Vasco Rossi, la laurea più bella è quella della sua gente: a Salerno il dottorato che racconta una vita

Dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione all’Università di Salerno: la rivoluzione comunicativa di Vasco Rossi, le sue canzoni, i fallimenti, gli amori e quel legame irripetibile con il suo popolo

Il 7 ottobre 2026 l’Università di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato honoris causa in Politica e Comunicazione. Ma dietro una pergamena c’è una storia molto più grande: quella di un artista che ha trasformato fragilità, desideri, fallimenti e amore in una lingua capace di parlare a tutti.

Nell’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” non è arrivato soltanto Vasco Rossi. È arrivato un pezzo della memoria sentimentale di questo Paese. Sono entrate le notti trascorse con una canzone nelle cuffie, le automobili guidate senza una meta precisa, le feste finite all’alba, le camere da letto illuminate soltanto dalla luce di uno stereo, i primi amori, quelli impossibili, quelli sbagliati, quelli che ancora oggi hanno una canzone che li custodisce. Sono entrati i ragazzi che erano ragazzi quando Vasco cominciava a cantare e quelli che lo hanno scoperto molti anni dopo. Padri e figli. Madri e figlie. Persone che magari non hanno mai condiviso la stessa musica, ma hanno condiviso una frase, un ritornello, una sensazione.

Perché questa è la cosa quasi inspiegabile accaduta con Vasco Rossi.

Le sue canzoni sono state scritte da un uomo, ma sono diventate il diario di milioni di persone.

L’Università degli Studi di Salerno gli ha conferito il Dottorato di Ricerca Honoris Causa in Politica e Comunicazione. Una scelta che riconosce il peso culturale di una carriera capace di attraversare decenni, linguaggi, generazioni e trasformazioni profonde del modo in cui gli artisti comunicano con il proprio pubblico.

Ma c’è qualcosa che una motivazione accademica, per quanto precisa, difficilmente può contenere.

Non può spiegare fino in fondo che cosa significhi essere stati accompagnati da Vasco nei momenti in cui non si aveva nessuno con cui parlare.

Non può misurare il numero di persone che hanno trovato dentro una sua canzone una frase che da sole non riuscivano a pronunciare.

Non può contare gli amori nati sotto un palco, quelli dichiarati durante una canzone, quelli finiti mentre una canzone continuava a suonare. Non può sapere quante volte qualcuno abbia premuto «play» per non sentirsi solo.

E forse non deve farlo.

Perché il valore di Vasco, in fondo, sta proprio in ciò che sfugge ai numeri.

Sta nell’intimità.

Nel rapporto quasi segreto che si crea tra una voce e una persona dall’altra parte.

Vasco ha costruito la propria rivoluzione comunicativa partendo da un gesto apparentemente semplicissimo: dire ciò che gli altri avevano paura di dire.

Ha parlato di sesso quando era più comodo parlare d’amore.

Ha parlato di fallimenti quando la cultura popolare preferiva gli eroi.

Ha parlato di solitudine senza trasformarla in una posa.

Ha parlato di desiderio senza ripulirlo.

Ha parlato della paura di non essere abbastanza, della voglia di scappare, della necessità di essere amati, della difficoltà di restare in piedi quando la vita decide di toglierti qualcosa.

E lo ha fatto senza assumere il tono di chi possiede una risposta.

Vasco non ha mai avuto l’ambizione di insegnare come si vive.

Ha avuto qualcosa di più raro: il coraggio di raccontare quanto sia complicato farlo.

È per questo che, ascoltandolo, non ci si sente giudicati.

Ci si sente riconosciuti.

Ed è una differenza enorme.

Perché un artista può conquistare un .

Vasco ha costruito una comunità.

La sua gente.

Una parola che sembra quasi troppo semplice per descrivere un fenomeno tanto vasto e che, proprio per questo, lo descrive meglio di qualsiasi definizione sociologica.

La sua gente è quella che ha urlato «Vita spericolata» come se fosse un manifesto personale. È quella che ha ascoltato «Sally» e ha scoperto che una donna raccontata da una canzone poteva contenere anche la propria storia. È quella che ha trovato in «Ogni volta» il modo di dire qualcosa che non riusciva a dire a chi amava. È quella che ha attraversato gli anni con «Gli angeli», «Un senso», «Vivere», «Siamo qui».

Canzoni diverse.

Età diverse.

Dolori diversi.

La stessa necessità: sentirsi meno soli.

E forse è qui che la musica di Vasco smette definitivamente di essere soltanto musica.

Diventa relazione.

Diventa memoria.

Diventa un posto nel quale tornare.

Il ragazzo che non voleva essere un eroe

La parabola di Vasco è anche la storia di una delle più radicali inversioni di prospettiva della cultura popolare italiana.

