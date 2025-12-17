TIM NEW MUSIC NIGHT’

Musica

Torna TIM Music Night, nuova serata in esclusiva su TimVision con Gué

di redazione

Nuovo appuntamento con TIM New Music Night. Protagonista sarà Gué con uno show esclusivo l’8 gennaio a Milano, poche ore prima dell’uscita di Fastlife 5: Audio Luxury. Grazie al concorso, alcuni clienti TIM potranno partecipare al party di release.

17 Dicembre 2025

Nuovo appuntamento con TIM New Music Night, il format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati in Italia, trasmesso in esclusiva su TimVision, e a cui alcuni fortunati clienti TIM potranno partecipare dal vivo.

Protagonista sarà Gué con uno show esclusivo l’8 gennaio a Milano, poche ore prima dall’uscita di Fastlife 5: Audio Luxury, l’atteso quinto volume di Fastlife, il mixtape di culto nato vent’anni fa dal talento e dall’amore per il rap dell’artista che a febbraio porterà tutta la saga, sul palco del Fabrique di Milano l’1, il 2 e il 4 febbraio 2026.

Grazie al concorso TIM New Music Night, i clienti TIM avranno la straordinaria opportunità di essere invitati al party esclusivo, solitamente riservato agli addetti ai lavori, per vivere in prima persona un’esperienza musicale irripetibile e respirare l’energia delle grandi occasioni. Ogni giorno, fino al 2 gennaio 2026, si potrà partecipare sull’app My TIM all’estrazione degli ingressi esclusivi.

TIM New Music Night conferma la vicinanza di TIM al mondo della musica e la volontà di promuovere nuove forme di intrattenimento che uniscono la dimensione digitale a quella dal vivo, nell’ambito della campagna ‘La forza delle connessioni’.

Commenti

Devi fare login per commentare

Accedi
Dallo stesso autore
Media

Elena Rusca vince il Brains Contest di novembre 2025

di redazione

La BEI ha approvatoun finanziamento di 100 milioni di euro per il potenziamento del servizio idrico di Milano gestito da MM Milano

InvestEU: Dalla BEI 100 milioni di euro a MM per migliorare l’efficienza del servizio idrico a Milano

di redazione

Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese Intesa Sanpaolo, che in collaborazione con ELITE ha inserito nella Lounge 60 nuove realtà imprenditoriali Pmi

Intesa Sanpaolo ELITE Lounge, 60 Pmi e Startup inserite nel programma 2025

di redazione

Sparkle aderisce a YEP e sostiene la Fondazione Ortigia per lo sviluppo delle studentesse universitarie in Sicilia Questioni di genere

Sparkle sostiene la Fondazione Ortygia per lo sviluppo professionale delle studentesse universitarie in Sicilia

di redazione

Tutti i post

Gli Stati Generali è anche piattaforma di giornalismo partecipativo

Vuoi collaborare ?

Newsletter

Ti sei registrato con successo alla newsletter de Gli Stati Generali, controlla la tua mail per completare la registrazione.