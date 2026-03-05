Marracash annuncia il “Marra Block Party”, oggi la vendita dei biglietti in Barona

Il rapper milanese organizza un live nel quartiere in cui è cresciuto: il ricavato dei biglietti sarà destinato a progetti sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive. I biglietti per il Marra Block Party saranno in vendita oggi giovedì 5 marzo in Barona

Il rapper Marracash ha annunciato il Marra Block Party, un concerto-evento in programma sabato 18 aprile 2026 nel quartiere Barona di Milano, in via Enrico De Nicola, area legata alle origini dell’artista. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare la musica nel contesto urbano che ha segnato la sua crescita personale e artistica, affiancando all’evento musicale una dimensione sociale.

Il progetto, infatti, prevede che il ricavato della vendita dei biglietti – al netto di IVA e SIAE – venga destinato ad attività sociali e alla riqualificazione di strutture scolastiche e sportive del quartiere. I costi di produzione dell’evento saranno sostenuti da partner e sponsor coinvolti nell’iniziativa, che contribuiranno anche alla raccolta fondi.

L’evento prende ispirazione dalle tradizionali street celebrations che hanno caratterizzato la nascita della cultura hip hop nelle grandi città internazionali. L’idea è quella di trasformare per un giorno la Barona in un grande spazio dedicato alla musica e alla cultura urbana, con il quartiere come palcoscenico.

Il traguardo di “Persona” e le nuove certificazioni

L’annuncio arriva in un momento significativo per la carriera del rapper. L’album Persona, pubblicato il 31 ottobre 2019, ha recentemente ottenuto la certificazione di disco di Diamante, superando le 500.000 copie vendute. Il disco ha inoltre stabilito un primato nella musica italiana, con 330 settimane consecutive di permanenza in classifica, pari a oltre sei anni.

Per celebrare questo risultato è stata resa disponibile una versione speciale dell’album, “Persona – Diamante Edition”, distribuita per un periodo limitato di 500.000 secondi (circa cinque giorni). Nello stesso periodo è arrivata anche una nuova certificazione per l’album Noi, Loro, Gli Altri, che ha raggiunto l’ottavo disco di platino.

“Persona” rappresenta il primo capitolo della trilogia artistica costruita da Marracash negli ultimi anni. Nei tre album – “Persona”, “Noi, Loro, Gli Altri” e È finita la pace – il rapper affronta temi personali e sociali, dalla crisi identitaria alla riflessione sui conflitti e sulle dinamiche della società contemporanea.

Vendita dei biglietti e accesso all’evento

I biglietti per il Marra Block Party saranno messi in vendita oggi giovedì 5 marzo, dalle 16:00 alle 22:00, esclusivamente presso il punto vendita Barrio’s Live in piazza Donne Partigiane, a Milano. Ogni acquirente potrà acquistare fino a quattro biglietti, al costo di 25 euro ciascuno, fino a esaurimento disponibilità.

I tagliandi saranno nominativi e richiederanno la presentazione di un documento di identità al momento dell’acquisto. Non sarà consentito il cambio nominativo successivo. È inoltre prevista una corsia preferenziale per i residenti del Municipio 6, che avranno accesso prioritario alle procedure di acquisto.

Un evento tra musica e territorio

Il concerto avrà inizio alle 18:00 e punta a trasformare il quartiere in uno spazio di incontro tra musica e comunità. L’iniziativa si inserisce in un momento di forte visibilità per l’artista, che negli ultimi anni ha accumulato numerose certificazioni discografiche – tra cui un disco di diamante, oltre cento dischi di platino e più di trenta dischi d’oro – oltre a riconoscimenti come la Targa Tenco nel 2022.

Nel percorso recente della sua carriera rientrano anche il festival rap Marrageddon, organizzato nel 2023 tra Milano e Napoli, e il progetto del tour negli stadi Marra Stadi25, tra le iniziative che hanno contribuito a consolidare la posizione dell’artista nella scena musicale italiana.