In un mondo che chiedeva agli artisti di apparire migliori, più belli, più forti, più desiderabili, Vasco ha fatto il contrario.

Ha mostrato le crepe.

Non ha costruito il personaggio dell’uomo che ha capito tutto. Ha costruito, canzone dopo canzone, quello dell’uomo che continua a cercare.

Ed è proprio per questo che è diventato un’icona.

La sua forza non nasce dalla perfezione, ma dalla possibilità di riconoscersi nell’imperfezione.

Il ragazzo di Zocca che arrivava dalla provincia, le radio libere, le prime canzoni, le provocazioni, gli eccessi, le cadute, le rinascite: tutto è rimasto dentro la sua storia. Nulla è stato davvero cancellato.

Neppure i fallimenti.

Anzi, forse soprattutto quelli.

Perché una parte enorme della sua comunicazione nasce da una consapevolezza semplice e difficilissima da accettare: non sempre nella vita si vince.

A volte si perde.

A volte si ama la persona sbagliata.

A volte si arriva tardi.

A volte si prende una strada che porta dalla parte opposta rispetto a quella immaginata.

A volte si cade.

E poi bisogna decidere se restare per terra.

Vasco ha passato una vita a raccontare anche quel momento lì.

Il momento dopo la caduta.

Quello nel quale non sei ancora salvo, ma sei ancora vivo.

Ed è forse per questo che dentro le sue canzoni c’è tanta umanità.

Non perché raccontino vite straordinarie.

Ma perché raccontano persone normali alle prese con emozioni straordinarie.

Persone che amano.

Che sbagliano.

Che desiderano.

Che hanno paura.

Che si perdono.

Che, ostinatamente, continuano a cercarsi.

Oggi l’Università di Salerno ha dato un nome accademico a tutto questo.

Politica e Comunicazione

Ma Vasco, da quasi mezzo secolo, sembra studiare una materia ancora più difficile.

L’essere umano.

E la sua tesi, in fondo, è sempre stata la stessa:

che dietro ogni faccia c’è una storia che non conosciamo;

che dietro ogni eccesso può esserci una ferita;

che dietro ogni silenzio può esserci qualcosa che aspetta soltanto di essere detto;

e che qualche volta una canzone può arrivare proprio lì dove le parole normali non arrivano.

È successo a milioni di persone.

Forse oggi, a Salerno, è semplicemente arrivato il momento di riconoscerlo.

Vasco ha fatto una cosa difficilissima: ha parlato al singolo facendo sentire tutti parte di un noi

È questo il paradosso del Blasco.

Le sue canzoni sono spesso terribilmente personali.

Eppure appartengono a tutti.

«Albachiara» nasce da un’immagine privata e diventa un rito collettivo.

«Sally» racconta una donna, ma dentro quella donna hanno finito per riconoscersi generazioni intere.

«Ogni volta» ha quella capacità quasi misteriosa di lasciare uno spazio vuoto dentro il quale ciascuno può mettere la propria storia.

«Gli angeli», «Vivere», «Un senso», «Siamo qui», «Eh… già», «Il mondo che vorrei»: titoli diversi, stagioni diverse, Vasco diversi.

Eppure sempre la stessa urgenza.

Parlare della vita mentre la vita accade.

Non quando è già stata capita.

Non quando è diventata una storia ordinata.

Quando è ancora confusa.

Quando fa male.

Quando non sappiamo se domani staremo meglio.

Questa è una delle ragioni per cui Vasco è diventato Vasco.

Perché non ha mai avuto la pretesa di insegnare a vivere.

Ha avuto, piuttosto, il coraggio di raccontare quanto sia difficile farlo.

La sua gente: non un pubblico, ma una combriccola sterminata

C’è un’altra parola che spiega Vasco meglio di molte analisi: gente.

La sua gente.

Quella che oggi, a Salerno, ha riempito il campus di messaggi, dediche e frasi prese in prestito dalle sue canzoni. Alla vigilia della cerimonia, gli studenti avevano scritto su una grande lavagna parole che raccontavano già il senso profondo dell’appuntamento: «ci hai insegnato a vivere», «quando ero senza parole, hai dato voce ai miei pensieri». Ecco.

Forse il dottorato è tutto lì.

In quelle frasi.

Perché puoi analizzare Vasco attraverso la semiotica, la sociologia, la teoria dei media, la comunicazione politica, la cultura popolare.

Puoi studiarne il linguaggio.

Puoi misurarne l’impatto.

Puoi osservare la costruzione della sua immagine pubblica.

Puoi attraversare quattro decenni di dischi, concerti e trasformazioni generazionali.

