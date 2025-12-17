Torna TIM Music Night, nuova serata in esclusiva su TimVision con Gué

Nuovo appuntamento con TIM New Music Night. Protagonista sarà Gué con uno show esclusivo l’8 gennaio a Milano, poche ore prima dell’uscita di Fastlife 5: Audio Luxury. Grazie al concorso, alcuni clienti TIM potranno partecipare al party di release.

Nuovo appuntamento con TIM New Music Night, il format firmato TIM dedicato alla musica live e agli esclusivi party di release degli artisti più amati in Italia, trasmesso in esclusiva su TimVision, e a cui alcuni fortunati clienti TIM potranno partecipare dal vivo.

Protagonista sarà Gué con uno show esclusivo l’8 gennaio a Milano, poche ore prima dall’uscita di Fastlife 5: Audio Luxury, l’atteso quinto volume di Fastlife, il mixtape di culto nato vent’anni fa dal talento e dall’amore per il rap dell’artista che a febbraio porterà tutta la saga, sul palco del Fabrique di Milano l’1, il 2 e il 4 febbraio 2026.

Grazie al concorso TIM New Music Night, i clienti TIM avranno la straordinaria opportunità di essere invitati al party esclusivo, solitamente riservato agli addetti ai lavori, per vivere in prima persona un’esperienza musicale irripetibile e respirare l’energia delle grandi occasioni. Ogni giorno, fino al 2 gennaio 2026, si potrà partecipare sull’app My TIM all’estrazione degli ingressi esclusivi.

TIM New Music Night conferma la vicinanza di TIM al mondo della musica e la volontà di promuovere nuove forme di intrattenimento che uniscono la dimensione digitale a quella dal vivo, nell’ambito della campagna ‘La forza delle connessioni’.