della MVM. Scarpa lavorò in maniera innovativa, sperimentando assieme ai maestri vetrai delle tecniche originali e fantasiose; Venini dal canto suo si avvalse di un direttore artistico di pari rango. Entrambi aprirono punti vendita a Parigi e a New York, parteciparono alle fiere più importanti e trovarono agenti per la distribuzione su nuovi mercati finanche in Argentina. Stilisticamente erano parimenti all’avanguardia ma Cappellin indulgeva in imprese stravaganti. Nel 1930, ad esempio, alla Triennale di Monza presentò delle vetrate di Mario Sironi e Scarpa, entrambe bellissime ma di rilevanza commerciale nulla perché non rappresentative delle attività principali dell’azienda. Venini, di contro, usava giudizio e tattica commerciale.

Il guaio fu che gli exploit di Cappellin fecero esplodere i costi di produzione e drenarono le risorse aziendali: spiega Lockwood che pur di presentare al Salone del Dugento a Firenze un centro tavola in cristallo iridato di dimensioni enormi, Cappellin distolse le maestranze dell’azienda dal lavoro quotidiano per giorni. Come se non bastasse, l’esposizione era dedicata ad articoli da giardino; pertanto il capolavoro passò praticamente inosservato.

I conti dell’azienda erano sottosopra già nel 1931 ma ci fu il tempo per un’ultima uscita pubblica d’eccezione: la mostra decorativa di arti moderne italiane al museo Stedelijk di Amsterdam. Tra l’Artistica Barovier, Ferro Toso e altri grandi nomi compariva anche la MVM Cappellin con una quantità di creazioni quali vasi in pasta vitrea, vetrate colorate e lampade. Alcuni oggetti vennero venduti ma a causa dei danni subiti dal museo durante la seconda guerra mondiale molte informazioni d’archivio vennero perdute: non si sa né chi le comprò, né a quanto. Grazie ad un bel catalogo e a pochissime altre foto trovate fortunosamente da Lockwood ci è rimasta traccia del testamento artistico della MVM.

Per ricapitolare, come ha giustamente scritto Stefano Vigolo negli anni Venti e Trenta i souvenir delle vacanze erano stati lasciati alle spalle; si era passati piuttosto ad una concezione modernista europea che riuscì a trovare degli estimatori anche in paesi lontani. Ancora oggi i pezzi più significativi della MVM raggiungono quotazioni elevate nelle aste; numerosi esemplari sono ospitati in collezioni private così come in musei italiani e stranieri. Infine, una mostra è riuscita recentemente a far conoscere questo tipo di produzione al grande pubblico. Molti aspetti dell’azienda di Cappellin, però, rimangono poco chiari a causa dell’incompletezza della documentazione. La ricerca prosegue il suo corso ma solo ad un passo alla volta.

Per saperne di più:

Sito web ufficiale della Collezione privata Cappellin di Lugano: https://cappellin.com/

Barovier, M. e Sonego, C. (eds) (2018) La vetreria M.V.M. Cappellin e il giovane Carlo Scarpa 1925-1931. Catalogo mostra Le Stanze del Vetro & Fondazione Giorgio Cini Venezia, Skira, Milano.

Barovier, M. Olnick, N. e Spanu. G. (2024) Carlo Scarpa. Timeless masterpieces, Magazzino Italian Art Foundation, Cold Spring, NY (ISBN: 9798986989228) https://www.magazzino.art/learn/publications/carlo-scarpa-timeless-masterpieces

Lockwood, H. (2018) ‘Cappellin in the United States’, Le Stanze del Vetro, Centro studi del vetro – Fondazione Giorgio Cini, Venezia.

Lockwood, H. (2018) ‘The end of an era: the Stedelijk Exhibition of 1931’ in Ceramica e arti decorative del Novecento n. VIII, Edizioni Zerotre, Verona.