Per Ornella

di Alida Airaghi

Testi tratti da “Rime e varianti per i miei musicanti”, Marco Saya editore, Milano 2020.

22 Novembre 2025

Italian pop singer Ornella Vanoni, Rome, Italy, circa 1985.

 

 

Le luci, le macchine,

la sera che arriva.

Vetrine schizzate di pioggia

mi vedono riflessa, esitante

da ore.

Non verrai più, ho sbagliato

anche oggi ad aspettare.

Speranza che mi muore tra le dita,

mia vita sottomessa.

 

*

In giornate come questa

ti vengono in mente cose strane,

se tenti un bilancio che non quadra.

Fai il conto di perdite e ricavi

elenchi esperienze e delusioni

recuperi i tuoi santi e il loro dio.

Via con la testa, non senti mani e piedi,

lasci che vinca la malinconia

della morta

stagione invernale.

Speravi nel domani?

Sì, forse ci speravi,

facendoti del male.

 

*

Con lei?

Non credo riuscirai a dimenticarmi.

Da me così lontana (ha un altro passo

e un’altra voce; non ti vuole

nemmeno tanto bene).

Già ti vedo, titubante a scusarti

se ti sbagli e la chiami col mio nome,

confondi date musiche parole.

«Sono dettagli e non sostanza»

le dirai. Che scusa atroce.

 

 

Le poesie fanno riferimento a tre canzoni di Ornella Vanoni:

L’appuntamento, Domani è un altro giorno, Dettagli

 

 

 

#ilibriechililegge