Ma poi arriva un ragazzo e scrive:

Quando ero senza parole, hai dato voce ai miei pensieri.

E improvvisamente la teoria incontra la vita.

Quante storie d’amore sono cominciate dentro una sua canzone?

Probabilmente non lo sapremo mai.

Non esiste un archivio delle persone che si sono conosciute cantando Vasco.

Non c’è un registro delle coppie che hanno avuto il coraggio di baciarsi mentre partiva una certa canzone.

Non possiamo contare gli amori dichiarati sulle note di «Albachiara», quelli finiti con «Sally», quelli ricominciati con «Siamo qui», quelli che hanno avuto come colonna sonora una canzone ascoltata in macchina, di notte, tornando a casa.

Ma possiamo immaginarli.

Perché le canzoni di Vasco hanno abitato per decenni gli spazi più intimi della vita italiana.

Le camerette.

Le automobili.

Le feste.

Le spiagge.

Le radio accese mentre tutti dormivano.

I viaggi.

I matrimoni.

Le separazioni.

Le notti nelle quali si cercava una risposta e si trovava invece una canzone.

Ed è qui che la comunicazione diventa qualcosa di più grande della comunicazione.

Diventa relazione.

Una canzone non risolve necessariamente il dolore.

Ma può renderlo sopportabile.

Può dirti: non sei l’unico.

E qualche volta, quando hai vent’anni, questa è una forma di salvezza.

Qualche volta lo è anche a cinquanta.

Vasco ha dato dignità alle persone imperfette

Il suo pubblico non è mai stato composto da persone perfette.

E Vasco non ha mai finto di esserlo.

Anzi.

La sua forza è stata quella di mettere in scena l’imperfezione senza trasformarla in una posa.

Gli eccessi, gli errori, le notti sbagliate, le relazioni complicate, le fragilità, le contraddizioni: tutto è entrato nelle sue canzoni.

Ma non come una confessione fine a se stessa.

Come riconoscimento.

È una differenza enorme.

Vasco non dice soltanto «guardate me».

Dice: «guardatevi».

E mentre lo fai, scopri che quel pezzo di Vasco che stai ascoltando è anche un pezzo di te.

È questo che significa comunicare davvero.

Non occupare spazio.

Creare spazio.

Il ragazzo di Zocca e il dottore

C’è qualcosa di poeticamente perfetto nel fatto che un’università abbia deciso di consegnare un titolo accademico proprio a lui.

Perché Vasco ha avuto con la scuola e con l’idea tradizionale di studio un rapporto tutt’altro che lineare.

Nel 2005, quando lo IULM gli conferì la laurea in Scienze della Comunicazione, raccontò con ironia di aver chiamato la madre per darle finalmente quella notizia che lei desiderava da tempo. E dopo la cerimonia entrò in aula accolto da un entusiasmo quasi da concerto.

Oggi quella scena appartiene alla memoria.

Ma c’è una cosa che non è cambiata.

Vasco continua a non sembrare fatto per stare dentro una cornice.

Nemmeno quella prestigiosa di un’università.

E forse proprio per questo la sua presenza lì è così potente.

Perché la cultura, quando è viva, non deve necessariamente essere composta.

Deve essere capace di riconoscere ciò che ha cambiato le persone.

E Salerno non è un luogo casuale

C’è anche una ragione affettiva, quasi privata, che rende questo appuntamento ancora più particolare.

Salerno e Vasco si erano già incrociati nella sua vita personale: a Pagani, nel 1986, è nato Davide Rossi, figlio di Vasco e di Stefania Trucillo, una fan salernitana. La stessa proposta del riconoscimento accademico era stata raccontata come un possibile «riannodare i fili degli affetti».

Così oggi, dentro un’aula universitaria, non c’è soltanto la storia di un artista che riceve un titolo.

C’è anche una storia che torna.

Un filo che dalla provincia emiliana arriva fino alla Campania.

Dalla musica alla ricerca.

Dal palco all’aula magna.

Dalla vita privata alla memoria collettiva.

Il miracolo è che Vasco è riuscito a invecchiare senza diventare estraneo alla sua gente

Forse è questa la parte più difficile da spiegare.

Le generazioni cambiano.

Cambiano le parole.

Cambiano i mezzi.

Prima c’erano le radio, poi i dischi, poi le televisioni musicali, i CD, i DVD, i social, lo streaming.

Cambiano i modi di essere famosi.

Eppure Vasco è rimasto riconoscibile.

Non perché sia rimasto uguale.

Ma perché è cambiato senza tradire la propria voce.

