Musica
Per Ornella
Testi tratti da “Rime e varianti per i miei musicanti”, Marco Saya editore, Milano 2020.
Le luci, le macchine,
la sera che arriva.
Vetrine schizzate di pioggia
mi vedono riflessa, esitante
da ore.
Non verrai più, ho sbagliato
anche oggi ad aspettare.
Speranza che mi muore tra le dita,
mia vita sottomessa.
*
In giornate come questa
ti vengono in mente cose strane,
se tenti un bilancio che non quadra.
Fai il conto di perdite e ricavi
elenchi esperienze e delusioni
recuperi i tuoi santi e il loro dio.
Via con la testa, non senti mani e piedi,
lasci che vinca la malinconia
della morta
stagione invernale.
Speravi nel domani?
Sì, forse ci speravi,
facendoti del male.
*
Con lei?
Non credo riuscirai a dimenticarmi.
Da me così lontana (ha un altro passo
e un’altra voce; non ti vuole
nemmeno tanto bene).
Già ti vedo, titubante a scusarti
se ti sbagli e la chiami col mio nome,
confondi date musiche parole.
«Sono dettagli e non sostanza»
le dirai. Che scusa atroce.
Le poesie fanno riferimento a tre canzoni di Ornella Vanoni:
L’appuntamento, Domani è un altro giorno, Dettagli