Il suo rapporto con il pubblico ha attraversato epoche differenti e, proprio per questo, è diventato un caso di studio della comunicazione contemporanea: l’Università di Salerno sottolinea esplicitamente come questa continuità abbia superato i confini della musica, diventando fenomeno culturale, identitario e comunicativo. È una forma rarissima di longevità.

Non quella dell’artista che sopravvive al proprio passato.

Quella dell’artista che continua a trovare il presente.

E poi c’è l’amore per la vita

Forse Vasco viene raccontato troppo spesso attraverso l’eccesso.

Il rock.

La trasgressione.

La provocazione.

La notte.

La vita spericolata.

Ma sotto tutto questo, da sempre, c’è una cosa molto più semplice: un amore disperato per la vita.

Anche quando la vita fa schifo.

Anzi, soprattutto allora.

Vasco non ha mai raccontato soltanto le giornate splendide.

Ha raccontato quelle in cui ti svegli e non sai dove andare.

Quelle in cui perdi qualcuno.

Quelle in cui ti innamori della persona sbagliata.

Quelle in cui capisci troppo tardi.

Quelle in cui ti senti fuori posto.

Quelle in cui vorresti scappare.

E proprio per questo, quando arriva la luce, quella luce pesa di più.

Perché sappiamo da dove viene.

«Siamo qui»

Forse il titolo di una delle sue opere più recenti contiene una delle definizioni più precise della sua poetica.

Siamo qui.

Non «abbiamo capito tutto».

Non «abbiamo vinto».

Non «abbiamo trovato la formula».

Siamo qui.

Con le nostre cicatrici.

Con quello che resta.

Con le persone che abbiamo perso e quelle che abbiamo trovato.

Con gli errori che non possiamo più cancellare.

Con i sogni che continuano a resistere.

È una frase semplice.

Ma dentro c’è un’intera filosofia.

E forse è anche il motivo per cui Vasco continua a parlare a persone che hanno vent’anni e a persone che ne hanno sessanta.

Perché prima ancora di essere una generazione, la sua gente è una condizione umana.

Oggi l’Università ha consegnato una pergamena. Ma il titolo, in realtà, lo aveva già dato la sua gente

È questo il paradosso bellissimo della giornata di Salerno. L’università conferisce a Vasco Rossi il titolo di dottore.

Ma Vasco, in un certo senso, quel titolo lo aveva già ricevuto milioni di volte.

Ogni volta che qualcuno ha messo una sua canzone per superare una notte difficile.

Ogni volta che una ragazza si è riconosciuta in «Sally».

Ogni volta che un ragazzo ha urlato «Vita spericolata» pensando che, almeno per una sera, il mondo potesse essere davvero suo.

Ogni volta che due persone si sono innamorate ascoltando una canzone.

Ogni volta che qualcuno ha pianto senza vergognarsi.

Ogni volta che una persona sola ha scoperto di non essere poi così sola.

Ogni volta che un padre ha fatto ascoltare Vasco a un figlio.

Ogni volta che un figlio ha fatto scoprire Vasco a un padre.

Ogni volta che un’intera generazione ha trovato dentro una voce la propria voce.

Questo è il dottorato che non si può incorniciare.

Quello che non viene stampato sulla pergamena.

Quello che si misura nelle vite degli altri.

E allora sì, oggi Vasco Rossi è dottore.

Dottore in Politica e Comunicazione.

Ma forse la sua specializzazione più importante è un’altra.

Dottore in umanità.

Perché ha passato una vita a raccontare agli esseri umani che possono essere fragili senza essere deboli, sbagliare senza essere perduti, cadere senza essere finiti.

Ha raccontato che l’amore può fare male.

Che la notte può essere lunghissima.

Che certe persone se ne vanno.

Che certe ferite restano.

Ma anche che, nonostante tutto, siamo ancora qui.

E forse è per questo che oggi, mentre l’Università di Salerno gli consegna il titolo, viene da pensare che sia accaduto qualcosa di più grande di una cerimonia accademica.

È stato riconosciuto un patrimonio umano.

Un uomo che ha trasformato la propria vulnerabilità in linguaggio.

La propria inquietudine in musica.

I propri fallimenti in parole.

Le proprie parole in compagnia.

E la compagnia in comunità.

Vasco non ha mai promesso di salvarci.

Ha fatto una cosa più umana.

Ci ha tenuto compagnia mentre cercavamo di salvarci da soli.

E forse, alla fine, è proprio questo che significa comunicare.

Dire a qualcuno, senza nemmeno conoscerlo:

io ti capisco.

E sentirsi rispondere, dall’altra parte:

anch’io.

Oggi, a Salerno, quel dialogo lungo quasi cinquant’anni ha ricevuto finalmente anche una pergamena.

Ma la vera laurea di Vasco Rossi continua a essere scritta altrove.

Nelle vite della sua gente.